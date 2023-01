[株式会社BeBlock]

キャラクターグッズの商品企画・製作・販売を行なっている株式会社BeBlock(本社:愛知県名古屋市、代表:松村祐輔)は、『「GUILTY GEAR -STRIVE-」POP UP SHOP in マルイ』にて、「GUILTY GEAR -STRIVE-」のグッズ販売および展示イベントを開催します。新商品を多く取り揃えた当イベントは、2023年1月13日(金)より、新宿マルイ アネックスを含む全国3店舗にて順次開催します。







「GUILTY GEAR -STRIVE-」からギルティギアチーム2Dアーティストの浅野健太氏による、ソル=バットガイやブリジットたちの“休日のショッピング”をイメージした描き下ろしイラストです。“アクリルスタンド”や“缶バッジ”、“タペストリー”などの描き下ろし新作グッズが多数登場。さらに、石渡太輔氏の画集『アートワークス・オブ・ギルティギア ゼクス 2000-2007』にも収録されている原画を使用した“アクリルキーホルダー”や、簡単に組み立てできる立体アクリルスタンドの“必殺技アクリルスタンド”など、豊富な新作グッズを販売いたします。







商品は、2023年1月13日(金)より、以下のWebサイトでも受注販売にて販売開始します。



●アークシステムワークス株式会社運営の公式通販サイト「阿々久商店」(https://ebten.jp/arc)

●株式会社BeBlock運営の公式サイト「MeeToMa」(ミートマ)(https://meetomashop.com)

●「マルイノアニメONLINE SHOP」(https://maruianime.jp)



【開催情報】

「 GUILTY GEAR -STRIVE- POP UP SHOP in マルイ」

●イベント特設ページ(https://www.0101.co.jp/405/info/index.html?contents_id=0521)



【開催場所・開催期間】

●新宿マルイ アネックス1F 2023年1月13日(金)~ 2023年1月29日(日)

●なんばマルイ3F 2023年2月4日(土)~ 2023年2月12日(日)

●名古屋セントラルパーク地下街 2023年2月17日(金)~ 2023年2月19日(日)

※「3つの密」を避けるため、入場制限や入場整理券を配布する場合がございます。

※新型コロナウイルス感染症の感染予防·拡散防止のため、急遽中止·営業時間の変更を行う場合がございます。

※内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご容赦くださいませ。

※変更等があった場合は上記のHPにてご案内します。





【お買上げ抽選会】

期間中、イベントショップにて税込3000円以上ご購入のお客さまは、1会計につき1回オリジナルグッズが当たる抽選会にご参加できます。また、エポスカードでご精算、もしくはご提示の上、現金でご精算いただいたお客さまは、抽選会にプラス1回ご参加いただけます。



A賞 アクリルパネル(描き下ろしイラスト【5人集合】 全1種)

B賞 アクリルパネル(描き下ろしイラスト【ブリジット】 全1種)

C賞 ビジュアルカード(全5種)ランダムで1枚

※エポスカードはご本人さま以外ご利用いただけません。不正行為が発覚した場合はお断りさせていただきます。

※新規のご入会も会場にて承ります。

※お申し込み条件は満18歳以上の方です。(高校生を除く)

※ご提示の場合、お支払方法は現金のみにて承ります。

※エポスカードは精算時にご提示下さい。ご精算時以外にご提示頂いても抽選は承れません。

※エポスカード以外のクレジットカードでのお支払いの場合、プラス1回特典の対象外となります。

※いかなる場合もご精算を2回以上に分けることはできかねます。

※抽選会はご購入した当日限りのレシートのみ有効とさせていただきます。

※レシートの合算はできかねます。

※特典はなくなり次第、終了とさせていただきます。

※抽選会の内容は予告なく変更になる場合がございます。



【お買上げ特典】

ショッピングを楽しんでいる5人と一緒に写真が撮れるSNS風キーホルダーです。ハッシュタグにはOIOIの文字もあり、マルイ店舗ならではのノベルティーとなっております。



期間中、イベントショップにて税込5500円以上ご購入のお客さまに、ノベルティーとして“SNSキーホルダー(全1種)”をプレゼント。

※おひとり様1日1つ限りとなります。

※ノベルティーは数量がなくなり次第、終了とさせていただきます。予めご了承ください。



【商品情報】





■GUILTY GEAR -STRIVE- 描き下ろし アクリルスタンド 5種

●販売価格:1320円(税込)

●ラインアップ:ソル=バッドガイ、カイ=キスク、ブリジット、ラムレザル=ヴァレンタイン、シン=キスク

●商品紹介

『GUILTY GEAR -STRIVE-』より、描き下ろしイラストを使用したアクリルスタンドです。ショッピングを楽しんでいる様子の5人それぞれの魅力が際立ち、台座はおしゃれなレンガ調のデザインです。





■GUILTY GEAR -STRIVE- 描き下ろしB2タペストリー 1種

●販売価格:3300円(税込)

●商品紹介

『GUILTY GEAR -STRIVE-』より、描き下ろしイラストを使用したB2タぺストリー。5人が並んで歩く、私服姿は必見。5人集合イラストが一度に味わえるアイテムです。





■GUILTY GEAR -STRIVE- スリムタペストリー 5種

●販売価格:1650円(税込)

●ラインアップ:ソル=バッドガイ、カイ=キスク、ブリジット、ラムレザル=ヴァレンタイン、シン=キスク

●商品紹介『GUILTY GEAR -STRIVE-』より、描き下ろしイラストを使用したスリムタペストリー。キャラクターのイメージ色を背景に、レンガの道を歩いています。おしゃれに飾れる注目のアイテムです。





