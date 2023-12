[Astar Network]

ブロックチェーン技術を活用した事業開発の最前線に立つAstar Japan Labは、2024年1月25日に「Astar 2.0サミット:2024年のWeb3マーケット powered by 港区立産業振興センター」の開催を発表しました。







Astar zkEVMのメインネットローンチを契機に、Astar Networkは、企業と共にWeb3マスアダプションを加速することを目指しています。本イベントでは、協賛企業様による2024年の日本のWeb3マーケットを紐解き、今後のWeb3事業開発の可能性についてのパネルディスカッションをご用意しております。また、協賛企業様を始めとした様々な企業様とのネットワーキングのお時間も設けております。Web3事業開発をご検討される皆様の意見交換の機会を設けることで、日本のWeb3活性化を目指します。

本イベントは、Astar Networkおよび協賛企業からの招待を受けた方々のみ参加可能となっております。本イベントにご興味がある方はAstar Networkもしくは協賛企業にお声掛けください。



イベント概要:



イベントタイトル: Astar 2.0サミット:2024年のWeb3マーケット powered by 港区立産業振興センター

日時: 2024年1月25日(木) 16時-20時

定員:100名(Astar Japan Lab会員企業+協賛企業招待+メディアパートナー招待+港区招待)

会場: 港区立産業振興センター11階 ホール小



お問い合わせ:

cody@astar.network



主催・協賛・メディアパートナー企業概要:

【主催企業・団体】

【Astar Japan Lab】







当団体は、Astar Networkの発展に関わる事業者やコミュニティの団体であり、Astar Networkを活用したビジネスの拡大とエコシステムの発展を目的としています。

Astar Networkは、次世代の分散型インターネット「Web3」の社会実装・大衆化を目指すパブリックブロックチェーンであり、日本トップの時価総額とグローバルプレゼンスを有しています。世界を牽引するバイナンスやコインベースなどに投資され、その革新的なテクノロジーと稀有なエコシステムが高く評価されています。現在、Astar Networkは世界最高峰の開発チームであるPolygon Labsと協業し、世界最大規模のブロックチェーン「Ethereum」を高速化し、スケーラビリティを高めた「Astar zkEVM Powered by Polygon」を新たに開発・提供しています。今後Astar zkEVMを加えたAstarエコシステムは、高いUXと拡張性によりWeb3の大衆化を加速します。そして日本国内外の企業・自治体と事業連携を深め、世界に先駆けた事例創出やゲーム・アニメ等日本のコンテンツのグローバル展開を牽引して参ります。

公式サイト:https://astar.network/

X(旧Twitter):https://twitter.com/astarNetwork









【Astar Network】

Astar Network はWeb3アプリケーションのプラットフォームです。Polygon Labsと協業しEthereumレイヤー2である「Astar zkEVM Powered by Polygon」を提供しています。Astar zkEVMはEVM互換よりも高い水準のEVM等価性を実現しており、EthereumやPolygon等の既存のコントラクトをコードの変更なしに使用することができます。また、Ethereumのセキュリティを維持しつつL2の高速処理・低ガス代による高いUXを可能にしています。 世界中のWeb3プロジェクトと協業し、ガスレストランザクションやスマートコントラクトウォレット、アカウントアブストラクションなどマスアダプションのためのサービスが提供されます。 国内外の大手企業と提携し、Web3時代のユースケース創出やゲーム・アニメ等日本のコンテンツのグローバル進出支援に取り組んでいます。



Astar Networkでは現在zkEVMメインネットのローンチを記念したキャンペーンを企画しており、参加いただく国内外の企業様・クリエイター様・アーティスト様を募集しております。



参加申請フォーム:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfj6OHL8jSJymfJsjkWqpvgYdBSYcHq_0pOX6LFHDttftVlCg/viewform





キャンペーン概要

本キャンペーンは、参加ユーザーがAstar zkEVMに参画するプロジェクトについて理解を深めてもらうことを目的としています。キャンペーンウェブサイト上には、各プロジェクトが出品するNFTの販売・配布機能を持つカプセルトイマシーンが設置され、ユーザーは興味のあるプロジェクトのNFTを取得することができます。また、Astar Networkからは独自に開発されたオリジナルキャラクターのNFTコレクションを展開します。このコレクションは、キャンペーンを通じて獲得可能なNFTを集めることで、新たなキャラクターの獲得や進化をユーザーが体験できるユニークな機能を提供します。そして、進化キャラクターを複数持つことによる参加ユーザーへの特典を用意する予定です。 本キャンペーンは2024年第一四半期に予定されるAstar zkEVMのメインネットローンチ後に開催予定で、国内外の企業様・クリエイター様・アーティスト様の独自NFTの提供を予定しています。



【協賛企業】(随時追加)



【オーケーコイン・ジャパン株式会社】

オーケーコイン・ジャパン株式会社は、暗号資産交換所とブロックチェーンビジネスをグローバル規模で展開しているOK Groupの日本法人で、2020年3月に暗号資産交換業者(関東財務局長 第00020号)として登録を行い、暗号資産取引サービス「OKCoinJapan」を運営しています。

OKGroupのノウハウとプロダクトを活かし、高い流動性と高速取引でグローバル水準の取引環境を提供します。

また、個人法人に加えて、多くの国内暗号資産交換業者様のカバー取引先としてもご活用頂いています。







【株式会社TEAMZ】

株式会社TEAMZは、業種や業界を問わず、新たなWeb3事業において、設計から開発、運用まで、幅広いソリューションを提供するデジタルクリエイティブ集団です。国際的かつ豊富な経験を持つメンバーが集まり、世界中に存在する最先端の技術・ツールを駆使して、お客様に質の高いサポートをワンストップで提供します。また、柔軟かつ効率的なアプローチによって大手企業からスタートアップ企業までのWeb3ビジネス拡大をサポートするアクセラレータープログラムの提供、大規模Web3イベントの主催も行っています。



