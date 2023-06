[株式会社キテレツメンタルワールド]



歌手・作詞家・作曲家・演出家・振付師・ダンサーとして活躍するマルチアーティストMIKEY(マイキー)が主宰するエンタテインメントプロジェクト・東京ゲゲゲイ。

2013年の結成以来、活動をともにしてきた女性メンバー4人が卒業し、MIKEYのソロプロジェクトとして新たなフェーズに突入した東京ゲゲゲイが、7月5日(水)にリリースする約3年半ぶりとなるソロプロジェクト初のフルアルバム『破壊ロマンス』のリード曲「破壊ロマンス」のMusicVideoを公開した。



既に公開されているアーティスト写真と連動したMusicVideoとなっている本作は、千葉県のとある工場で撮影された緊張感のある映像となっており、MIKEYソロプロジェクトとして新たなフェーズに突入した東京ゲゲゲイの世界観”キテレツメンタルワールド”が表現された日本のみならず世界中のエンタメファンにも感動を与える言葉不要の世界規模クオリティの映像となっている。



MIKEYが描く破壊と再生、その物語の幕開けとなるアルバムになっているため是非ともアルバム『破壊ロマンス』楽しみにしていてほしい。



アルバム『破壊ロマンス』、及び公演東京ゲゲゲイ歌劇団vol.VI 『破壊ロマンス』の詳細は以下の通り。



【作品情報】

東京ゲゲゲイ

アルバムタイトル:破壊ロマンス



発売日:2023年7月5日(水)

形態:通常盤(CDのみ),初回限定盤(CD+DVD)

収録曲:Top down,オテンキボーイズ,醜いシンデレラ,SEXしようよ,破壊ロマンス 他

配信リンク:https://linkco.re/su7qT2GD



特設サイト

https://www.tokyogegegay.com/special/tour2023/



【公演情報】

全国ツアー|東京ゲゲゲイ歌劇団 vol.VI 『破壊ロマンス』

https://stage.parco.jp/program/gegegay-kageki2023/



新次元で再び始まる、破壊と再生のループ!

MIKEY のソロユニットに生まれ変わった東京ゲゲゲイによるライブシリーズ歌劇団が再始動!

7月 PARCO劇場公演、8月全国ツアー開催決定!!



東京公演=2023年7月22日(土)~30日(日) PARCO劇場(渋谷PARCO 8F)

愛知公演=2023年8月3日(木) 名古屋市公会堂

大阪公演=2023年8月5日(土)・6日(日) 森ノ宮ピロティホール

福岡公演=2023年8月8日(火) 福岡サンパレス ホテル&ホール

岡山公演=2023年8月9日(水) 岡山市民会館

宮城公演=2023年8月11日(金) 東京エレクトロンホール宮城

青森公演=2023年8月13日(日) リンクモア平安閣市民ホール(青森市民ホール)



【アーティスト情報】

ダンサー及び演出家、シンガーソングライターのMIKEYが結成した日本のアーティストグループ。元々はメンバーを固定せず活動していたが、2013年にMIKEYのダンススタジオの教え子であったBOW、MARIE、MIKU、YUYUの4人を集めて正式に結成された。2022年7月24日の卒業公演をもってBOW MARIE MIKU YUYUは卒業し、MIKEYのソロプロジェクトとして新たなフェーズに突入。



【リンク】

OFFICIAL HP https://www.tokyogegegay.com/

OFFICIAL YouTube https://www.youtube.com/@TKmikey

OFFICIAL Twitter https://twitter.com/tokyogegegay

OFFICIAL Instagram https://www.instagram.com/tokyogegegayinsta/

OFFICIAL TikTok https://www.tiktok.com/@tokyogegegaytiktok



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/24-09:46)