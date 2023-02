[株式会社トゥーコネクト]

コンパクトモデルの後継機 「Airdog X3D」 2月1日より販売開始



株式会社トゥーコネクト(本社:東京都港区、代表取締役社長:柗浦好紀)は、高性能空気清浄機「Airdog(エアドッグ)」シリーズからコンパクトモデルAirdog X3sの後継機として、「Airdog X3D(エアドッグエックススリーディ)」 を2月1日(水)より販売いたします。





Airdog(エアドッグ)公式サイト▶ https://airdogjapan.com





■Airdog(エアドッグ)とは

「Airdog」は、シリコンバレーで開発された米国特許技術※1を用いた世界初の「TPAフィルター」を搭載した空気清浄機です。電磁場をつくることにより有害物質を帯電させ、磁石のようにフィルターに汚れを吸着させることで、ウイルスの6分の1より細かい0.0146μmの微細粒子を99.9%以上除去※2いたします。全国10,000カ所以上の医療施設や、教育施設をはじめ、宮内庁、宇宙関連事業施設などにも導入されております。



※1:米国特許番号:US9868123B2/US9735568B2

※2:密閉された試験空間における結果であり、実使用空間における実証結果ではありません。使用環境、お部屋の条件により効果は異なります【試験機関】National Center of Quality Supervision and Inspection and Testing for Air Conditioning Equipment【報告書番号】2016A483【試験対象】粒子状物質(14.6nm、51.4nm、101.8nm)【試験空間】30㎥【試験方法】Airdog稼働時の除去効率と自然減衰率を比較【試験結果】0.0146μmの粒子を42分で99.9%以上除去 ※X5sを用いた試験結果です



【Airdog X3D(エアドッグエックススリーディ)商品特徴】

寝室や子供部屋など、省スペースに最適な「Airdog X3s(エアドッグエックススリーエス)」を継承した“新コンパクトモデル”。デザインが一新し、さらに便利に使いやすくなりました。







新ディスプレイ











3方向広角排気システム











X3D専用リモコン付き





■新ディスプレイとカーテシライトで空気の汚れをより分かりやすく

高感度AQIセンサーで測定した空気の汚れを、カーテシライトの色だけでなく、本体ディスプレイに色と数値で表示できるようになりました。





■3方向広角排気システムでハイレベルな空気清浄

本体上部と左右2ヶ所からキレイな空気を排出します。これによりコンパクトモデルながら、ハイレベルな空気清浄能力を発揮します。また、サイドの送風口は開閉可能なため風向きが調整できます。







■Airdog X3D専用リモコン









従来のコンパクトモデルAirdog X3sにはなかった専用リモコンを、Airdog X3Dでは標準装備。離れた場所からの操作も簡単になりました。また、ボタンひとつでL4モードになる「ターボ」ボタンを搭載。使用環境に合わせ、L4モード(最強モード)で一気に空気清浄をします。





【商品スペック】







※密閉された試験空間における結果であり、実使用空間における実証結果ではありません。使用環境、お部屋の条件により効果は異なります

※1 試験機関:北里環境科学センター/報告書番号:[X3s]北生発2021_0680号/試験方法:日本電機工業会規格(JEM1467)の性能評価試験に基づき浮遊ウイルスの除去試験を実施。なお、風量は各機種の最強モードで実施/試験対象:浮遊した1種類のウイルス/試験結果:[X3s]43分で99.9%除去 ※2 キレイな空気とは、試験対象物質(タバコ煙粒子)を含まない清浄空気のことであり、清浄空気供給量は、【X3s】AHAM規格により外部機関(PSB Singapore)で試験して得られたCADR値に基づいた数値より算出した清浄空気の供給量を示す。部屋の高さを2.4mとして算出 ※3【試験機関】National Center of Quality Supervision and Inspection and Testing for Air Conditioning Equipment【報告書番号】2016A483【試験対象】粒子状物質(14.6nm、51.4nm、101.8nm)【試験空間】30㎥【試験方法】Airdog稼働時の除去効率と自然減衰率を比較【試験結果】0.0146μmの粒子を42分で99.9%以上除去 ※X5sを用いた試験結果です ※4 1kW単価=31円で計算



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/05-06:40)