ウェブサイト:https://www.teamz.co.jp/

TEAMZ Web3/AI Summit : https://web3.teamz.co.jp

公式Twitter:https://twitter.com/teamz_inc











【Polygon Labs】

Polygon Labsは、Ethereumスケーリングソリューションを開発しています。他のエコシステム開発者と協力し、Web3のためのスケーラブルで安価、安全で持続可能なブロックチェーンインフラを利用可能にします。レイヤー2(zero-knowledge rollups)、サイドチェーン、アプリ専用チェーン、データ利用可能プロトコルなど開発者が簡単に利用できる主要なソリューション群を開発しています。Polygon Labsがこれまでに開発したソリューションは世界中で広く採用されており、数万の分散型アプリ、2億8700万を超えるユニークアドレス、140万以上のスマートコントラクト、27億の総取引処理数の実績があるほか、Aave、Uniswap、OpenSeaなどの大規模なWeb3プロジェクトや、Robinhood、Stripe、Adobeなどでも利用されています。また、PolygonはカーボンニュートラルでWeb3をカーボン・ネガティブにする取り組みをリードしています。



【LCA GAME GUILD PTE.LTD.】

LGGは、新しくWeb3市場に参入する企業をサポートし、ともに無限の可能性を開拓するコンサルティングファームです。ブロックチェーン技術に基づくトークンエコノミクスを広めることで、社会の経済格差を解決し、人々がワクワクしながら挑戦できる社会の実現を目指しています。



1.コンサルティング事業:

市場情報の調査と分析、NFT/FTによるビジネス創出とエコシステム設計、グローバルマーケティング戦略、コミュニティ構築を提供しています。



2.メディア事業:

事業開発企業向け会員制メディア「LGG Research」を運営。

事業の成長をサポートするだけでなく、カスタムリサーチや新規事業開発に関するリスキリングコース(社内教育)も提供しています。



3.ツール開発事業:

カスタムなデータ分析やマーケティングツール開発など、Web3に特化したサービスも提供しています。



この市場はまだ多くの不確実性があり、成功の定義が明確ではありません。私たちはWeb3の水先案内人として、クライアントとともに市場を積極的に開拓しながら、最適な未来を描き、新たな選択肢を作り出すことに挑戦していきます。



公式サイト:https://official.lca-game-guild.com/

X(旧Twitter):https://twitter.com/LGG_DAO



【メディアパートナー】(随時追加)









【幻冬舎「あたらしい経済」】



新しい経済について(https://www.neweconomy.jp/)



「あたらしい経済」は出版社・幻冬舎が2018年に創刊した、ブロックチェーン、暗号通貨(仮想通貨)などWeb3領域の専門メディア。出版社だからこその取材力と編集クオリティで、これからの社会や経済をアップデートする最新テクノロジーとキープレイヤーを紹介。テキストコンテンツはもちろん、ポッドキャストや、YouTube、そしてイベント開催や教育セミナー実施など、幅広く情報発信とWeb3企業支援活動を行なっている。一部記事のテキストをパブリックブロックチェーンに記録するアプリケーション開発など、メディアに止まらないプロダクト開発なども実施。これからの「あたらしい経済」時代を生きていく、すべてのビジネスパーソンに、来たるべきパラダイムシフトをサバイバルするための「武器」を提供するメディア・プロジェクト。



あたらしい経済:https://www.neweconomy.jp/







【株式会社ロクブンノニ】



株式会社ロクブンノニは、2018年に設立された暗号資産/ブロックチェーン技術に特化したメディアおよびリサーチのリーディングカンパニーです。2018年の設立以来、同社が運営するCRYPTO TIMESは、暗号資産、Web3.0、ブロックチェーン技術の進展を公平な視点で報じ、業界内外の読者に深い洞察を提供してきました。また、情報の正確性と革新性を重視し、100本以上のリサーチレポートを通じて、Web 3.0の発展を積極的にサポートしています。

一方で、株式会社ロクブンノニが2022年に統合したWeb3.0コミュニティである『boarding bridge』は、ブロックチェーン、DeFiやNFTといった熱いトピックに関する最新の情報共有が行われ、エアドロップや新しいプロジェクトのリサーチについてのディスカッションが活発に行われており、3万人を超える参加者による盛んなコミュニティへと成長しています。また、プロジェクトを呼んでのAMAやイベントなどを通じて、日本ユーザーに対しての知見の底上げに努めています。

Crypto Times

https://crypto-times.jp

boarding bridge

https://discord.com/invite/boarding-bridge









【LGG Research】



LGG Researchは、LGG(LCA GAME GUILD PTE.LTD.)が運営する、Web3特化の事業開発企業向け会員制メディアです。

国内外の業界最先端プロジェクトに伴走しながら体得してきた現場での知見と経験を活かし、Web3事業開発される企業様が、未来のビジネス市場を勝ち抜くために、事業開発のスピードアップと成功確率を高める目的でご活用いただいています。

スピードが速い市場、かつ、現場に活かせる専門性の高い情報のキャッチアップが難しい中で、LGG Research専門チームによる厳選した最新参入事例や、成功/失敗事例の分析調査、また、実践的な事業開発ノウハウなど、複雑で難易度の高い市場の事業開発に必要不可欠な情報を体系的にまとめています。

また、これから参入する企業様向けには、Web3市場での競争力を高めるための情報を迅速にキャッチし、戦力育成ができるリスキリングコースもご用意しています。



LGG Research:https://research.lca-game-guild.com/

X(旧Twitter):https://twitter.com/lggresearch







