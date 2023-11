[株式会社ゼノトゥーン]

株式会社ゼノトゥーン(東京都渋谷区)は、アニメ作家・安田現象初の個展となる「安田現象展」が、株式会社パルコ(東京都渋谷区)主催により、GALLERY X BY PARCO(渋谷PARCO・B1F)にて開催が決定したことをお知らせ致します。

「安田現象展」は、渋谷PARCOにて11月17日(金)から12月4日(月)の18日間、その後名古屋PARCO、梅田ロフトでの巡回開催も決定しております。







キャラクターデザインから背景、シナリオまで、全ての工程を一人で手がける、新進気鋭のアニメーション作家・安田現象。本展覧会では、これまでに発表されたショートアニメにフォーカスし、アニメーション作品やスケッチ資料、ショートアニメから派生した2.5Dアート作品(アルミアート作品)など、本展覧会でしか見ることのできない様々な作品・資料を展示いたします。2.5Dアート作品は、会場にて受注販売も行います。

また、会場では、ショートアニメから生まれたキャラクターのグッズや、「安田現象くん」のぬいぐるみなど、展覧会オリジナルグッズを多数販売いたします。



そしてさらに、東京・渋谷PARCOでの開催を⽪切りに、12月に名古屋PARCO・24年2月に梅田ロフトでの開催も決定!(詳細は後日発表いたします。) 今最も注目を集めるアニメーション作家の一人、安田現象の初の展覧会をお見逃しなく!





■展示会概要

安田現象展

会期/2023年11月17日(金)~12月4日(月)

会場/GALLERY X BY PARCO(渋谷PARCO B1F)

営業時間/ 11:00~21:00 ※初日11月17日(金)は14時開場 ※入場は閉場時間の30分前まで※最終日は18:00閉場

入場/ 700円(税込) ※入場特典ステッカー付 ※11月17日(金)~11月19日(日)の3日間は事前予約制となります。11月8日(水)AM10時販売開始

販売ページ︓https://t.livepocket.jp/t/yasudagenshoten

WEB/https://art.parco.jp/galleryx/detail/?id=1343

主催/株式会社パルコ

協力/株式会社ゼノトゥーン Xenotoon Inc.

※展覧会内容は予告なく変更となる場合がございます。



【巡回開催】

12月・名古屋PARCO、2月・梅田ロフトにて開催予定(詳細後日発表)





■商品情報



●アンブレラマーカー(カプセルトイ・22種ランダム)︓500円

●ランダムダイカットステッカー(12種ランダム)︓440円

●ランダムアクリルマグネット(12種ランダム)︓550円

●ランダム和⽸バッチ(12種ランダム)︓730円

●くじ引きポストカード(24種ランダム)︓480円

●ミニキーホルダー(全12種)︓1,100円

●半袖Tシャツ(全2種・3サイズM/L/XL)︓5,170円

●長袖Tシャツ(全2種・3サイズM/L/XL)︓7,700円

●ハンドタオル(全2種)︓1,100円

●安田現象くんぬいぐるみ︓2,750円

●湯呑︓2,310円

●A3クリアポスター︓1,650円

●日めくりカレンダー︓3,300円

●アクリルスタンド(全3種)︓1,760円

●アクリル壁掛け時計︓6,050円



※価格はすべて税込です。

※画像はイメージです。仕様や価格、発売日などは変更になる場合がございます。







■入場特典

入場時にお一人につき一枚、特典ランダムステッカー(全7種)をプレゼント!

※各特典の絵柄はお選びいただけません。

※各特典の数には限りがございます。





■グッズ購入特典

展覧会場にてグッズご購入3,000円毎に、特典ランダムポストカード(全10種)を1枚プレゼント!

※各特典の絵柄はお選びいただけません。

※各特典の数には限りがございます。













<安田現象について>

株式会社ゼノトゥーン所属。アニメーション作家。Blenderを使い一人で3DCGアニメーション制作の全工程を行う。「呪いの人形」シリーズ等、SNSで公開しているショートアニメが大きな反響を呼び、YouTubeで180万、TikTokで290万等、SNSの総フォロワー数は560万人(2023年10月時点)。2021年に株式会社ゼノトゥーンと共同で安田現象スタジオを開設、「CGアニメコンテスト」入賞作品『メイクラブ』をベースに初監督作品『メイクアガール』(2024年劇場公開予定)を製作中。



X(旧Twitter)|https://twitter.com/gensho_yasuda

YouTube |https://www.youtube.com/channel/UCpd0n9H-HdK4GplD5RGvIDg

Instagram|https://www.instagram.com/gensho_yasuda/?hl=ja

TikTok|https://www.tiktok.com/@gensho_yasuda









<株式会社ゼノトゥーンについて>

Animation for the Metaverseを掲げ、メタバースに向けてアニメーションをRe:invention(再発明)し、過去数十年間変わらない日本のアニメーション製作(資金調達・制作)をアップデートするスタートアップです。アニメクリエイターの契約・制作・営業・ライセンスサポートを中心としたクリエイターエコノミーの構築、テレビ・劇場用アニメーションの企画・プロデュース、VR空間やVTuberの企画開発・モーションキャプチャー制作などの映像事業に加え,YouTubeでの24時間ライブ配信クラウドサービス「24/7STREAM(R)」等を展開。







<安田現象スタジオ by Xenotoonについて>

株式会社ゼノトゥーンと安田現象が2021年6月に共同で開設した3Dアニメーションスタジオ。オープンソース3DソフトウェアのBlenderを業界に先駆けて採用。安田現象監督が培った制作手法とノウハウを活用し、ワークフローの圧倒的な効率化を図っています。2024年の劇場公開を目指して鋭意制作中の長編『メイクアガール 』は、2Dセルルックのフル3DCG長編アニメーションを、監督含めわずか8名のチームにより完成させるという前代未聞のプロジェクト。





※本リリースの画像を記事等に掲載する場合は、下記のコピーライト表記を明記ください

(C)2023 安田現象 / Xenotoon





お問い合わせ



株式会社ゼノトゥーン(Xenotoon Inc.)

URL: https://xenotoon.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/03-17:46)