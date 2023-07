[BAUM]

「樹木との共生」をテーマに掲げるスキン&マインドブランド「BAUM(バウム)」は「IZUMO HOTEL THE CLIFF」とコラボレーションし、「サマートリートメントプロモーション」に参加します。

サウナトータルプロデューサーの笹野美紀恵氏が監修した、海を眺めるプライベートサウナでの「セルフトリートメントメニュー」(3種)では、樹木の恵みを感じるBAUMのクリアリング クレイ マスクをはじめとする製品をお楽しみいただけます。











▼コラボレーション背景

樹木の「貯水」「成長」「環境防御」に着目することで、肌本来の力をサポートし心身ともに満たされることを大切にしているスキン&マインドブランド「BAUM」と、太陽・波・風の鼓動に溶け込む8室のプライベートCAVEからなる自然一体型ホテル「IZUMO HOTEL THE CLIFF」。都会の喧騒から離れた自然の中で、五感を刺激し、心身をともにととのえる体験をお届けしたいという想いと、両者の世界観が共鳴した結果、この度このような企画が実現いたしました。







▼サマートリートメントプロモーションについて

IZUMO HOTEL THE CLIFF x BAUM サマートリートメントプロモーション

期間:2023 年 7 月 17日~ 2023 年 12 月 28 日

※プランの詳細と価格はリリース後半に記載しています。



IZUMO HOTEL THE CLIFFの、全室、壁一面の窓からのオーシャンビュー、まるで自然と一体になったようなCAVE(洞窟)の中のゲストルームにご宿泊いただくプランです。

プライベートサウナでは、海を眺めながらゆっくりと汗を流し、素材にこだわったロウリュの香りでリラックス。自然に包まれ、心も体も“ととのう”体験が叶います。

身心をリラックスさせたサウナ後には、BAUMのクリアリング クレイマスクで、肌をリフレッシュ。天然の木炭を配合したクレイマスクが、樹木の香りと心地よいテクスチャーで肌を包みこみ、明るさに満ちたなめらかな素肌へ導きます。

また、すべてのプランで、BAUMの森林浴美容(R)︎をコンセプトにした、スキンケア製品をアメニティとしてご体験いただけます(プランによってサンプルセットでのご提供になります)。

深い自然の森の中を歩く森林浴をイメージしながら、目を閉じ、静かに深呼吸をすることで、波立つ心がゆっくりとほどけてくように、BAUMの香りは、あなたを森林浴に誘い、感性を解放します。開放的な自然の中で、肌も心も“ととのう“セルフトリートメント体験をご提供します。







▼BAUMの森林浴美容(R)︎

樹木の恵みを余すことなくいただくという発想のもと、樹木の幹、皮、葉、実、根、そのすべてから抽出した、豊かな樹木由来成分をスキンケアに配合しているBAUMが提案する美容習慣です。森林浴美容(R)︎によって、BAUMが考える貯水力のある肌とは、表面がうるおい、艶にあふれるとともに、ひとつひとつの細胞が水分をかかえ込み、まるで内側からふっくらとしている肌。すべての商品の香りのベースになっている、シダーウッドオイルを感じると同時に、森林浴をしているかのようなリフレッシュ感をもたらす、清々しい香り。そして、本物の樹木に日々触れることができる木製パーツ。このすべてに触れ、樹木の大いなる恵みを実感すると同時に、まるで森林浴をしているかのような気持ちで、肌に深いうるおいを与え、透明感あふれるみずみずしい美肌へと導きます。









▼クリアリング クレイマスク詳細





BAUM CLEARING CLAY MASK

バウム クリアリング クレイマスク <クレイ状マッサージマスク>

天然の木炭を配合。明るさに満ちたなめらかな素肌へ。

天然の木炭配合のクレイマスクが、空気中微粒子汚れや不要な角質を吸着。やさしくソフトに洗い流し、クリアでみずみずしくなめらかな美肌へ。

本体 5,280円(税込)/ 150g

※自然由来指数94.9% (水を含む)(ISO16128に基づき算出)

※表示価格は参考小売価格です(お店によって異なる場合があります。)



<トータルサウナプロデューサー 笹野美紀恵による、クリアリングクレイ >マスクご紹介>

BAUMのクリアリングクレイ マスクから香る、「森林浴の香り」が、サウナ後の解放感をいっそう高めてくれます。うるおって肌のトーンが明るくなるスペシャルなセルフケアをぜひ、最高の環境でお楽しみください。サウナ後のセルフトリートメントをホテルの非日常の中で体験できるこの企画は、温浴業界の中でも珍しく、貴重なプランです。



