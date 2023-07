[Major League Baseball Japan]

メジャーリーグベースボール ジャパン(代表:川上紗実、所在地:東京都港区)とYouTubeチャンネル「川上憲伸カットボールチャンネル」がタッグを組んで誕生した軟式野球チーム『ゼビオ愛知選抜 憲伸ブレーブス』が、この度チームづくりのためのトライアウト「選手発掘オーディション」を開催し、23名の選手が選ばれました。







川上憲伸監督率いる『ゼビオ愛知選抜 憲伸ブレーブス』は、国内最規模の軟式野球大会「MLBドリームカップ 2023 supported by XEBIO Group」の全国大会出場を目指し、目前に迫った都道府県予選に向けてスタートを切ります。





今回のトライアウトには「社会人野球の元エース」や「現役メジャーリーガーの元チームメイト」など多数の有力選手が、東京、神奈川、栃木、群馬、大阪など全国各地から合計37名がエントリーし、川上憲伸が自ら選手選考に関わり23名の「金の卵」を発掘しました。川上憲伸監督は、「一人一人、個性豊かな方々が集まりました。野球以外のスポーツ経験者が、こういう機会に野球を始めてくれるのも貴重なチャンスです。ここで作ったチームで、全国のトップを目指して頑張っていきます!」と、新たなチームメンバーに出会えた喜びと、大会に向けての意気込みを語りました。



また、オリックス・バファローズで活躍している宮城大弥投手の「妹」であり、WBCでも「勝利の女神」として話題になった宮城弥生さんは、憲伸ブレーブスの女子マネージャーに就任しています。当日トライアウトを見守った宮城さんは、「まず皆さんが楽しそうにやっていたので、そこがすごく良くて私自身も見ていて楽しませてもらいました。皆さんが、楽しい中でも必死にこの場をチャンスに変えようとしているのを見て、やっぱりスポーツに限らず、こういう場って素敵だなと思いました」とコメントしています。



憲伸ブレーブス 選手発掘オーディションの様子











軟式野球大会「MLBドリームカップ 2023 supported by XEBIO Group」は、都道府県予選を経て2023年12月に、東日本・西日本代表全4チームでその頂点を争う「NATIONAL CHAMPIONSHIP」を開催します。『ゼビオ愛知選抜 憲伸ブレーブス』をはじめ、各チームの奮闘にご期待ください。



