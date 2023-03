[株式会社イクリエ]

株式会社イクリエ(本社:東京都台東区、以下、「イクリエ」)は、「十三機兵防衛圏」、「ドラゴンズクラウン」などで高い評価を得るゲーム開発会社・ヴァニラウェア有限会社(本社:大阪府大阪市、以下、「ヴァニラウェア」)の創立20周年を記念した展示・物販イベント「ヴァニラウェア20周年記念フェス」で販売する商品情報を公開。あわせて事前受注を開始いたしました。







キャラクターイラストやパッケージイラストが楽しめる定番グッズのほか、作品の世界観を再現したグッズや愛らしいぬいぐるみ、さらにはこれまで商品化されたことのないヴァニラウェアの年賀状イラストを用いたマウスパッドなど、ファン垂涎のグッズラインナップとなっております。



これらのアイテムはイベント会場で先行販売されるほかWEBでの事前受注もご利用いただけます。

商品詳細は「ヴァニラウェア20周年記念フェス」公式サイトや公式Twitterをご確認ください。



▼「ヴァニラウェア20周年記念フェス」公式サイト

https://VW20th.com

▼公式Twitter

https://twitter.com/VW_20th

グッズ一覧

ヴァニラウェア パッケージアクリルキーホルダー 全12種

ヴァニラウェア アクリルスタンド 全16種

『ヴァニラウェア20周年記念』アクリルボード

『オーディンスフィア』マンドラゴラ ぬいぐるみセット

『オーディンスフィア』ティーカップ&ソーサー

『ドラゴンズクラウン』ティキ Tシャツ White/Black(M/L/XL)

『オーディンスフィア』マンドラゴラ パーカー White/Black(フリーサイズ)

『オーディンスフィア レイヴスラシル』オルゴール(ODIN SPHERE'S Theme)

『朧村正』巾着

ヴァニラウェア20周年記念 複製原画 全15種

ヴァニラウェア20周年記念 マウスパッド全3種



会場での販売について

会場では受注販売となる複製原画と数量限定生産の『オーディンスフィア』ティーカップ&ソーサー以外のすべてのオリジナルグッズをその場でお買い求めいただくことができます。

※会場へのご入場は全日事前抽選制とさせていただいております。

※事前抽選は終了しております。



【諸注意】

・会場では各アイテムおひとり様3点までご購入いただけます。

・会場での販売数には各日ごとに限りがございます。

・複製原画、『オーディンスフィア』ティーカップ&ソーサーは展示ならびに、受注販売の受付を行います。

・複製原画、『オーディンスフィア』ティーカップ&ソーサーは送料無料です。

・複製原画については購入上限はございません。

・会場では現金、カード、交通系ICに対応しております。

・ご使用いただけるクレジットカードはVisa、Mastarcard、American Express、JCB、DinersClub、Discoverとなります。



事前受注について

会場にお越しになれない方も事前受注にてオリジナルグッズをお買い求めいただけます。

商品詳細は事前受注ページよりご確認ください。



▼「ヴァニラウェア20周年記念フェス」事前受注ページ

https://ebten.jp/famitsu/1772

取り扱いタイトル一覧

【アトラス】

プリンセスクラウン/オーディンスフィア/オーディンスフィア レイヴスラシル/ドラゴンズクラウン/ドラゴンズクラウン・プロ/十三機兵防衛圏

【アリスマティック】

くまたんち

【日本一ソフトウェア】

グリムグリモア/グリムグリモア OnceMore

【マーベラス】

朧村正/グランナイツヒストリー



権利表記

(C)ATLUS (C)SEGA All rights reserved.

(C) 2011 Marvelous Inc.

(C)2009, 2013 Marvelous Inc.

(C)2007-2022 VANILLAWARE Ltd./Nippon Ichi Software, Inc.

(C)arithmetic



主催者情報

企画:株式会社イクリエ 運営:株式会社Lam



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/08-21:15)