[株式会社トリプルアイズ]

2022年12月2日(金)、株式会社トリプルアイズ(本社:東京都千代田区、代表取締役:山田 雄一郎、東京証券取引所グロース市場《証券コード:5026》、以下トリプルアイズ)は、GATES GROUP株式会社(東京都新宿区、代表取締役社長:関野雄志氏、以下GATES GROUP)及びその子会社であるGATES株式会社(東京都新宿区、代表取締役社長:関野雄志氏、以下GATES)(以下、2社を総称する場合はGATESグループ)と、三社間で資本業務提携を結びましたのでお知らせいたします。









GATESは、「Lifetime Relationship」をビジョンに掲げる不動産テック企業です。コア事業である不動産投資のワンストップ事業を主軸に、結婚や投資、相続、事業承継などライフステージごとに変化していく顧客の多様なニーズに一貫して対応するトータルライフサービスを提供しています。52万件の謄本ビッグデータを活用した直接仕入れと、Fintech(クラウドファンディング)を活用した直接販売を強みとしており、競争優位のビジネスモデルを確立しています。



今回のトリプルアイズとGATESグループとの資本業務提携に伴い、トリプルアイズはGATES GROUPの株式を取得し、またGATESと協業を行います。具体的な協業の内容として、GATESの保有するビッグデータをもとに、不動産売却領域からスタートし、仕入れ・購入領域のAI化などに着手します。さらに、顧客の属性や指向性のデータベースとAIによる需要予測をもとに、GATESが一定の収入層に対してインテリアや保険といった不動産以外のサービス提案を展開していく際の支援も予定しています。





GATES株式会社 代表取締役社長 関野雄志



今回の資本業務提携により、トリプルアイズ社の有するAI技術と私たちが蓄積してきたビッグデータを活用して不動産業界におけるAIテック企業を目指します。不動産価値の向上には、居住者にとっての利便性と安全性の両立が求められます。この点において、トリプルアイズ社が得意とする顔認証技術は将来的に居住者管理のスタンダードになると思われます。この協働が、不動産業界におけるAI活用の先行モデルとなるようしっかりと取り組んでまいります。





株式会社トリプルアイズ 代表取締役 山田雄一郎



以前からマンションをはじめとする不動産分野は、当社のAI技術が活かされる領域であると考えていましたので、今回の資本業務提携には大変嬉しく思っています。ビッグデータを有し、トータルライフサービスを目指すGATESとコラボレーションすることで、需要予測AIや顔認証AIが社会に普及していくことに期待しています。





トリプルアイズ会社概要



【会社名】 株式会社トリプルアイズ (英名:TRIPLEIZE CO., LTD.)

【所在地】 東京都千代田区神田駿河台三丁目4番地 龍名館本店ビルディング12階

【設 立】 2008年9月3日

【資本金】 13億8,987万円

【代表者】 代表取締役 山田雄一郎

【事業内容】 システムインテグレーションおよびAIプラットフォームの提供

【コーポレートサイト】https://www.3-ize.jp/





GATES GROUP会社概要

【会社名】 GATES GROUP株式会社

【所在地】 東京都新宿区西新宿8-17-1住友不動産新宿グランドタワー34階

【設 立】 2018年5月

【資本金】 4,000万円

【代表者】 代表取締役社長 関野雄志

【事業内容】 グループ会社の経営管理、ならびにそれに付随する業務





GATES会社概要

【会社名】 GATES株式会社(英名:GATES Inc.)

【所在地】 東京都新宿区西新宿8-17-1住友不動産新宿グランドタワー34階

【設 立】 2012年12月

【資本金】 1億円

【代表者】 代表取締役社長 関野雄志

【事業内容】 不動産投資ワンストップサービス、不動産投資クラウドファンディング、有料職業紹介サービス

【コーポレートサイト】https://gatestokyo.co.jp/





