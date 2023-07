[Pathfinder株式会社]

~乗り捨て利用による車両の位置の偏りを、最適配置アルゴリズムにより解消~



MaaS社会の実現に不可欠な最適配置アルゴリズムを開発/運用するスタートアップ・Pathfinder株式会社(東京都板橋区 代表取締役:小野崎悠介 以下、当社、https://www.pfr.technology/)は、片道レンタカー「カタレン」の函館-千歳路線の実証実験を開始いたしました。

この実証実験は、夏期の繁忙期に新千歳空港および千歳周辺に乗り捨てられたレンタカー車両が滞留してしまい、顧客へ提供するために各地に車両を元に戻す「回送作業とコスト」が発生するという北海道のレンタカー業界における重要課題を、乗り捨て料金を無料にすることにより潜在的片道利用ニーズを掘り起こすとともに、往復路線において価格差をつけることで解消できるかの検証、さらには当社が開発中の車両の最適配置アルゴリズムに生かすことを目的としております。



「カタレン for 北海道」サービスサイト:https://lp.kataren.jp/hokkaido







■実証実験開始の背景

今回の実証実験は、北海道に特有の、「新千歳空港周辺に乗り捨てのレンタカーが偏ってしまう」という課題を解消することを目的としています。

面積が広い北海道では約30%の車両が乗り捨て利用と言われており、ユーザーが乗り捨て利用した後、レンタカー業者が元の店舗に戻さなければならず、そのコストが嵩んでしまうという課題がありました。

夏の北海道の旅行需要増加に伴いさらに深刻になる、この「乗り捨てレンタカーの回送コスト」問題解消のため、特に利用の多い函館-千歳間の片道利用レンタカーを対象にし、

敢えて乗り捨て価格を撤廃することによる潜在的乗り捨て需要の促進



函館⇒千歳、千歳⇒函館の片道路線に価格差を設定





以上二つを掛け合わせることにより、新千歳空港周辺への車両の偏りを解消できるかについて検証するとともに、結果を当社の最適配置アルゴリズムを用いた回送マッチングの開発に活用することを目指します。



■新路線について

この度、同区間で通常1万円程かかる乗り捨て料金を無料とすることで潜在的な片道利用ニーズを促進するだけでなく、下記のように千歳⇒函館の料金を安くすることで、需要を喚起し、新千歳空港周辺への車両の偏りの解消を目指します。



函館-千歳路線 概要



区間:函館駅-千歳駅

開設期間:2023年7月3日~



・実証実験価格につき変動の可能性があります。

・乗り捨て料金無料



■今後の展望

直近の目標としては、今後旭川、帯広、釧路等のエリアでの新路線開設を目指しております。

当社は、北海道においても、レンタカー業者との協業により提供車両とエリアを拡大することで、より多くの方に自由な移動体験を提供できるよう、事業を加速させてまいります。



■カタレンとは

「カタレン」は、レンタカーのアウトレットモールのように、多数のレンタカー・カーシェア事業者様と提携し、回送車両やレンタカーの上り片道利用ユーザーと下り片道利用ユーザーをマッチングさせる「片道乗り捨て専用レンタカーのマッチングプラットフォーム」です。本来レンタカーとして利用されない車両を活用するため、事業者は回送コストを抑えるだけでなく収益に変えることが可能となります。また一般のレンタカー事業者であれば、必要な車両数も削減可能です。



▼一般ユーザーへのメリット

カタレンは、MaaS社会の実現に先駆けて、新しい移動のスタンダード「片道レンタカー」を通じて、一般ユーザーにも自由な移動体験を提供いたします。



1.格安で利用可能

本来事業者がコストをかけて回収する回送車両を使うため、通常のレンタカーのおよそ5分の1以下の価格※で利用可能です。

※東京―大阪間の乗り捨て料金込みの価格で比較



2.元の事業所に戻すのが面倒な場面でも、片道だけの利用でフレキシブルに

例えば空港までの移動※や、帰省や長期滞在旅行などで車をずっと借り続ける必要がないとき等、「片道だけでも車をつかえれば良いのに…」という場面にピッタリ。公共交通のない深夜早朝含め、24時間必要な時に必要な分だけの利用ができます。

※別途カタレン for Naritaとして空港専用片道レンタカーを提供中

https://lp.kataren.jp/narita



3.車というプライベート空間を楽しむ旅行に

長距離の移動の際に、電車やバスなどの公共交通機関という選択肢だけでなく、「片道レンタカー」を使うことで、仲間や家族とのプライベートな空間を楽しむことができます。





■Pathfinderとは

Pathfinderは、MaaS(Mobility as a Service)時代の開拓者(Pathfinder)となることを目指し、2020年に設立されたモビリティサービスの研究開発企業です。社名は火星探査機Mars Pathfinderに由来し、同機及び同プロジェクトの革新的な姿勢にあやかり、名付けられました。

2022年3月にリリースされた、日本初の出発店舗・返却店舗が固定の片道専用レンタカーのマッチングサービスカタレンの開発や、回送/遊休車両マーケットプレイスの立ち上げ等、MaaS領域で移動のハードルを下げるため、幅広く取り組みます。



カタレン HP:https://kataren.jp/

コーポレートHP:https://pfr.technology/



社 名:Pathfinder株式会社

所在地:東京都板橋区仲町23-6

オフィス:東京都渋谷区道玄坂1-16-6 二葉ビル 3階

資本金:300万円

設 立:2020年1月27日

事 業:MaaS及び関連サービス/研究開発

代表取締役:小野崎 悠介



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/10-18:46)