子どもたちが扮する“鏡餅の妖精”と、飾ったあともおいしい鏡餅の魅力を表現。Negicco20周年Anniversary Liveでのサプライズ情報発表でファンからは喜びの声も。2023年11月より全国で新CM放映予定





サトウ食品株式会社(本社/新潟市、代表取締役社長/佐藤 元、以下「当社」)は、「サトウの鏡餅」の新TVCMに今年20周年を迎えた新潟発のアイドルグループ「Negicco」を起用。お正月に鏡餅を飾る楽しさを伝える「ハレバレ!もちもち!」篇を2023年11月より全国へ順次放映いたします。



新CMではかわいく飾られた和室を舞台に、晴れ着姿のNegiccoさんと、子どもたちが扮する鏡餅の妖精が共演。こたつを囲みながらみんなで鏡餅を飾ったり、中に入っているお餅をお雑煮などにしておいしく食べたりと、鏡餅を飾る楽しさや食べるおいしさを表現しています。



コシのあるお餅に仕上げる杵つき製法や、つきたてのおいしさが長持ちする「ながモチフィルム」によって、お正月を晴れやかに飾ったあともおいしさを楽しむことができる「サトウの鏡餅」。おなじみのCMソングに合わせて飾って食べて楽しむNegiccoさんの表情や、鏡餅の着ぐるみをまとった子どもたちとの楽しく微笑ましいやりとりにも注目です。



【CM概要】







タイトル:サトウの鏡餅TVCM「ハレバレ!もちもち!」篇(15秒)

出演者 :Negicco(Kaedeさん、Nao☆さん、Meguさん)

公開先 :https://youtu.be/0C6YTLluZ6c



【メイキング】

CM制作はNegiccoさんの歌収録からスタート!今年はいつもと一味違い、ゆったりとしたスローテンポのCMソングに。バッチリ息のあった歌唱でお正月のゆったりとした空気やワクワクする気持ちをかわいらしく表現していただきました。今回のもうひとつの見どころは、Negiccoさんと子どもたちが扮する鏡餅の妖精との共演。撮影の合間にはNegiccoさんと子どもたちがいっしょに遊んだりお話をしていたりと、みなさんで仲良く過ごしている姿が印象的でした。一足先にお正月の雰囲気を味わうことのできるCMをぜひお楽しみください!









Q1.CMの見どころを教えてください。

Nao☆さん:ちっちゃい子どものお餅たちと、和気あいあいと楽しんでいる姿が、お正月にぴったりだなと思います。

Meguさん:お正月にぴったりな華やかな振袖で今回も撮らせてもらいましたので、是非みなさんご覧ください。

Kaedeさん:家族で鏡餅を楽しむっていうのも皆さんに伝えられるかなと思うので、そんな風に見ていただけたらなと思います。



Q2.みなさんのお正月の過ごし方を教えてください。

Kaedeさん:最近はお仕事って言うよりは、家族と一緒に過ごしたりができるようになって。お雑煮を食べたり、お餅を焼いて食べたりしています。

Nao☆さん:お雑煮は必ず食べて、お家でのんびりしながら、お餅を伸ばしながら、今年も素敵な1年になりますようにっていうのをお祈りしています。

Meguさん:私も同じで、家族と過ごして、ちょっと遅めに起きて、お餅を食べて、お昼はお雑煮食べて、夜はまた違うお餅の磯部焼きとかきな粉つけたりとかして食べて、もうお正月はお餅をいっぱい食べて過ごしてます。



Q3.2023年7月20日にNegicco20周年を迎えましたが、今後の抱負や活動への”モチ“ベーションがあれば教えてください。

Nao☆さん:こうやってサトウ食品さんのCMで全国に出させていただけて、それでファンになってくださった方もいらっしゃって。私たちも20周年を迎えて、サトウ食品さんのお餅、これからもたくさんの方に、おいしいよって広めていきたいなと思います。

Meguさん:20周年を迎えて、これからもなが~モチできるグループでい続けたいので、いっぱいご飯とお餅を食べて、自分たち元気じゃないとね、たくさんの人たちに元気を与えられないので、健康でいたいと思っております。

Kaedeさん:この同じメンバーで20年続けてこられたってすごい奇跡だなっていつも思うので、これまで支えてくださった方々に感謝の気持ちを伝えられるような活動ができたらいいなと思いますし。お餅を食べてね、”モチ” ベーション高めて頑張りたいと思います。





【Negicco20周年Liveでサプライズ情報発表】

7月23日(日)に行われた「Negicco 20th Anniversary Live~MY LIFE is Negicco~supported by サトウ食品」の新潟公演では、ファンの方々へ先行してTVCM&メイキングを公開!ファンの方々からは驚きと同時に、よろこびの声が上がりました。







【出演者プロフィール】

Negicco

Nao☆ 4月10日生まれ/O型

Megu 6月3日生まれ/AB型

Kaede 9月15日生まれ/B型



2003年に結成された新潟発アイドル・ユニット。メンバーはNao☆、Megu、Kaede。これまでに西寺郷太、小西康陽、田島貴男、池田貴史、など数々のアーティストから楽曲提供を受け話題に。今年、3人での活動再開&結成20周年を迎え、アニバーサリーイヤーのメインイベントとして、「Negicco 20th Anniversary Live~MY LIFE is Negicco~」を7月23日に新潟、8月13日に東京で開催。アニバーサリーミニアルバム、アニバーサリーブックもリリース決定。



【サトウの鏡餅「ハレバレ!もちもち!」篇 TVCM15秒】



【サトウの鏡餅 CMキービジュアル】





