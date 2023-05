[B STONE株式会社]

『BE UNDER CONSTRUCTION』をテーマに大胆で独創的なアイテムが6/2(金)発売。







この度B STONE株式会社(東京都渋谷区/代表取締役 黒石奈央子)が運営するレディースブランド「AMERI(アメリ)」は、長年国内デザイナーズブランドの一角として人気を博す、「KEITAMARUYAMA(ケイタマルヤマ)」との初のコラボレーションアイテムを6月2日(金)よりオフィシャルウェブサイト、全国直営店(代官山店、新宿ルミネ2店、心斎橋店、名古屋店)にて発売いたします。



今回のコラボレーションが実現したのは、「AMERI/Ameri VINTAGE」 CEO兼ディレクターの黒石奈央子が「KEITAMARUYAMA」の展示会に行った際に、デザイナー丸山敬太氏と「今度一緒にコラボしたいよね」と何気なく話したことがきっかけ。

「AMERI」の2023SSのテーマでもある『BE UNDER CONSTRUCTION』をテーマに、シャツ、パンツ、スカート、ドレスなど全5アイテムを展開しています。

アイテムに使用した「KEITAMARUYAMA」のアーカイブテキスタイルは完成された柄ではなく、鉛筆で描いた下書きの花柄や、丸山敬太氏の直筆のコメントが描かれた制作途中のラフ画を使用しています。敢えて制作途中のラフ画を使用することで、他コラボにはない「AMERI」らしい独創的なアイテムに仕上がりました。「KEITAMARUYAMA」の華やかで優美な世界観と新しい価値を生み出す「AMERI」との特別なコラボレーションをお楽しみください。



■商品情報









KEITAMARUYAMA × AMERI

WIDE SHIRT

カラー : ブラウン、ブラック、ベージュ

サイズ : フリー

価格 : ¥24,200 tax in



ケイタマルヤマの迫力のある鉛筆画を大胆に、大柄にしてはめ込んだシャツです。ユニセックスで着用いただけるオーバーサイズなつくりにしています。ペーパータッチなポリエステル素材なのでシワになりにくいのもポイント。













KEITAMARUYAMA × AMERI

TUCK STRAIGHT PANTS

カラー : ブラウン、ブラック、ベージュ

サイズ : S、M

価格 : ¥24,200 tax in



ケイタマルヤマの迫力のある鉛筆画を大胆に、大柄にしてはめ込んだパンツです。シルエットはストレートで、センタープレスを施すことで美脚見えするように。ペーパータッチなポリエステル素材なのでシワになりにくいのもポイント。

















KEITAMARUYAMA × AMERI

VOLUME FLARE DRESS

カラー : ブラウン、ブラック、ベージュ

サイズ : S,M

価格 : ¥29,700 tax in



ケイタマルヤマの迫力のある鉛筆画を大胆に、大柄にしてはめ込んだドレスです。裾にかけて分量をたっぷり取った為、身頃はアメリカンスリーブですっきりとしたシルエットにしています。

















KEITAMARUYAMA × AMERI

SHEER LAYERED DRESS

カラー :ブラック、ベージュ

サイズ : S,M

価格 : ¥33,000 tax in



ケイタマルヤマの制作過程のラフ画をピックアップし、ドレスに落とし込んだアイテムです。鮮やかで目を惹く花柄を大胆にプリントしつつ、品のあるややフレアシルエットのドレスに仕上げた一着。原画のトレーシングペーパーに書かれた文字はオーガンジーに刺繍を施しています。刺繍を入れたオーガンジーのドレスとケイタマルヤマのオリジナル柄をプリントしたキャミドレスのセットです。キャミドレスはリバーシブルで表が花柄と裏が無地でそれぞれのデザインを楽しめます。









KEITAMARUYAMA × AMERI

SHEER LAYERED SKIRT

カラー :ブラック、ベージュ

サイズ : S,M

価格 : ¥26,400 tax in



ケイタマルヤマの制作過程のラフ画をピックアップし、スカートに落とし込んだアイテムです。鮮やかで目を惹く花柄を大胆にスカートにプリントし、オーガンジーをレイヤードした奥行のあるトラペーズラインのスカートです。原画のトレーシングペーパーに書かれた文字はオーガンジーに刺繍を施し表現しています。











■デザイナー 丸山敬太(まるやま けいた)

文化服装学院卒業。東京、パリ、香港、シンガポールなど、世界の舞台でコレクションを発表。

「晴れの日に着る服・心を満たす服」をコンセプトに、繊細な手仕事と大胆な色づかいのフェミニンでエイジレスなデザインは、KEITAMARUYAMAの考える新たなモードエレガントを提案している。

自身のブランドのほか、ミュージシャン、俳優、舞台の衣装制作をはじめ、ブランドのディレクションなど、広い分野で活躍。2024年には30周年を迎える。

ブランドHP:http://www.keitamaruyama.com/

KEITAMARUYAMAオンラインストア: https://store-keitamaruyama.com



■Ameri VINTAGE

Ameri VINTAGEは、“NO RULES FOR FASHION”をコンセプトに、完成度の高い、古くて価値のある「vintage」アイテムに最新のAMERI ORIGINALの商品をプラスすることによって、昔の価値ある物と最新の流行を融合した今までにないスタイルを提案しています。

WEB STORE:https://amerivintage.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/25-13:16)