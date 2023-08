[三井不動産商業マネジメント株式会社]

レトロミッキーのキャップや人気キャラクターが大集合したアニバーサリースタジャンなど8店舗でスペシャルなアイテムを発売!9月15日(金)~10月9日(月・祝)まで





三井不動産商業マネジメント株式会社(東京都中央区)が運営する『RAYARD MIYASHITA PARK』(東京都渋谷区)は、渋谷・原宿エリアの商業施設や路面店と連携し、ディズニー創立100周年を祝う「Disney100 The Style Collection 原宿|渋谷」にて、大規模なファッションイベントを9月15日(金)~10月9日(月・祝)まで開催します。期間中は、RAYARD MIYASHITA PARK内8店舗でディズニーとのスペシャルなアイテムを発売する他、POPUP SHOPも登場します。



@Disney @Disney/Pixar @2023MARVEL @&TMLucasfilm Ltd.





-本リリースのポイント-

1.RAYARD MIYASHITA PARKとディズニーのスペシャルな限定アイテムが多数登場!

楽しげなミッキーフレンズがデザインされた限定アイテムが多数登場します。レトロなデザインのミッキーマウスをあしらったキャップやタンブラー、人気キャラクターが大集合したアニバーサリースタジャン、スケートボードを楽しむドナルドが可愛らしいスウェットなどアパレルから雑貨まで様々なアイテムを用意します。



2.期間限定POPUP SHOP「Disney100 The Style Collection 原宿|渋谷 POP UP SHOP by PONEYCOMB」開催!

Disney100周年の期間のみ手に入れることができるスペシャルなアイテムを販売する期間限定POPUP SHOPが

オープンします。



3.ディズニーキャラクターの限定スタンプや壁紙がゲットできるデジタルスタンプラリーも開催!

期間中、RAYARD MIYASHITA PARKに加え、ラフォーレ原宿など原宿エリアの路面店もディズニー・ジャパン主催のデジタルスタンプラリーに参加します。対象店舗に立ち寄りディズニー100キャラクターのスタンプを集めると、限定の豪華賞品が抽選で当たります。



4.対象商品の購入でオリジナルステッカーをプレゼント!館内BGMはディズニー音楽に!

対象のディズニー商品をご購入でRAYARD MIYASHITA PARK限定オリジナルステッカーをプレゼントします。また、100周年を記念した特別なプレイリスト「Disney100 Official Playlist」より様々な音楽を館内で放送、いつものお買い物を音楽と共に盛り上げます。







1.RAYARD MIYASHITA PARKとディズニーのスペシャルな限定アイテムが多数登場!

期間中は、RAYARD MIYASHITA PARK、ラフォーレ原宿をはじめとする商業施設、また原宿の路面店にてDisney100をテーマにした商品が発売されます。RAYARD MIYASHITA PARKでは8店舗が参加し、楽しげなミッキーフレンズをあしらった限定アイテム等を多数発売します。



特設サイトはこちら:https://www.harajukushibuya.jp/event/d100thestylecollection





※価格はすべて税込みです。

■HARIO Lampwork Factory South2F

老舗の耐熱ガラスメーカー「HARIO」の職人技が光る、ガラスのアクセサリーから、スペシャルなデザインがRAYARD MIYASHITA PARKに先行して登場。







■THE SHIBUYA SOUVENIR STORE South2F

店舗内でディズニーPOPUPを実施し、神戸養蜂場のプーさんグッズなどを発売します。





■instant skateboards South3F

国内最大級のスケートボード専門店「instant skateboards」では、スケボーを楽しむマックスとドナルドが可愛らしいアパレルが登場します。





■NEW ERA South3F

Disney100を記念したNEW ERAキャップは様々なデザインで登場。バケットハットの裏側には楽しげなミッキー&フレンズが勢ぞろい。パープルキャップは渋谷・原宿店限定で発売します。









■Wrangler South2F

RAYARD MIYASHITA PARK限定で発売されるフーディーとミッキーとドナルドのキュートな後ろ姿をプリントしたTシャツが登場。







■adidas Brand Center South1F・2F

赤&黒が目印のキッズコレクションが登場。ミッキー&フレンズや、人気キャラクターのシルエットデザインが大人っぽい雰囲気を醸し出します。





■HERALBONY(期間限定ショップ) South2F

新たな文化の創造を目指すアートライフスタイルブランド「HERALBONY」より100周年をお祝いしたデザインのアイテムを発売。

出店期間:2023年9月14日(木)~期間限定オープン







2.期間限定POPUP SHOP「Disney100 The Style Collection 原宿|渋谷 POP UP SHOP by PONEYCOMB」開催!



