AIを用いた高精度な検知クラウドやサイバーセキュリティ技術の開発・提供のパイオニアである株式会社ChillStack(代表取締役:伊東道明、本社:東京都渋谷区)が提供する「Stena Expense」は、株式会社UPSIDER(代表取締役:宮城徹・水野智規、本社:東京都港区)が提供する法人カード「UPSIDER」において、利用企業様向け優待プログラム「Boost Your Business」への優待プログラムの提供を開始しました。

今回の優待プログラムの提供により、法人カード「UPSIDER」を利用する企業の方は「Stena Expense」のエンタープライズプランを初期設定費無料でご利用いただくことができます。



【経理にもAIクラウドを用いたDX推進を ~Stena Expenseとは~】

企業の個人立替経費の申請・承認データを元に、不正検知AIが自動的に不正や異常(不適切)な利用を検知するシステムです。お使いの経費精算システムはそのままに、経費精算データから経費の『二重申請』や『交通費の水増し』などの不正検出だけでなく、一人一人の従業員の申請履歴を踏まえて判断することで、『特定個人との多頻度利用』や『特定店舗での多頻度利用』など不適切もしくは異常と推察される経費利用についても検出することが可能です。

■優待プログラムの概要





この度の法人カード「UPSIDER」が提供する利用企業様向け優待プログラム「Boost Your Business」へのプログラム提供開始により、UPSIDER利用者は、

Stena Expenseを「初期設定費無料」で利用できるようになります。



【エンタープライズプランの初期設定費無料!】

・Stena Expenseの料金体系

SaaS型プラン(初期設定費なし、月額払い)とエンタープライズプラン(初期設定費あり、月額払い)※の

2種類があります。



※エンタープライズプラン:

経費精算データ以外に、勤怠データ、法人カードデータ、ETCカードデータ等の様々なデータを活用した多次元解析やAIモデルの独自カスタマイズが可能なプラン



本優待プログラムでは、エンタープライズプラン選択時に必要な初期設定費用(20万円)を無料でご案内いたします。



■「Boost Your Business」について

「Boost Your Business」は、「挑戦する人々がより活躍できる社会を創る」をミッションに、法人カード「UPSIDER」を提供するUPSIDER社が実施するリワードプログラムです。UPSIDER社のミッションに共感した企業が法人カード「UPSIDER」を利用している企業に対して優待サービスを提供することで、「Boost Your Business」が、挑戦する企業を支えるプラットフォームとなることを目指しています。



「Boost Your Business」サービス一覧はこちら https://up-sider.com/lp/boost-your-business.html

※「Boost Your Business」の利用には、法人カード『UPSIDER』への申込みが必要です。



■法人カード『UPSIDER』について

『UPSIDER』は、利用限度額や会計処理などの財務課題を解決する法人カードです。特に、最大1億円以上の利用限度額や、バーチャルカードの発行・管理機能、会計処理の早期化を助けるSaaS機能が好評で、アクティブな利用企業は数千社以上、利用継続率は99%以上です。

詳しくはこちらのページをご覧ください。https://up-sider.com/lp/



■株式会社UPSIDERについて

「挑戦者を支える世界的な金融プラットフォームを創る」をミッションに、法人カード「UPSIDER」およびビジネスあと払いサービス「支払い.com」を提供し、両サービスの利用社数は5,000社を超えて成長しています。

今後も「決済」を入り口に、「挑戦する人々がより活躍する」際に直面するあらゆる課題解決を展開していく予定です。すべての挑戦者を支える金融プラットフォームとして、1人でも多くの方が、一刻も早く、少しでも大きく成功する後押しを続け、すべての挑戦者がお金の悩みから解放され、より挑戦を加速できる社会をつくってまいります。



会社名 :株式会社UPSIDER

設立年月 :2018年5月

資本金 :8,794百万円(資本準備金等含む)

代表者名 :代表取締役:宮城 徹、代表取締役:水野 智規

本社所在地:東京都港区六本木7-15-7

株式会社ChillStackについて



ChillStackは「AIで守り、AIを守る」というビジョンの元、AIで進化させたサイバーセキュリティ技術、AI自身を守るセキュリティ等の技術開発および提供を行うとともに、それらAI技術を活用した高精度な不正検知システム 「Stenaシリーズ」を提供しています。



会社名 :株式会社ChillStack (https://chillstack.com)

所在地 :東京都渋谷区代々木一丁目54番4号 YS2ビル 3F

創業 :2018年11月

代表取締役:伊東 道明

事業内容:

・ゲームにおける不正ユーザ検知AIシステム「Stena Game」の開発・提供

(https://stena.chillstack.com)

・個人立替経費における不正・不備検知AIシステム「Stena Expense」の開発・提供

(https://expense.stena.chillstack.com)

・Webアプリケーション、プラットフォーム、サービスのインフラシステム全体に対する脆弱性診断事業

(https://pentest.chillstack.com)

・AIのセキュリティ対策に関する研究開発およびコンサルティングサービス

(https://jpsec.ai)



