北海道で回収された漁網を生地へと再生し、”かばんの町”兵庫県豊岡市でスクールリュックを製造



【機能をカタチに創造する】をコンセプトに掲げる株式会社アートフィアー(兵庫県豊岡市中央町8-4 代表取締役 土生田昇 TEL:0796-23-5408)は、「安全・安心・大容量で使いやすく長く使える」漁網再生ナイロン生地を主材とした環境配慮型の豊岡鞄スクールリュック「UMI(ウミ)」を、廃棄漁網の回収拠点でもある北海道厚岸町の新1年生に寄贈する運びとなり、その贈呈式が12月16日に厚岸町で行われました。











今回寄贈された「スクールリュックUMI」は、廃漁網を原料とし製造され、公益財団法人日本財団の支援により設立された一般社団法人Alliance for the Blue(以下AfB)が認定した海洋環境に優しい商品Product for the Blueです。環境配慮に加え、機能性にも優れ、軽くて(1180g)、大容量(最大15リットル)で、小学生が使いやすい機能が満載されています。

















素材となる廃漁網はAfBの協働企業であるリファインバース株式会社の提携先である北海道厚岸町の山本漁網が回収、リファインバース株式会社が高品質なプラスチックに再生し、モリトアパレル株式会社がスクールリュックに適した生地を製造し、そして当社がスクールリュックとして製造したものです。



【安心の日本製 豊岡鞄】

兵庫県「豊岡」は千年の歴史を持つ日本一の鞄の産地です。

「豊岡鞄」は地域ブランドで外観、内装すべての縫製箇所のチェックを行い審査が行われます。

縫い目の美しさと強度がかかる部分の補強縫いなどをはじめ、見えない部分も丹念にチェックされ、審査が行われ認定を受けます。認定を受けた製品のみが【豊岡鞄】として認められています。









「SDGsの考えが根付くよう、子供から大人まで、海洋プラステックなどの環境問題に向き合うきっかけにしたい」

そのような想いで2020年から商品開発を進めてきました。町役場で行われた寄贈式では、豊岡鞄の産地である兵庫県豊岡市の関貫久二郎市長からのビデオメッセージも上映された。また、厚岸町の石塚副町長は「来年は厚岸町で”全国豊かな海づくり大会”の開催も控えており、漁業や海洋環境について考える機会にしたいと」話されていた。









兵庫県豊岡市は日本海に面した、自然豊かな土地です。

きれいな海を未来に繋ぐと信じ、我々の住む豊岡の海、竹野浜海岸の清掃を毎月1回行います。









【会社概要】

会社名:株式会社アートフィアー

代表者:代表取締役 土生田 昇

所在地:兵庫県豊岡市中央町8-4

設立 :2006年5月

事業内容:バッグの企画、製造、販売

資本金:1000万円

URL :https://umitoyooka.com/



