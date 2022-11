[株式会社リベルタ]

2022年11月25日、株式会社リベルタ(東京都渋谷区、代表取締役:佐藤透)が日本総販売元として取扱いを行うウォッチブランド「Luminox(ルミノックス)」から、新モデルが発売されます。



【腕時計ルミノックス】~決して誰も見捨てない「No One Left Behind」~米海軍特殊部隊ネイビーシールズの精神を受け継ぐ世界限定888本モデル誕生!





今回、ルミノックスからマスターカーボンシールシリーズに新モデル登場!









世界限定888本となる今回のリミテッドエディションはネイビーシールズシリーズとしても最高峰のスペックとして人気を誇るマスターカーボンシールシリーズをベースに製作されました。



Luminox は約30年前に最初の米海軍特殊部隊ネイビーシールズに採用されたモデルを発売。今回のモデルはネイビーシールズが課せられた過酷なミッションにおいて全員で無事に帰還し誰一人見捨てない、置き去りにしないという強い想いを時計で表現。文字盤と裏ブタに刻印された【No One Left Behind】にはその意味が込められています。セットとしてブラックの天然ラバーストラップとブラックナイロンストラップが付属。ネイビーシールズはその強さを維持し続けるため何十年もの間【No One Left Behind】の精神で任務に臨んでおり、その精神が耐久性に優れた最新のルミノックスへと受け継がれています。







鉱石や達成を象徴するゴールドカラーでデザインが施され、CARBONOX™+ ケースとベゼルとの微妙なコントラストを生み出しています。他のすべてのルミノックスと同様に、ルミノックス・ライト・テクノロジー (LLT) が搭載されており暗闇の中でも最長約25年間自己発光。そして、このモデルはスイス製クォーツムーブメント、300メートルの防水性となっています。









【シリーズ名】 MASTER CARBON SEAL NO ONE LEFT BEHIND 3800 SERIES

【価格】Ref. 3805.NOLB.SET ¥100,000(税抜)/¥110,000(税込)

【発売日】2022年11月25日発売 世界限定888本 シリアルナンバー刻印









【SPEC】ケース径・厚:46mm、14mm / ムーブメント:Ronda 715 LI/防水:300m、30atm / ケース:CARBONOX™+ / ベゼル:逆回転防止機能/ 風防:サファイアクリスタルガラス(無反射コーティング) / ストラップ:天然ラバー、ナイロンストラップ、交換用工具付属 / スイスメイド



