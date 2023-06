[リゾーツ琉球株式会社]

地元⽷島の特選豚を使ったジューシーな旨味あふれる豚丼



リゾーツ琉球株式会社(沖縄県豊見城市、代表 兼城賢成)が運営する、朝食にこだわりぬいた、おいしい朝食を食べるためのホテル『The BREAKFAST HOTEL福岡中洲』は、昨年からの売上の好調を記念して、その場で注文を受けて作る、原価を無視したシェフこだわりの贅沢丼が新登場。新たに糸島産の特選豚「零ONEポーク」を使った『福岡県産ブランドポークの咲き乱れ豚丼 ブランド卵と博多醤油の極みダレ』と、玄界灘のとれたての海の幸をふんだんに使った『極みこぼれおちる贅沢海鮮丼 創業より160年の博多上久醤油添え』を6月15日から提供を開始します。







※『ありたどりの絶品とりまぶし丼』 と『産地直送海鮮こぼれるぞ丼』は終了いたしました。





注目ポイント

・楽天トラベル「食事のクチコミ評価が高い宿ランキング」で全国3位を獲得したホテルブランド

・地元 糸島産特選豚「零ONEワンポーク」を燻製醤油タレと黄身に絡めて食べる『咲き乱れ豚丼』

・8種類の海鮮をこれでもかと、こぼれるまでかける『極みこぼれおちる贅沢海鮮丼』



『The BREAKFAST HOTEL』は“すべての人を最高の状態で送り出したい”をコンセプトにした、朝食にこだわりぬいた新たな体験のホテルで、昨年には『The BREAKFAST HOTEL福岡天神』が楽天トラベル「食事のクチコミ評価が高い宿ランキング」で全国3位(九州1位)を獲得するなど、高い評価をいただいているホテルブランドです。

福岡中洲では、カリッ・フワッ・トロッな“賞味期限100秒”の極上フレンチトーストや、博多名物筑前煮・水炊きだしの博多水餃子・ふくやの明太子など、九州の美味しい食材を味わえるバラエティー豊かなメニューを取り揃えており、今年4~5月の売上は好調だった昨年をさらに上回り、昨年比260%を記録しています。その好調を記念し、中でも特に好評をいただいていた、その場で注文を受けて焼き上げる『ありたどりの絶品とりまぶし丼』に代わり、『咲き乱れ豚丼』が6月15日より新登場します。通常の糸島豚よりワンランク上の特選糸島豚「零ONEポーク」をシェフがその場で調理する『咲き乱れ豚丼』はまさに絶品。そして8種類もの海の幸を好きなだけ堪能できる『産地直送海鮮こぼれるぞ丼』 も、『極みこぼれおちる贅沢海鮮丼』として新たにリニューアルします。選べる2つの贅沢丼をぜひご賞味ください。その他にも食材にこだわった九州ならではの料理をバイキング形式でご提供いたします。

◆地元糸島産の絶品豚「零ONEポーク」を溢れんばかりに乗せた

『福岡県産ブランドポークの咲き乱れ豚丼 ブランド卵と博多醤油の極みダレ』









福岡県⽷島産の「零ONEポーク」を使用した香ばしい豚丼です。豚バラ肉・卵・醤油は全て⽷島産。特にタレへのこだわりが強く、沖縄の⿊糖・本みりん・日本酒・蜂蜜を時間をかけてじっくり煮詰めてとろみとコクのあるタレに仕上がっており、「零ONEポーク」との相性は抜群。 卵⻩と自家製タレをかけた濃厚な卵ご飯に、自家製グリルした「零ONEポーク」の豚バラ肉をどんぶりから大きくはみ出るまで乗せた『咲き乱れ豚丼』。朝からガッツリ食べたい方は、香ばしさがたまらないこの新しいBFH中洲名物をぜひ、ご賞味ください。





◆産地直送の海の幸をこれでもかとかけた贅沢の極み

『極みこぼれおちる贅沢海鮮丼 創業より160年の博多上久醤油添え』







カンパチ・カツオ・マグロたたき・タイ・国産生サーモン・水イカ・しらす・とびこを贅沢にかけるインパクト大の、目にも口にも美味しい贅沢なBFHだけのオリジナル海鮮丼です。

まずエビを少し焼いて用意したご飯の上に盛り付け、その後、産地直送のとれたての海の幸をこれでもかと、升からこぼれるほどかけます。そして最後にしらすととびこを乗せれば『極みこぼれおちる贅沢海鮮丼』の完成。福岡を代表する醤油の⽼舗『上久醤油』と、刺身に合う胡麻ダレをかけてどうぞ。朝食からこの贅沢海鮮丼を楽しんで、素敵な一日を始めてください。



◆『The BREAKFAST HOTEL』概要

公式Webサイト:https://www.resorts.co.jp/thebreakfasthotel







The BREAKFAST HOTEL福岡中洲

所在地:福岡県福岡市博多区中洲3丁目6-19

電話:092-291-4123

施設:客室数134室 /ラウンジ

公式Webサイト:https://www.resorts.co.jp/fukuoka-nakasu









The BREAKFAST HOTEL福岡天神

所在地:福岡県福岡市中央区春吉3丁目23-3

電話 : 092-737-4123

施設:客室数117室 / ラウンジ

公式Webサイト:https://www.resorts.co.jp/fukuoka-tenjin









The BREAKFAST HOTEL PORTO石垣島

所在地:沖縄県石垣市登野城86 電話 : 0980-87-9010

施設:客室数119室 / ラウンジ

公式Webサイト:https://www.resorts.co.jp/ishigakijima









The BREAKFAST HOTEL MARCHE石垣島

所在地:沖縄県石垣市大川217 電話 : 0980-84-2200

施設:客室数55室 / ラウンジ

公式Webサイト:https://www.resorts.co.jp/marche-ishigakijima





楽天トラベル「食事のクチコミ評価が高い宿ランキング」で全国3位を獲得した天神の朝食



食事のクチコミ評価が高い宿ランキングTOP5 -ビジネス-



https://travel.rakuten.co.jp/mytrip/ranking/highlyrated-meal-business

(注1)楽天トラベルが定める、3つのホテルカテゴリ(ビジネス、レジャー、シティ)のうち、ビジネスホテルのランキングです。

(注2)クチコミ投稿時点の内容です。サービス内容が変更になる可能性がありますので、ご了承ください。

(注3)同点の場合はクチコミ件数が多い順に集計。

食事のクチコミ評価が高い宿ランキング 概要

集計日: 2022年9月2日(金)

集計方法: 以下の集計期間における、宿泊者によるクチコミ件数が100件以上の全国の宿泊施設を対象に、「食事」の点数(5点満点)を算出。同点の場合はクチコミ件数が多い順に集計。

集計期間: 2021年9月1日(水)~2022年8月31日(水)



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/15-17:46)