<BAUMについて>

「樹木との共生」をテーマに、製品の90%以上を自然由来の素材(※1)から製造。商品パッケージ、店頭においても サスティナブルな循環を意識した選択をするSKIN&MINDブランドです。性別や年齢に関わらず、心身の調和を大切にする人たちへ、日々樹木を感じていただく体験を提供します。

※1. 全化粧品において自然由来指数90%以上(水含む)、ISO16128準拠

URL : https://www.baumjapan.com Instagram :baum_global



<IZUMO HOTEL THE CLIFFについて>



太陽・波・風の鼓動に溶け込む8棟のプライベートCAVEからなる自然一体型ホテル

「IZUMO HOTEL THE CLIFF」

テラス(ジャグジー) 客室アメニティサウナ

空の蒼さと海の青さ、とどまらない波、風にしたがう樹木、

陽の名残、月の高い夜、砂の匂いや星の瞬き

ここ「 IZUMO HOTEL THE CLIFF 」は、

自然に呼応する美しい時間をお部屋で堪能していただくサイレントなホテルです。

砂浜から約10mの断崖の中につくられた客室は、最良の風景を楽しむために、

それぞれ異なる方向に向いて設計されています。

雄大なサンセットを心ゆくまで楽しむためにジャグジー付きの広々としたテラスを配し、

空と海を静かに見つめながら時間を刻む、特別な滞在をご提供いたします。



特別宿泊プラン詳細

IZUMO HOTEL THE CLIFF x BAUM サマートリートメントプロモーション

期間:2023 年 7 月 17日~ 2023 年 12 月 28 日

※価格は、宿泊料金の変動に応じて変更となります。

■ ZUMO HOTEL THE CLIFF x BAUM サマートリートメントプロモーション

海眺める貸切サウナ90分+BAUMセルフトリートメント

【朝食付】選べる(シャンパンサービス)or アフターヌーンプラン(焼き菓子&ティー付)

※BAUM クリアリング クレイマスク(¥5,250相当)・BAUMスキンケアサンプルセット(クレンジングオイル・洗顔フォーム・化粧水・モイスチャライジングオイル)

<平日> 税込¥56,000~/1室2名様(参考価格)

<祝前日> 税込¥76,000~/1室2名様(参考価格)



■ IZUMO HOTEL THE CLIFF x BAUM サマートリートメントプロモーション

海眺める貸切サウナ90 分+ BAUM セルフトリートメント +アロマティック ノート

【朝食付】選べる (シャンパンサービス or アフターヌーンプラン(焼き菓子&ティー付)

※BAUM クリアリング クレイマスク(¥5,250 相当)、アロマティック ルームスプレー 100m l(¥6,160 相当)・BAUMスキンケアサンプルセット(クレンジングオイル・洗顔フォーム・化粧水・モイスチャライジングオイル)を含む

<平日>税込¥61,000~/1室2名様(参考価格)

<祝前日>税込¥81,000~ /1室2名様(参考価格)



■ IZUMO HOTEL THE CLIFF x BAUM サマートリートメントプロモーション

海眺める貸切サウナ90 分+ BAUM セルフトリートメント アロマティックノート

フルラインナップパッケージ

【朝食付】選べる(シャンパンサービス)or アフターヌーンプラン(焼き菓子&ティー付)

★クリアリング クレイマスク (¥5,250 相当)

★アロマティック ルームスプレー1 (¥6,160 相当)

★ハイドロエッセンス ローション(化粧水) 60mL(¥4,400 相当)

★モイスチャライジング エマルジョン(乳液) 100mL (¥8,000 相当)

★ギフトバッグM (ポーチ)(横36 x 高さ25 x マチ2 cm) (¥1,540 相当)

・BAUMスキンケアサンプルセット(クレンジングオイル・洗顔フォーム・化粧水・モイスチャライジングオイル)

※上記を含む

<平日>税込¥76,500~ /1室2名様(参考価格)

<祝前日>税込¥96,500~ /1室2名様(参考価格)



<トータルサウナプロデューサー 笹野美紀恵氏について>

笹野 美紀恵 MIKIE SASANO

サウナトータルプロデューサー

実家は、サウナの聖地といわれている【サウナしきじ】の娘・サウナ、温浴施設などの総合ウェルネスプロデュース・PRを手掛ける。IZUMO HOTEL THE CLIFFのIZUMO SAUNA FLOWを監修



本件問い合わせ先

公式サイト: www.baumjapan.com

公式Instagram: https://www.instagram.com/baum_global/

PR問い合わせ先 BAUM総合窓口:baum.info@baumjapan.com



