おにぎりまん氏、 ONIKU kuitai氏、尾花龍一氏、Ame-chan氏、sashimi氏からの作品提供が決定。6/20(火)21:00-6/30(金)21:00



株式会社SEAMES (東京都目黒区) と、国連の難民支援機関であるUNHCR (国連難民高等弁務官事務所) の活動を支える日本の公式支援窓口の特定非営利活動法人国連UNHCR協会 (東京都港区) が展開している「RE:VISION ART PROJECT」は、『気候変動と難民問題の未来を描き換える RE:VISION NFTチャリティオークション』を6月と7月の2回にわたり開催します。第一弾はWeb3コンサルティングをおこなう「BuzzOne」とのコラボレーション企画『RE:VISION NFTチャリティオークション vol.1 with BuzzOne』です。国連が定める『世界難民の日』である6月20日(火)21時よりスタートします。







RE:VISION NFT チャリティオークション vol.1 with BuzzOne





<NFTチャリティオークションの背景>

RE:VISION NFTチャリティオークションは、気候変動による難民問題の未来を描き換えるアートプロジェクト「RE:VISION ART PROJECT」が実施するチャリティオークション企画です。「RE:VISION ART PROJECT」では「web3と描き換える、社会貢献の未来。」を目標の一つに掲げており、それに賛同した企業やアーティストが参集し、今回のNFTチャリティオークションの実施に至りました。



<NFTチャリティオークションのご支援の使い道>

本オークションによる支援金は、必要経費を差し引いた金額が、特定非営利活動法人国連UNHCR協会を通じて、国連の難民支援活動に役立てられます。



<開催概要>

プロジェクト名 :RE:VISION NFTチャリティオークション vol.1 with BuzzOne

日 時 :2023年6月20日(火)21:00~2023年6月30日(金)21:00

参加アーティスト:おにぎりまん氏 / ONIKU kuitai氏 / 尾花龍一氏 / Ame-chan氏 / sashimi氏

特設サイト :https://revisionartproject.com/articles/64771168a50dc5de0bc414dd



<オークションの参加方法>

オークションは OpenSea (NFTプラットフォーム) で行われ、オークションにご参加いただくにはウォレットに仮想通貨「イーサリアム」をご用意いただく必要があります。ETH (イーサリアム) を Wrapped ETH に変換して、OpenSea 上の、入札ボタンで入札にご参加ください。オークション終了タイミング (6月30日(金曜日)21:00) で、最も入札価格を高くオファーした方にNFTが落札されます。



参加アーティスト・作品一覧 (作品に込めたメッセージ)







おにぎりまん / Future is in our hands

この作品のテーマは「未来」です。手の中にあるものは人間一人一人がもっている未来を描く「可能性」を可視化したものであり、背景に広がっている景色やモチーフはその可能性によって変わりえる様々な未来の形を表現しています。よく見てみると華やかな未来もあれば、必ずしも華やかではない未来も描かれており、一人一人の持つ未来への影響を幅広く描きました。

https://opensea.io/assets/ethereum/0x235f25e2615b682b79d3b619fd7a4e0b3ed7e0c4/58





ONIKU kuitai / LIFE

気候変動による難民問題というのは、日本で生活している私達にはあまり馴染みがないかもしれません。しかし現在、地球では今この瞬間も故郷を追われる人々がいます。人間も、動物も、植物も。少女の青い瞳は地球をイメージしています。地球は美しい星であり、沢山の生命力が溢れている事を忘れないでほしい。そんなメッセージをこの絵に込めました。

https://opensea.io/assets/ethereum/0x495f947276749ce646f68ac8c248420045cb7b5e/94255748193656538399367392908006591892834839475265821075098457929642709876737





尾花龍一 / WA ART FUTURE

未来へ駆け抜ける

数々の問題から抜け出す

わたしたちの未来へ

光り輝く未来へ。

https://opensea.io/assets/ethereum/0x495f947276749ce646f68ac8c248420045cb7b5e/97023422165191350506408295343895003735325583355097565396499584870673467572225





Ame-chan / Wishes from KawaiiGirl

私は、アイコンにしたくなるような女の子をコンセプトにした KawaiiGirlNFT というNFTコレクションを作っています。今回は、世界地図の背景と淡いカラーリングを用いて、世界がより良い場所になるようにと願いを込めた KawaiiGirl を描きました!このイラストが何かが少しでも変わるきっかけになれば嬉しく思います。

https://opensea.io/assets/ethereum/0x495f947276749ce646f68ac8c248420045cb7b5e/15914543662239018199359982283480615974141215625380896339947892874007449436161





sashimi / reflection

きっと風神雷神も、この雨を止められない。そんなことを考えながら描きました。雨は降り続ける。風は強く吹き、大きな雷が木を撃ちます。雲は厚く、もはや誰の言うことも聞きません。彼女は思案を続けます。

https://opensea.io/assets/ethereum/0x58c6bbd2fbdb1b73cf20d3fc764891d7d1be9b22/16



気候変動による難民問題







この写真は、パキスタン西部カイバル・パクトゥンクワ州の現在の様子です。6月から続くモンスーンの影響で記録的な激しい雨と鉄砲水により、95万棟以上の家屋が全壊または被害を受けました。そして、2022年9月時点で、1,300人以上の命が奪われ、80万人の難民を含む8,000万人以上が被災しています。この中には、少なくとも4,000人の子どもも含まれています (※1) 。





