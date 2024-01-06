【大学教職員向け】キャリアボット、エクサウィザーズと生成AI…
［キャリアボット］
2024年1月29日（月) に大学教職員（主にDX推進担当者）向けウェビナー『生成AIの最前線と活用方法について学ぶ』を開催いたします。
大学教職員（主にDX推進担当者）向けウェビナー『生成AIの最前線と活用方法について学ぶ』
株式会社キャリアボット（東京都世田谷区、代表取締役 岡崎浩二）は、株式会社エクサウィザーズ（東京都港区、代表取締役 大植 択真）と共に、大学教職員を対象としたウェビナー【大学教職員DX推進担当者向け】『生成AIの最前線と活用方法について学ぶ』の開催を発表いたします。
セミナー開催の背景
2023年12月より、株式会社キャリアボットと株式会社エクサウィザーズは、大学のデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進するために新たな協力関係を築きます。この提携の一環として、大学教職員の皆様を対象に、生成AIの最新動向と実用事例を紹介するセミナーを開催します。このセミナーでは、教育・研究分野における生成AIの可能性を探り、その実践的な活用方法を提供します。
また、ChatGPTの安全かつ効果的な使用を支援するためのプラットフォーム、『exaBase 生成AI』の紹介も行います。『exaBase 生成AI』は、生成AI技術を利用した教育プログラムや研究活動を、より安心して実施できるように設計されています。『exaBase 生成AI』を通じて、教職員の皆様はChatGPTを含む最先端のAIツールを授業や研究に活用し、業務効率や教育の質を向上することができます。
生成AI技術の急速な進化に伴い、教育現場でのその活用はますます重要になっています。本セミナーでは、最新の技術情報とともに、実際の活用事例を基に、生成AIを教育に取り入れる際の具体的な方法や注意点についてお伝えします。皆様のご参加を心よりお待ちしております。
セミナー情報
【日時】2024年1月29日（月) 16:00-17:00
【開催方法】Zoom（ウェビナー）
【内容】
(1)生成AIについての理解を深める（エクサウィザーズ）
(2)大学におけるDXの重要性と事例紹介（キャリアボット）
(3)パネルディスカッション
(4)「exaBase生成AI」紹介（エクサウィザーズ）
(5)質疑応答
【登壇者】
岡崎 浩二（株式会社キャリアボット 代表取締役/東京都立産業技術大学院大学 特任准教授）
木村 直樹（株式会社Exa Enterprise AI exaBase生成AI事業開発部 部長）
【対象者】大学・短期大学・専門学校の教職員（主にDX推進担当者）。同業者の方の参加はご遠慮いただいております。
【参加費】無料（事前登録制*定員200名）
【参加特典】ウェビナー終了後に講演資料（一部）をお送りします。
【申込方法】下記URLまたは「ウェビナー申し込みボタン」よりお申し込みください。定員に達し次第、締め切らせていただきます。
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_WjQmS7kVQlCA6Ee5xKwqCg
ウェビナー申し込み
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【株式会社キャリアボット 会社概要】
設立年月日：2021年3月
代表者名：岡崎 浩二
所在地：東京都千代田区麹町5-3-23 日テレ四谷ビル 2F (wework)
事業内容：大学向けDX推進コンサルティング、メタバースキャリアセンターの企画・運営など
主な取引先・講演先：青山学院大学・鎌倉女子大学・関西学院大学・聖心女子大学・東京女子大学・東洋大学・日本女子大学・横浜美術大学・早稲田大学ほか
URL：https://careerbot.tokyo/
【株式会社エクサウィザーズ 会社概要】
会社名：株式会社エクサウィザーズ（証券コード4259）
所在地：東京都港区東新橋１丁目９−２ 汐留住友ビル 21階
代表者：代表取締役社長 春田 真
事業内容 ：AIを利活用したサービス開発による産業革新と社会課題の解決
URL：https://exawizards.com/
【株式会社Exa Enterprise AI 会社概要】
会社名 ：株式会社Exa Enterprise AI
所在地 ：東京都港区東新橋１丁目９−２ 汐留住友ビル 21階
設立 ：2023年10月
代表者 ：代表取締役 大植 択真
事業内容：生成AI等のテクノロジーを利活用したプロダクト・サービス等の企画・開発・販売による企業の業務改革、生産性向上
URL：https://exawizards.com/eai/
企業プレスリリース詳細へ （2024/01/06-10:16）
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