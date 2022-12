[株式会社カティグレイス]

2022年12月6日(火) より公式オンラインストアにて先行予約受付開始。2023年1月24日(火)より店頭販売開始





特設ページ:https://lumiurglas.jp/pages/ld1



株式会社カティグレイス(本社:東京都台東区、代表取締役 服部 勝高)が展開するコスメブランドLUMIURGLAS(ルミアグラス)は、「ルミアグラス デュアルエンドライナー 」を、2022年12月6日 (火) よりルミアグラス公式オンラインストアにて先行予約受付開始。2023年 1月24日 (火) より一部バラエティショップ・マツモトキヨシ・ココカラファイン・オンラインストアにて店頭発売を開始いたします。





“さりげなく可愛い”を引き寄せる。新型ダブルライナー誕生。











ルミアグラス デュアルエンドライナー

全3色 1,980円(税込)



洗練ラメと、ナチュラルな影ライナーが、一本に。何役もこなす万能ライナー。表情を明るく見せるラメカラーと理想的な目元を演出する影ライナーは、アンダーアイメイクを簡単にちょうどよく仕上げることが可能に。ひと塗りで、いつもの目元にさりげない輝きを。



【Lame Liner~洗練されたラメ粒子~】

輝き方にこだわって開発された絶妙サイズのラメ。

ポイント使いもできて、つけ過ぎを防ぎ、だれでも簡単に使えるリキッド型のラメライナー。

「ラメが詰まらない特殊構造」



【Shadow Liner ~こっそり影を演出する~】

涙袋ラインや二重ラインはもちろん。アイブロウにも。

繊細な筆先でほしいところに自然な陰影をつける薄色リキッドライナー。

「コシのあるしなやかな筆先」





商品情報・特徴



商品名:ルミアグラス デュアルエンドライナー 01~03

メーカー希望小売価格:1,980円(税込)











Shiny Pink( シャイニーピンク)

ナチュラルな愛らしさをまとうローズ系ピンク。

ピュアなあどけなさを演出する柔らかい色合いが、ラメと重なりさり気なくも存在感を発揮。











Champang Gold(シャンパンゴールド)

華やかさと大人な余裕を両立させるブラウンゴールド。

ラメが溶け合うナチュラルな発色で光と影を生み出し、目元に優雅な立体感を演出











Richi Purple リッチパープル

ミステリアスな魅力が漂うみずみずしいラベンダーカラー。

赤みをおさえた透明感のある発色と、煌めくラメが交わり上品な奥ゆかしさを醸し出す。





1:1本何役もこなし、ポーチの中でかさばらない





2:しなやかなコシのある筆先で繊細なラインが引ける





3:ラメが詰まらない特殊構造で、なめらかな描き心地







4:にじまず落ちにくい確かなキープ力





Look Book 01







Shadow Brown&Shiny Pink

<赤みのある色で優しさあふれる目元へ>



1.アイホールにお手持ちのローズ系の淡いピンク、二重幅に同系色の濃いアイシャドウを入れる。



2.別売りのリキッドアイライナーでまつ毛の際にブラウンのラインを描く (目尻はやや長めに)。



3.下まぶたにデュアルエンドライナーのシャドウブラウンでラインを描く。



4.その上にシャイニーピンクを重ねる。ラメは少しずつ点でのせるイメージで馴染ませて。





Look Book 02







Shadow Brown&Champagne Gold

<イエロー系でまとめたヘルシーなゴールド使い>



1.上まぶたの二重幅までデュアルエンドライナーのシャドウブラウンを描く。短いストロークで少しずつ、重ねると深みが出るので濃さを調整しながら。



2.黒目の上にシャンパンゴールドを重ねる。



3.ノーズシャドウをからアイホール全体にかけてお手持ちのイエロー系のシャドウを塗る。



4.まつ毛の際に別売りのブラウンのリキッドアイライナーを描く。



5.下まぶたは目尻から黒目のところまでオレンジ系のシャドウを塗り黒目の下にシャンパンゴールドのラメを

のせる。





Look Book 03







Shadow Brown&Rich Purple

<アンニュイな表情が似合う大人なラメの使い方>



1.アイホールにお手持ちのブラウンのアイシャドウを入れ陰影をつける。



2.二重幅にお手持ちのパール入りラベンダー系のアイシャドウを重ねる。



3.別売りのリキッドアイライナーでまつ毛の際にラインを描く(目尻は水平に)。



4.下まぶたに目尻までリッチパープルでラメをのせる。重ねづけしながら、色味とラメ量を気分で調整して。





ルミアグラス スキルレスライナーシリーズ







ルミアグラス スキルレスライナー 01~09(全9色)

メーカー希望小売価格:各色¥1,650(税込)



【各種商品名】※上段写真左から



ルミアグラス スキルレスライナー 01. パーフェクトブラック

まなざしを引き立て、クリアな印象に。艶やかな発色と、吸いこまれるような深みを両立させた理想のブラック。



ルミアグラス スキルレスライナー 02.ローストブラウン

焙煎されたコーヒー豆のようなビター感あふれるブラウン。ブラックに近くほどよいダークブラウンで、温もりと凛々しさを。



ルミアグラス スキルレスライナー 03.チェスナットブラウン

マロンのように、優しくまろやかなブラウン。肌に溶け込むような、ナチュラルで抜け感のある雰囲気に。



ルミアグラス スキルレスライナー 04. テラコッタブラウン

肌の色になじみながら、さりげなく主張する赤みの強いブラウンで、目元にハイセンスな遊び心をプラス。



ルミアグラス スキルレスライナー 05.サンドブラウン

目元を明るくする、バイタリティー溢れたイエローブラウン。上品でありながら、どこか親しみやすく聡明な印象に。



ルミアグラス スキルレスライナー 06.ルージュバーガンディ※数量限定

華やかさと血色感を目元にもたらす、まるでルージュのようなバーガンディ。気品あふれるセンシュアルなまなざしへ。



ルミアグラス スキルレスライナー 07.スモアグレージュ

透明感のあるグレーに、マシュマロとチョコレートが溶け合うような柔らかなグレージュ。さりげない立体感をつくりながら、軽やかに生える瞳を演出。



ルミアグラス スキルレスライナー 08.ヘーゼルカーキ ※数量限定

ブラウンとカーキが重なり合った、繊細なトーンのヘーゼルカラー。瞳にクリアな輝きをプラスし、洗練されたノーブルなイメージへ。



ルミアグラス スキルレスライナー 09.トワイライトパープル ※数量限定

夜が明けていく空のように、コントラストが美しいパープル。肌を明るくみせ、優雅で自信に満ちていくオーラを。





LUMIURGLAS(ルミアグラス)とは







~Absolute beauty その上質を、すべてのひとの常識に。~



「誰か」ではなく、他ならぬあなた自身が、鏡に映った自分を「キレイだ」と思えること。

その自信こそが、内面から溢れ出る美しさとなって、あなたを輝かせつづけるから。

めざしたのは、他人や流行にながされないあなただけの美の絶対軸を描くにふさわしいクオリティ。

【LUMIURGLAS (ルミアグラス) 】が上質を、すべてのひとの常識に変えていきます。



【販売店舗】

全国のバラエティショップ・一部ドラッグストア(マツモトキヨシ・ココカラファイン など)

お取り扱い店舗の詳細はこちら▶https://lumiurglas.jp/

※一部、お取り扱いのない店舗もございます。



