人的リソースが足りない中堅・中小企業のセキュリティインシデント対応を「X-SOC IR-Core for CrowdStrike」で迅速に対応



ICTソリューションの販売・導入およびセキュリティ運用サポートなどを手がけている株式会社クロスポイントソリューション(以下CP-SOL)は、クラウドストライク株式会社(以下クラウドストライク)の提供するプロダクトを活用したSOCサービス「X-SOC IR-Core for CrowdStrike」(クロスソック アイアールコア フォー クラウドストライク)の提供を開始いたしました。







昨今の働き方の多様性から社内システムに対して、あらゆる場所からアクセスすることが日常化しております。

これに併せて、サイバー攻撃も増加傾向にあり攻撃もより巧妙化しており、サプライチェーン攻撃に代表されるような比較的セキュリティ対策が乏しい中堅・中小企業が集中的に狙われるケースが目立っております。



このたびCP-SOLが提供する「X-SOC IR-Core for CrowdStrike」サービスは、CrowdStrikeの強力で最も先進的なCrowdStrike Falconと、CP-SOLがインシデントレスポンス運用で培ってきたノウハウに基づいた自動分析・対処を行うツール「IR-Core」を利用したMDRサービス(Managed Detection and Response)であり、24時間365日で監視を行い、リスクの高いインシデントに対して、リアルタイムでの脅威検知と迅速な対応を可能とします。



本サービスをご利用いただくことで、セキュリティインシデント対応に関する人的リソースが不足している中堅・中小企業でも迅速なインシデント対処が可能となり、インシデントの拡大を防ぎ、迅速な修復につなげることができます。

企業はこれにより事業継続性を確保し、顧客の信頼を損なうリスクを最小限に抑えることができます。

また、既存のSOCサービスより比較的導入コストも抑えられることから、財務面の負担を最小限にしてセキュリティを担保することができます。



本サービスの詳細ウェブサイトURL:https://cp-sol.co.jp/service/mss/mdr/ir-core/crowdstrike?utm_source=PRtimesetc&utm_medium=prtimesetc&utm_campaign=IR-CS



▼X-SOC IR-Core for CrowdStrikeサービスイメージ図となります。



▼自動的に対処が必要なインシデントを絞って、迅速に対処を行います。



株式会社クロスポイントソリューションについて

株式会社クロスポイントソリューションは 2007年4月の設立以来、ITと人との新たな関係を創造するため、高いコンサルティング力を軸に、企業のICT環境の構築およびシステムサポート業務を中心に事業を展開。とくに情報セキュリティ基盤の構築やSOCサービス、多言語によるシステムサポートなど企業が直面する課題の解決を積極的にサポートすることで企業をサイバー脅威から保護すると共に「安心・安全」を提供しています。

本社所在地:〒104-0032 東京都中央区八丁堀3-14-2東八重洲シティービル 7F

企業ウェブサイトURL:https://cp-sol.co.jp/?utm_source=PRtimesetc&utm_medium=prtimesetc&utm_campaign=IR-CS



