[株式会社シンビジャパン]

ベルパレットで新しい日焼け止めクリームも発売予定 !







今年11月、韓国のハイブランド「ザ·ラフューズ」が日本に上陸致しました。

上陸記念 ベルパレットX THE RAPUEZイベントを開催し、成功裏に完了しました。



2022年11月29日(火)~12月5日(月)までの期間限定キャンペーン

内容 : 最大15%割引



11月28日よりベパレットで12月まで販売後、ベルベットサイト以外でもご購入いただけます。



1. ベルパレット

https://www.bellpalette.jp/



2. シンビセレクトショップ (オープン記念10%割引中)

https://kankoku-select.shop/



3. RAKUTEN シンビモール

https://kankoku-select.shop/



THE RAPUEZ(ザ・ラピューズ)とは

伝達ケア(角質層)のスタート、ザ・ラプーズ進歩したバイオ技術と化粧品の融合によって誕生した第4世代バイオブリッドコスメブランドです。

肌の伝達誘導体である ペプチドをナノ化し化粧品の有効成分を可能な限りお肌に持続させる化粧品です。



THE RAPUEZ(ザ・ラピューズ)モデルペ・ドゥナ韓国の人気女優

グローバルラグジュアリーブランドミューズとしてフリー微暗なイメージを形成しています。

今の時代のトレンドに合う新しい美の基準を提示しています。



THE RAPUEZの特許成分R3 PEPTIDE

· Relief(リリーフ) X Repair(リペア) X Recovery (リカバリー)





今注目すべき商品

ザ・ラピューズR3コンセントレート セラム 35ml

アミノ酸からできた低刺激の美容成分で肌を豊潤に潤わします。



日本での反応も良く販売利益も伸び続けています!

まもなく、新しい日焼け止めも発売予定です。



全国バラエティーショップで販売開始の見込みでございます。





商品お問合せ先:株式会社シンビジャパン

http://Shinbee-japan.com

お客様相談室 :0120-55-4894



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/07-17:16)