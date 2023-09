[ショーワグローブ株式会社]

家庭用・作業用・産業用手袋メーカーのショーワグローブ株式会社(本社:兵庫県姫路市、代表取締役社長:星野達也)は、マイクロファイバーを採用した、プロユーザー向け作業用手袋「マイクログリップシリーズ」4商品を9月より発売いたします。







2015年に発売した作業用手袋「マイクログリップ」は、マイクロファイバーを採用することにより、指先までぴったりフィットし細かな部品の取り扱いもできる高い作業性と、すばやく汗を吸水しムレを感じにくい快適性を評価いただいております。この度、その「マイクログリップ」に新たに3種類の商品を加え、全4商品を「マイクログリップシリーズ」として9月より全国で発売いたします。マイクログリップシリーズの特長である「快適性・フィット性・作業性」に、4種類の中から作業や用途にピッタリの手袋を選んでいただくことで、日々のパフォーマンスをさらに高めることができる手袋です。



■手と手袋の一体感を高める FineFit Technology (ファインフィット テクノロジー)







マイクロファイバーにより手と手袋の一体感を高めることで、 快適な装着感を実現し、繊細で効率的な作業をサポートする独自の技術です。



■商品概要

品番 No. 381 商品名 マイクログリップ フォームグレー

サイズ S, M, L

カラー グレー

特長 通気性があり快適な使い心地

おすすめ用途 自転車や機械のメンテナンス作業、部品の取り付けなど細かい作業



品番 No. 344 商品名 マイクログリップ ラバーグリーン

サイズ S, M, L

カラー グリーン

特長 グリップ力がありスベリにくい

おすすめ用途 運搬作業、仕分け作業、園芸



品番 No. 264 商品名 マイクログリップ ウレタンネイビー

サイズ S, M, L

カラー ネイビー

特長 軽くて薄い、素手感覚で使える

おすすめ用途 梱包・ピッキング作業、野菜や果物の摘果、収穫・選別作業



品番 No. 374 商品名 マイクログリップ ニトブラック

サイズ S, M, L

カラー ブラック

特長 耐摩耗性・耐久性に優れる

おすすめ用途 自動車や機械の修理作業、土木・建設作業、内装作業



(共通)

参考小売価格 オープン価格

販売店 全国ホームセンター、ワークショップなど



