ニュウマン横浜POP UP STORE、オンラインストアで販売



クラネデザイン株式会社が展開するレディースファッションブランド「MANOF(マノフ)」は、発売20秒で完売し人気を博したレザーブランド「ITTI (イッチ)」とのコラボレーションバッグを再販売する運びとなりました。









国内外の優れた素材を使った品質の高い革小物を展開するレザーブランドITTIとのコラボレーションは、2022年8月、2023年5月にリリースしどちらも即完。多数の再入荷の要望に応え、2023年9月22日(金)にMANOFオフィシャルオンラインストア、9月25日(月)から期間限定で開催されるニュウマン横浜POP UP STOREにて発売いたします。新色のアイボリーを加えたライスバッグと、フォルムが特徴的なトートバッグの2つのアイテムが展開されます。



MANOF×ITTI TOTE BAG







くたっとしたフォルムとウェアにも使用される柔らかな素材感が特徴的なトートバッグ。大容量なうえ国産ガーメント用ソフトレザーを使用しているので、軽量でストレスなくデイリーに使えます。素材・形・使いやすさを追求したバッグで、内側にはITTI ×MANOFのレザーのネームタグ付き。



・Price:¥22,000(tax in)

・Color:Beige,Black

・Size:Free

・発売日時:

MANOF ONLINE STORE: 2023年9月22日(金)18:00

YOKOHAMA POP UP STORE:2023年9月25 日(月)





MANOF×ITTI RICE BAG







ITTI定番のお米袋をモチーフに派生したRICE BAGをMANOF流にアレンジ。秋冬のコーデに馴染むアイボリーカラーを新色で追加。テープ部分も同素材のレザーを使用し、モードで上質なデザインにしました。素材はサスティナブルで革新的な革を生み出しているデンマークのecco社製のシュリンクレザー“DIPLO SKY”を使用しています。自然なシボ感を強調させたこの革は、部分によって若干表情が変わりますが、タフな見た目にマットな質感が融合することで漂う上品さが、ほかにはない空気感を演出します。見た目に反した軽さが特徴の高水準レザーを使用し、内側にはITTI ×MANOFのレザーのネームタグ付き。



・Price:¥16,500(tax in)

・Color:Black,Ivory

・Size:Free

・発売日時:

MANOF ONLINE STORE: 2023年9月22日(金)18:00

YOKOHAMA POP UP STORE:2023年9月25 日(月)



【POPUP STORE開催概要】

■期間:2023/9/25(月)~10/1(日)

■場所:ニュウマン横浜3F NEWoMan Lab.

■商品ラインナップ:

・9月アイテムの全ラインナップの販売

・9月,10月アイテムの先行販売

・ITTIコラボのトートバッグとライスバッグの販売(※オンラインストア9月22日~販売)

■フェア:

・33,000円以上お買い上げのお客様に先着でMANOFロゴ入りコートブラシをプレゼント。※なくなり次第終了

・ディレクターの松本ゆりなが店頭にて接客を行います。(ディレクターの来店日やイベントの詳細については随時MANOF公式インスタグラムに掲載いたします。)

・会員Point5倍



【DIRECTOR PROFILE】



松本ゆりな -Yurina Matsumoto-

1987年7月14日生まれ。三重県出身。

2018年CLANE DESIGN株式会社に入社し、CLANEのプレスを務める。

2022年5月に『MANOF』のクリエイティブディレクターに就任しブランドを立ち上げる。

・Instagram:@yurina0714 ( https://www.instagram.com/yurina0714/ )

・Youtube:Yurina’s Channel ( https://www.youtube.com/channel/UCgMmO6fb-82Jj-icYW-Xf7g )





【MANOF(マノフ)】

ーun complexed ―アンコンプレックス

ライフステージが変わりゆく大人の女性たちが年齢とともに感じるコンプレックス。

MANOFのアイテムを身につけることでコンプレックスが解消され、自信を持ってファッションを楽しんでいただけるようなアイテムやコンテンツを提案します。

-Simple and unadorned comfort-シンプルで飾らない快適さがコンセプト。

年齢、体型問わず、ライフスタイルを楽しんでいただきたいという思いから、着用しやすいサイズ感を展開。

MANO - 手、手から手へ、手と手、hand to hand / F - ファッション

手から生み出される「ぬくもり」を通じてファッションを提供していきたいという意味の造語。



・公式オンラインストア:https://clane-design.com/manof

・Instagram:@manof_official ( https://www.instagram.com/manof_official/ )



