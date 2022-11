[stadiums株式会社]

stadiums株式会社は、置くだけでジムになる簡易キット「THE PERSON Minimal gym」を提供開始いたしました。また株式会社ゴールドウインが展開するスポーツブランド「NEUTRALWORKS.」と協業し、恵比寿ガーデンプレイスに11月8日(火)からオープンする新店舗「NEUTRALWORKS.EBISU」にて、カラダの機能を引き出す為のプログラム「TUNE UP TRAINING」を提供開始いたします。









「THE PERSON Minimal gym」を提供開始

「THE PERSON」は、 「ひとりの人を健康でより良くする」をコンセプトに掲げ、運動がより日常になるために一人ひとりが運動に取り組みやすい環境を整えていくブランド。

「Minimal gym」は、忙しい現代人により日常の中で運動に触れる機会を持ってもらいたいという思いで誕生したキットです。最小単位のジムとして、プロのトレーナーたちが選び抜いた器具がひと通りそろっています。1.5m四方のスペースがあれば、オフィスや廊下など、空いたスペースを運動の場として活用いただけます。



またMinimal gymには、トレーニング器具はもちろん、ストレッチや筋膜リリースなど体をほぐせるアイテムも充実しています。仕事終わりや休憩時間に、ほんの少しストレッチの時間を取り入れるだけで、肩こりや姿勢の改善にもつながります。

日常動線の中にこういった場を持つことで、運動習慣の小さなきっかけになり、さらには新たなコミュニケーションのきっかけになれれば幸いです。



THE PERSON Minimal gymサイト:https://minimal-gym.the-person.com/





NEUTRALWORKS.EBISUに THE PERSON Minimal gymが導入決定。



そして2022年11月8日(火)、恵比寿ガーデンプレイスセンタープラザ1階に、株式会社ゴールドウインが展開する「NEUTRALWORKS.」の新店舗「NEUTRALWORKS.EBISU」にMinimal gymが導入されます。NEUTRALWORKS.と協業し、カラダの機能を引き出す為のプログラム「TUNE UP TRAINING」を提供します。



「TUNE UP TRAINING」は、身体の機能改善を目的としたTHE PERSON監修のパーソナルトレーニングサービスです。3Dボディスキャンと体成分分析装置で身体を分析。可視化したデータを元に、ケアから筋力アップまでできる「THE PERSON Minimal gym」を使って実際に身体を動かしていただけます。目的や課題に合わせ、本来持っているカラダの機能を引き出す為のプログラムを提供します。



オープンを記念し、11月8日(火)~11月13日(日)の期間限定で、 TUNE UP TRAINIGを30分 1000円で体験頂けます。以下予約サイトよりご予約の上、是非この機会にご体験ください。

▶︎専用予約サイト https://neutralworks.hacomono.jp/reserve/schedule/2/3/



THE PERSONでは、「ひとりの人を健康でより良くする」ことを目指し、身体全体のコンディションをととのえる「ケア」も含めて本質的な身体の機能改善を目的にトレーニングを提供しています。この度の協業は、そんな私たちの価値観に、NEUTRALWORKS.のコンセプトや想いが一致し、コラボレーションに至りました。

今回のコラボレーションで、よりお客様の心身の健康に対し本質的な環境づくりを行なってまいります。







■ 店舗概要

NEUTRALWORKS.EBISU

住所:〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿4-20-7 恵比寿ガーデンプレイス センタープラザ1F

営業時間:10:00 - 20:00

定休日:恵比寿ガーデンプレイスの休業日に準ずる

電話番号:03-6432-5382



■NEUTRALWORKS.について

NEUTRALWORKS. は、スポーツライフスタイルで24時間を過ごしたい人たちのココロとカラダをニュートラルに整え、いつでも動き出せる “READY” な状態へとサポートするブランドです。「GET YOU READY」をタグラインに、アクティブウエアやコンディショニングウエア、ワークウエアなどのプロダクト展開と、カラダを整える事に特化したサービスコンテンツを提供します。

ブランドサイト:https://www.goldwin.co.jp/neutralworks/



<THE PERSON Minimal gym 概要>

置くだけで、そこがジムになる簡易キット。

1人でのトレーニングはもちろん、複数名での同時利用や、トレーナー指導での器具としても活用いただけます。

・トレーナーの帯同も

THE PERSONには、メディカルな知識を持ったプロのトレーナーが多数在籍しています。ご要望に合わせて、トレーナーが帯同してトレーニング指導やお悩み相談をお受けすることもございます。Minimal gymを活用した、日々の生活の中で無理なく行える簡単な運動メニューをアドバイスさせていただきます。



・ストレッチや身体のケアにも

Minimal gymにはストレッチや筋膜リリースなど体をほぐせるアイテムも充実。収納フレームは簡易ベッドにもなり、トレーナーの施術台としても活用可能です。デスクワークで固まりがちなカラダを健康に保つには、ケアをこまめに取り入れることが大切。仕事終わりや休憩時間に、ほんの少しストレッチの時間を取り入れるだけで、肩こりや姿勢の改善につながります。



▼内容物

ダンベル 3kg・4kg・6kg・10kg 各2セット

エラスティックバンド/フォームローラー/チューブバンド/ヨガマット/ストレッチポール

アンクルウェイト/プッシュアップバー/筋膜リリース棒/筋膜リリースボール















THE PERSONとは

「ひとりの人を健康でより良くする」をコンセプトに掲げ、運動がより日常になるために一人ひとりが運動に取り組みやすい環境を整えていくブランド。ジムのシェアリングサービスをはじめ、パーソナルトレーニング事業やトレーナーのキャリア形成支援などを行っています。

ブランドサイト:https://brand.the-person.com/



会社概要

stadiums株式会社は、THE PERSONブランドのコンセプトでもある「ひとりの人を健康でより良くする」ことを会社のミッションとし、すべての人が自分の人生を歩み続けられる社会を目指しています。貸切で使える全国延1,000店舗のジムのシェアリングサービスや、友人や同僚とトレーニング体験を共有して継続的に健康を手に入れるトレーニング事業を展開し、人・場所・機会など様々な角度から運動機会の 創出を行っています。

コーポレートサイト:https://www.stadiums.co.jp/