Disney100 The Style Collection 原宿|渋谷の開催に合わせてPOP UP SHOPがオープン。今回のイベントに相応しいおしゃれなアパレルアイテムを中心とした期間限定のPOP UP SHOPです。期間中のみ手に入れることができるスペシャルなアイテムを多数用意しております。



開催期間:2023年9月15日(金)~10月9日(月・祝)

開催場所:South2F 吹き抜け広場







3.ディズニーキャラクターの限定スタンプや壁紙がゲットできるデジタルスタンプラリーも開催!

期間中、RAYARD MIYASHITA PARKに加え、ラフォーレ原宿など原宿エリアの路面店もディズニー・ジャパン主催のデジタルスタンプラリーに参加します。対象店舗に置いてあるQRコードを読み取ってディズニー100キャラクターのスタンプを集めると、限定の豪華賞品が抽選で当たります。「Disney100 The Style Collection 原宿|渋谷」エリアだけのスペシャルスタンプも登場します。



開催期間:2023年9月15日(金)~10月9日(月・祝)

開催場所:RAYARD MIYASHITA PARK、ラフォーレ原宿、その他路面店舗(原宿エリア)

※参加店舗は変更になる場合がございます。

参加方法:店頭に設置してあるQRコードをスキャンして、100種類のスタンプを集めることができます。

獲得スタンプ数に応じて様々な賞品をプレゼントします。

キャンペーンサイト:https://stamprally.digital/disney100_character_passport

下記、QRコードからもアクセスできます。





4.対象商品の購入でオリジナルステッカーをプレゼント!館内BGMはディズニーの音楽に!



期間中、対象のディズニー商品を購入するとRAYARD MIYASHITA PARK限定オリジナルステッカーをプレゼントします。

また、館内のBGMには100周年を記念した特別なプレイリストが流れ、いつものお買い物を音楽と共に盛り上げます。



※オリジナルステッカーは無くなり次第終了となります。

※プレイリストのカバー・イメージは変更になる場合がございます。

※音楽配信サービスに関するお問い合わせは各音楽配信サービスまでご連絡ください。



【常識にとらわれず「自由」をわかちあう場”MIYASHITA PARK”】

NO MORE NORMAL.



こだわりに、正解はない。

だから、たとえ物好きと言われても

じぶんの好きに、まっすぐでいよう。

じぶんの好きへ、はみだしていこう。



型になんて、はめられないあなたと

MIYASHITA PARKはともにありたい。



NO MORE NORMAL.

まっすぐ、はみだせ。



MIYASHITA PARKの想い



MIYASHITA PARKは、街・人・文化が交わる場として、

商業施設、公園、ホテルまでもが一体となったミクスドユース型施設として2020年にオープン。

開業から今まで、多くの来場者に親しまれてきました。



そんな型にはまらない自由な発想でできたMIYASHITA PARKは、同様に、自分だけの「好き」や「こだわり」、「自由」を持つ人を応援したい。分かち合いたい。

「NO MORE NORMAL.」は、そんな施設の姿勢をより強めていくアイコトバとして、発信します。



【「RAYARD MIYASHITA PARK」施設概要】

■住所

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-20-10



■営業時間

●ショップ:11:00~21:00 ※店舗により異なります

●レストラン:11:00~23:00 ※一部店舗は異なります

●フードホール:平日11:00~22:30 土日祝10:30~22:30



■アクセス

JR、東京メトロ半蔵門線・銀座線・副都心線、東急東横線・田園都市線、京王井の頭線「渋谷」駅より徒歩3分

東京メトロ千代田線・副都心線「明治神宮前<原宿>」駅 7番口より徒歩8分

※駅の出口は各交通機関ホームページをご覧ください。



■「RAYARD MIYASHITA PARK」公式サイト

https://mitsui-shopping-park.com/urban/miyashita/





