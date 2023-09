[JAIC]

慶応大学教授 村井純先生、Astar Network渡辺創太氏を迎え、研究会を実施してきたJAICが生成AIの発信地 サンフランシスコ・シリコンバレーにて視察研修を実施しましたのでご報告いたします。



最先端IT人材(AI・ブロックチェーン・情報セキュリティ・AR ,VR, XR・IoT・DX全般他)の育成に特化した協会、一般社団法人ITキャリア推進協会(東京都千代田区、加盟数195(ベンチャー企業多数)、理事長:大和田博道、以下「JAIC」)は、2023年9月18日からチャットGPT他生成AIの発信地 サンフランシスコ・シリコンバレーにて視察研修を実施。シリコンバレーにて現地団体と共同開催したミートアップにはスペシャルゲストとしてフリーモント市長リリー・メイ氏、シリコンバレー中央商工会議所CEO Harbor K. Bhatia氏に参加いただき、ピッチではカーネギーメロン大学からはProf. Laszlo A. Jeni 他、生成AI系ベンチャーCEOの登壇、そして初代デジタル大臣 平井卓也先生によるビデオレター等盛り沢山の内容となりました。そしてこのミートアップによってスタートアップ企業が誕生、1億円のエンゼル投資家からの投資の実施、様々な日本企業と現地企業のコラボレーション等、具体的な成果が生まれましたので、詳細を下記ご報告申し上げます。







ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

□メニュー

●第1日目 企業視察他

1.Open AI

2.Salesforce

3.現地視察

●第2日目 各視察・ミートアップの実施

1.インテルミュージアムの視察

2.ミートアップ(1部)

・ITキャリア推進協会理事長 大和田博道 挨拶

・基調講演

一般社団法人ITキャリア推進協会 アドバイザリーボードメンバー 徳田浩司氏

・トークセッション

一般社団法人ITキャリア推進協会 アドバイザリーボードメンバー 木寺祥友氏

一般社団法人ITキャリア推進協会 アドバイザリーボードメンバー 徳田浩司氏

3.ミートアップ(2部)

・スペシャルゲスト1

フリーモント市初 アジア系女性市長 リリー・メイ氏のご挨拶

・スペシャルゲスト2

シリコンバレー中央商工会議所CEO Harbor K. Bhatia氏のご挨拶

・ピッチ

Prof. Laszlo A. Jeni @Carnegie Mellon University,

Alex Zan@Alpha Gen AI,

Kevin Chen@ScreenCandi,

Jesse Casman@Oppkey,

Sravan Puttagunta@hyperspec.ai,

Venkatesh Bm@Technolabz business solutions,

Ravi Joseph Kota@AI Tensors,

Ravi Prakash Inuganti@Bitstar Technologies,

Brent Yamashita@ DLA Piper LLP,

Dr.Aki Shirai@ AICU.ai, etc.

・スペシャルゲスト3

初代デジタル大臣 平井卓也先生からのビデオレター(英語)



→PRRT2.はここからです。



・スポンサー企業のご紹介

DXHR株式会社

株式会社リベルタス・アドバイザリー

スキルティー株式会社

株式会社ユニコーンテクノロジー

スイッチ株式会社

ペネトレイト・オブ・リミット株式会社

株式会社アイ・アイ・エス

テクノブレイブ株式会社

・Closing remarks by Co-Organizer ITキャリア推進協会 代表理事 本原和哉

4.Networking

●第3日目 カンファレンスへの参加・企業視察他

1.Googleカンファレンスへの参加

2.HTAP x AI への参加

3.Meta

4.Apple Park

5.HPガレージ

6.経産省新施設

7.NVIDIA

●スポンサー企業情報のご紹介

●今回の研修の成果並びに今後について

●Special Thanks to volunteer staff

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



●第2日目 各視察・ミートアップの実施

・スポンサー企業のご紹介









DXHR株式会社

https://dxhr.inc/





株式会社リベルタス・アドバイザリー

https://www.libertas-advisory.co.jp/





スキルティ株式会社

https://skillty.jp/







株式会社ユニコーンテクノロジー

https://www.unicorn-tech.co.jp/





スイッチ株式会社

https://www.switch-ang.co.jp/





ペネトレイト・オブ・リミット株式会社

https://pol-japan.co.jp/





株式会社アイ・アイ・エス

https://iis06.com/link/Theme/index.html







テクノブレイブ株式会社

https://www.tbrave.com/



★スポンサーの皆様には、全員英語での会社紹介並びに自己紹介を実施いただきました。





Closing remarks by Co-Organizer ITキャリア推進協会 代表理事 本原和哉



◆この続きははPART3.にてご報告申し上げます。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000019.000082399.html



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/28-19:46)