■GUILTY GEAR -STRIVE- 必殺技アクリルスタンド

●販売価格:2200円(税込)

●ラインナップ:ソル=バッドガイ、カイ=キスク、ブリジット、ラムレザル=ヴァレンタイン、テスタメント

●商品紹介

『GUILTY GEAR -STRIVE-』より、キャラクターの必殺技アクリルスタンド。それぞれの必殺技を繰り出すかっこいいシーンをアクリルで立体的に表現しました。プラモデルのように組み立てる楽しさも味わえるアイテムです。



■GUILTY GEAR -STRIVE- 76mm缶バッジ 5種

●販売価格:550円(税込)

●ラインナップ:ソル=バッドガイ、カイ=キスク、ブリジット、ラムレザル=ヴァレンタイン、シン=キスク

●商品紹介『GUILTY GEAR -STRIVE-』より、描き下ろしイラストを使用した缶バッジ。76mmの少し大きめの缶バッジです。キャラクターのバストアップ、描き下ろしイラストが大きく見えるサイズです。





■GUILTY GEAR アクリルキーホルダー 22種

●販売価格:880円(税込)

●ラインナップ:ソル=バットガイ、カイ=キスク、メイ、ザトー=ONE、蔵土縁 紗夢、ジョニー、スレイヤー、チップ=ザナフ、テスタメント、ディズィー、梅喧、ファウスト、ブリジット、ミリア=レイジ、ポチョムキン、アクセル=ロウ、A.B.A、御津闇慈、イノ、ザッパ、ヴェノム、ロボカイ

●商品紹介

石渡太輔氏の画集「アートワークス・オブ・ギルティギア ゼクス 2000-2007」の中から、22種のアクリルキーホルダーになって登場。原画をそのまま味わえるよう長方形で画集サイズの比率のままに、飾っても楽しめるアイテムです。





■GUILTY GEAR -STRIVE- トレーディング繋がるアクリルチャーム Vol.1 11種・Vol.2 10種

●販売価格:660円(税込)

●ラインナップ:<Vol.1> ソル=バットガイ、メイ、アクセル=ロウ、ファウスト、ザトー=ONE、レオ=ホワイトファング、名残雪、ジャック·オー、ハッピーケイオス、梅喧、ブリジット

<Vol.2> カイ=キスク、チップ=ザナフ、ポチョムキン、ミリア=レイジ、ラムレザル=ヴァレンタイン、ジオヴァーナ、御津闇慈、ゴールドルイス=ディキンソン、イノ、テスタメント

●商品紹介

『GUILTY GEAR -STRIVE-』より、キャラクターのバトルシーンを使用した繋がるアクリルチャーム。Vol.1、Vol.2で構成されており、キャラクターを繋げて楽しめるアイテムです。

※トレーディングタイプのため、種類は選べません。



※商品につきましては、一部のみ公開しています。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。※商品の発売·仕様などにつきましては、諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。



【受注販売商品】





■GUILTY GEAR -STRIVE- ブリジットパーカー

●販売価格:1万9800円(税込)

●商品紹介

『GUILTY GEAR -STRIVE-』より、ブリジットが着ているスタジャンをモチーフにしたパーカー。設定の細部まで再現にこだわった一着です。サイズもLLの1サイズで展開。



※受注商品につきましては、ECサイトにて受注を行っています。数量に限りがあり、200着限定の販売となっています。購入はECサイト注文の先着順です。数量達し次第、販売終了とさせていただきます。予めご了承ください。



●販売サイト

株式会社BeBlock ECサイト「MeeToMa」(ミートマ)(https://meetomashop.com)

「マルイノアニメ ONLINE SHOP」(https://maruianime.jp)



※「ブリジットパーカー」はミートマ、マルイノアニメONLINE STOREのみでの販売となります。

※システムの都合上、商品公開の時間が多少前後する場合がございます。

※売り切れの際はご容赦ください。

※期間中、マルイノアニメONLINE SHOPにて『「GUILTY GEAR -STRIVE-」POP UP SHOP in マルイ』の商品を、税込3000円以上お買上げの方には、1会計につき1回特典が当たる抽選会に参加いただけます。「エポスカード」にてご精算いただくとプラス1回ご参加いただけます。



【権利表記】

(C) ARC SYSTEM WORKS



【「MeeToMa」概要】

●屋号

MeeToMa

●運営

株式会社BeBlock

●開設日

2020年12月25日

●商品

アニメ・キャラクターなどのアクリルキーホルダー、アクリルスタンドなどの各種グッズ

●HP

https://meetomashop.com

●電話

03-6420-0896

●営業

10:00~18:00(平日)

●特徴

「MeeToMa」(ミートマ)は、アニメグッズ、キャラクターグッズ、コラボグッズの総合ショッピングサイトです。最新作品から人気作品、名作まで数多くのタイトルを販売中



【会社概要】

社名:株式会社BeBlock

東京オフィス:東京都品川区東五反田1-21-9 ウィスタリア東五反田ビル9F

名古屋オフィス:愛知県名古屋市中村区名駅5-21-8 船入ビル2F・3F

代表者:代表取締役 松村 祐輔

設立:2002年8月

従業員数:165名(役員、アルバイト・パート含む)

資本金:2000万円

事業内容:企業・飲食店向けの販促支援及び、グッズ・ノベルティ製作事業

会社HP:https://www.beblock.co.jp





企業プレスリリース詳細へ (2023/01/05-19:16)