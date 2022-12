[株式会社Chompy]

あらゆるUIからの注文データ・顧客データを一元管理し、ライトユーザーからのファンづくりもサポート



All in One モバイルオーダーサービス「Chompy(チョンピー)」を提供する株式会社Chompy(本社:東京都目黒区、代表取締役:大見周平)は、同サービスを利用する飲食店向けにLINEアプリ上からも当社のモバイルオーダーサービスをご利用いただける「LINEミニアプリ連携」の提供を開始しましたので、お知らせいたします。スマホアプリ・LINEミニアプリ・Webアプリ、すべてのUIに対応したモバイルオーダーが開設できるサービスは国内初*の取り組みです。*…2022年12月時点。当社調べ













飲食店がモバイルオーダーをはじめる場合、Webアプリ・スマホアプリ、いずれかの提供がメインでしたが、Webアプリでは取得できるデータに限りがある、スマホアプリではダウンロードのハードルが高いなどの課題がありました。これらの課題を解決するため、All in One モバイルオーダー「Chompy」は、「LINEミニアプリ」と連携を開始しました。



本連携により、国内月間利用者数9,300万人のLINEのユーザー*が、新規のアプリをダウンロードせず、LINEアプリ上からも当社のモバイルオーダーサービスをご利用いただけるようになり、飲食店が、Webアプリ・スマホアプリ・LINEミニアプリ、すべてのUIからの注文データ・顧客データを一元管理できるようになりました。



LINEミニアプリとスマホアプリを組み合わせて活用いただくことで、スマホアプリのみではリーチできていなかったお客さまとのデジタル接点を確立し、飲食店が、より幅広い層のお客さまと、お客さまごとに適切な形で、ダイレクトにつながることをサポートします。



*…2022年9月末時点。LINE社調べ







※「LINEミニアプリ」とは?

LINEミニアプリは、「LINE」アプリ上で企業の自社サービスを提供可能にするウェブアプリケーションです。「アプリの追加ダウンロードや煩雑な会員登録不要」などの特長で快適なサービス体験をユーザーに提供でき、企業はLINEアカウントに紐づいた行動データを取得*し、自社のサービスの改善や「LINE公式アカウント」「LINE広告」等を通じたマーケティング施策に活用いただけます。



*…LINEアカウントと紐づいた行動データの取得・活用にはユーザーの許諾が必須となります



詳細は公式サイトをご確認ください。

https://www.linebiz.com/jp/service/line-mini-app/





「LINEミニアプリ」の活用イメージ



1:モバイルオーダー利用時に自動で友だち追加







LINEミニアプリでは、お客さまがQRコードを読み込んだタイミングで、お客さまをお店のLINE公式アカウントに自動で友だち追加します。これにより、飲食店が、来店されたお客さまとのデジタル接点を効率的に獲得することが可能になります。



2:LINEのユーザーデータを活用した分析・販促







LINEミニアプリでは、アプリダウンロード・会員登録なしで、お客さまのLINEアカウントに紐づいた注文データが取得できます。これにより、従来のPOSレジでは実現できていなかった「誰が」注文したかを分析したり、それらのデータに基づいたLINE公式アカウントでの販促が可能になります。



3:スマホアプリに誘導し、ファン化を促進







Chompyでは、LINEミニアプリをスマホアプリと組み合わせることで、ライトユーザーはLINEミニアプリ、ヘビーユーザーはスマホアプリのように、お客さまの利用度に合わせたUIを提供できます。これにより、飲食店が、より幅広い層のお客さまと、お客さまごとに適切な形で、ダイレクトにつながることをサポートします。





「All in One モバイルオーダー」Chompyについて









Chompyは、あらゆるUI・注文方式に対応し、業務体験・顧客体験の向上を同時に実現できる「All in One」なモバイルオーダーサービスです。これまで複数のツールに分断されていた飲食店の業務を一元化することで、よりなめらかな業務体験と、新しい顧客体験を提供し、飲食店の「なりたい」を実現するサポートをします。



特徴1:スマホアプリ・LINEミニアプリ・Webアプリ、あらゆるUIに対応

Chompyでは、飲食店の公式スマホアプリ・LINEミニアプリ・Webアプリを簡単に開設できます。それぞれのUIを組み合わせることで、ライトユーザーからヘビーユーザーまで、幅広い層のお客さまに、お客さまごとに適切な形で、モバイルオーダーを提供することが可能になります。



特徴2:イートイン・テイクアウト・デリバリー、あらゆる注文方式に対応

Chompyで開設した公式アプリでは、イートイン・テイクアウト・デリバリー、全ての方式での受注・決済に対応できます。これまで別々のツールで運用しなければならなかったモバイルオーダーを一元管理することで、お客さま・飲食店の双方にとって、よりスマートな体験を提供することが可能になります。



※デリバリーの場合、ChompyもしくはWoltの配達員が配達代行を行います



特徴3:自由にカスタマイズできるCRM機能で「ファン化」を促進

Chompyで開設した公式アプリでは、クーポン機能・スタンプカード機能・サブスク機能・ニュース機能など、お客さまのファン化を促すさまざまな機能を利用できます。飲食店ごとのニーズに合わせて自由にカスタマイズできるため、ブランドの個性を活かした顧客体験を提供することが可能になります。



特徴4:初期費用・月額費用無料、リスクなくDXをスタート

Chompyでは、初期費用・月額費用無料で公式アプリを開設できます。小規模な飲食店でもリスクなく利用を開始でき、取引手数料も業界最安値水準でご利用いただけます。



取引手数料 (税込・決済手数料込)

・イートイン:4%

・テイクアウト:6%

・デリバリー:26%



※Chompy経由で決済が行われたときのみ手数料が発生します(レジ支払いのときは手数料無料です)





会社概要









わたしたちは、多様な「食」がニーズに合わせて多様に届く新しい流通インフラを作り、日常の食生活を豊かにすることをコーポレートミッションとしています。



「まいにちの食事」を支えるあらゆる飲食小売ブランドに対し、分け隔てなくテクノロジーの活用機会を提供することで、彼ら・彼女らの素晴らしさを世界中に届けていきます。



・会社名 :株式会社Chompy

・所在地 :東京都目黒区青葉台3-18-3 THE WORKS 201

・代表取締役 :大見 周平

・設立 :2019年6月26日

・事業内容 :「Chompy」の企画・開発・運営等

・コーポレートサイト :https://chompy-inc.com/