このように、気候変動の影響により、自然災害の発生件数は年々増加しており、2001年から2020年までの年間平均は347件でしたが、2021年は1.25倍の432件まで増加し (※2) 、それに伴い現在、2,390万人 (※3) の方が故郷からの避難を強いられています。そして、オーストラリアの国際シンクタンク「経済平和研究所」によると、「2050年までに少なくとも12億人が居住地を追われる可能性がある (※4) 」と指摘されています。それは、日本で暮らすわたしたちも、決して例外ではありません。これは、遠い空の下の出来事ではなく、他でもなく、今を生きる、わたしたちの問題なのです。



※1:UNHCR FLASH UPDATEON PAKISTAN (UNHCR The UN Refugee Agency)

※2:Disasters in numbers 2021 (CRED) / Global Report on Internal Displacement 2020 (iDMC) / 気候変動と自然災害による強制移動 (UNHCR The UN Refugee Agency)

※3:Displaced on the frontlines of the climate emergency (UNHCR The UN Refugee Agency)

※4:Over one billion people at threat of being displaced by 2050 due to environmental change, conflict and civil unrest. (INSTITUTE FOR ECONOMICS % PEACE)



資金の使い道







本オークションによる支援金は UNHCR の難民支援活動として大切に活用いたします。UNHCR は国連難民高等弁務官事務所 (The office of the United Nations High Commissioner for Refugees) の略称で、1950年に設立された国連の難民支援機関です。紛争や迫害により故郷を追われた難民・避難民を国際的に保護・支援し、難民問題解決に対して働きかけています。





何も持たない状態で避難をした難民・国内避難民の難民登録やテント・毛布・水・食料・医療・生活用品の支給を含む「緊急支援」や、安心して家族と暮らすために、長い避難生活の中でも、自立した生活が送れるよう、教育・職業訓練や心に傷を負った人へのカウンセリング等を行う「自立支援」など、人々の命と尊厳を守るための活動を行っています。



応援メッセージ







たぬきち / HONEYCON

世界中で起こる自然災害。日本では金融インフラも整い、こういった気候変動や難民問題に触れる機会も少ないと思います。Web3業界に入り、世界での問題や課題を知る機会が増えました。「NFT」を活用した支援という挑戦が、一人でも多くの方が「知る」「興味を持つ」「行動を起こす」きっかけになると嬉しいなと思います。





渡辺創太 / Astar Network

アートプロジェクト『RE:VISION 描き換える、わたしたちの未来。』を通して、Web3技術で社会貢献をブロックチェーン上で可視化する取り組みに関われることを嬉しく思います。今回は寄付を行った方々に譲渡不可能なNFTを配布するプロジェクトですが、そういったユースケースはまだ限定的であり、今回のような実験を通してweb3のマスアダプションと向き合っていきたいと考えてます。



RE:VISION NFTチャリティオークションパートナー





株式会社SEAMES (企画・運営)

社会問題の解決に対する「意識が高い・難しい」「自己犠牲」というイメージを払拭し、面白く、楽しく、発見や感動に溢れた社会課題の解決に、アートやメディア、エンタメの力で挑む、クリエイティブ集団。アートやデザインの力を使った、直感に訴えるクリエイションや、若年層からの話題化を生む企画・運営を得意とする。NPO代表から大学研究者、デザイナー・クリエイター、学生まで多様なメンバーを揃える。

https://www.seame-s.com/



特定非営利活動法人国連UNHCR協会 (協力・寄付先)

UNHCR (国連難民高等弁務官事務所) は1950年に設立された国連の難民支援機関です。紛争や迫害により故郷を追われた難民・避難民を国際的に保護・支援し、難民問題の解決に対して働きかけています。1954年と1981年にノーベル平和賞を受賞。スイス・ジュネーブに本部を置き、約135カ国で援助活動を行っています。この国連の難民支援活動を支えるため、広報・募金活動を行う公式支援窓口が、国連UNHCR協会です。

https://www.japanforunhcr.org/



BuzzOne web3 consulting (企画・協力)

web3業界に特化したコンサルティング会社。マーケティング、アドバイザリー、イベント運営などを行い、昨年主催したweb3カンファレンスHONEYCONには50社以上の有名プロジェクトが参加し話題に。web3girlsという団体を立ち上げ、この業界の女性達のエンパワーメント活動も行う。また、ブルーチップ系NFTコミュニティの運営やイベント主催も行っている。

https://www.buzzone.org/



RE:VISION NFTチャリティオークション vol.2 with MOSAIC NATION





第2回となる『RE:VISION NFT Charity Auction vol.2 with MOSAIC NATION』は7月15日(土曜日)より開始を予定しています。参加アーティストは、Alessandro Bioletti / buna / shun kawakami / Takeshi Kawano/ WOWs(TM) / Yousuke Fuyama /イマムラ。詳細は後日発表いたします。



<MOSAIC NATION (運営:株式会社GEEK PICTURES) >

https://mosaic-n.com/



<気候変動による難民問題にまつわるバーチャル展示会『RE:VISION ART PROJECT 描き換える、わたしたちの未来。展』>

https://monagallery.jp/

※上記URLよりバーチャルギャラリーにアクセス後、左側のメニューから『RE:VISION ART PROJECT 描き換える、わたしたちの未来。展』を選択し、展示会場に入室してください



お問い合わせ





株式会社SEAMES 担当:久保田徹朗

TEL :080-1136-8353 Email:tetsuro@seame-s.com



