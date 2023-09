[株式会社SEKAISHA]

今回、日本のエンタテイメント界で過去最大級の制作規模で、国民プロデューサー(視聴者)が次世代のスターを直接選ぶサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』に、Bloom Academyから3名の練習生が参加することが決定しました。





練習生の紹介





・安藤 千陽





生年月日:2004/05/20

出身地:福岡

MBTI:INFJ

身長:168

趣味:映画作品を観ること

特技:折り紙

https://www.youtube.com/watch?v=B3bD4VFkX58









・佐野 じゅえり





生年月日:2003/07/10

出身地:東京

MBTI:ENTP

身長:170

趣味:映画鑑賞・ショッピング

特技:バイオリン・ファッションコーディネート

https://www.youtube.com/watch?v=16e_37HybdM&feature=youtu.be







・藤本 彩花





生年月日:2001/08/31

出身地:埼玉

MBTI:INFJ

身長:169

趣味:愛犬と遊ぶこと・パン屋巡り・ナンプレ

特技:バトントワリング・アクロバット

https://www.youtube.com/watch?v=gJJIhYzNayA&feature=youtu.be





練習生たちが番組内で最高のパフォーマンスを披露できるよう、皆様の温かい応援を心よりお願い申し上げます。



PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS番組概要





日本のエンタテインメント界で過去最大級の番組制作規模となる日本初!国民プロデューサー(視聴者)が決めるサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』の第3弾となる『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』。



「LEAP HIGH~君の夢は、時を越えて~」を合言葉に、この番組では、101人の練習生たちが世界のステージで輝くガールズグループとしてデビューするチャンスを目指します。トレーニングやテストを通じての努力や成長、そして激しい競争。彼女たちは挫折や困難を乗り越えながら、国民プロデューサーの投票でデビューの機会を手に入れるべく挑戦しています。



NTTドコモが、2023年4月から提供をスタートした新しい映像配信サービス「Lemino(レミノ)」にて、10月5日(木)より独占無料配信開始、また、最終回の放送はTBS系列で放送後、Leminoでも配信されます。



PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS公式サイト:https://produce101.jp/

Leminoサービスサイト:https://lemino.docomo.ne.jp/



Bloom Academyの特徴







1.韓国トップ講師陣による指導

ダンスのレッスンは、「ボーイズ・プラネット」や「プロデュース101」への出演で有名なチェ・ヨンジュン氏がリードしています。同氏が率いるダンサーチーム「TEAM SAME」のメンバーも来日し、指導しています。

また、ボーカルのレッスンは、多くのK-POPアーティスト指導実績を誇るチョ・ヒョンジン氏を筆頭にボーカルアカデミー「I’m From」のメンバーが担当しています。







(チェ・ヨンジュン氏)







(チョ・ヒョンジン氏)



2.豊富なオーディション回数

最低4回/月の韓国芸能事務所によるオーディションを実施します。前述の通り大手事務所によるオーディションも実施しており、既にデビューが決定したシード生もおります。事務所との契約にあたっては、韓国芸能界での経験が豊富なスタッフが、サポートをすることで、安心してデビューへの一歩を踏み出すことが可能です。



3.充実した教育環境

月末評価制度や評価に基づくクラス替えを含む、韓国で数多くのアーティストを生み出したものと同様のカリキュラムを提供しています。また、ダンススタジオはレッスン時間外では自主練習に利用可能です。同じ志を持つ仲間と切磋琢磨することのできる環境を整えています。





代表者の紹介







当アカデミー代表のベク・スンリョンは、過去に「BTOB」や「Stray Kids」などのマネジメント責任者を務めておりました。このような経験豊富なスタッフ陣が、シード生たちの学びの場を提供し、その才能を最大限に引き出しています。

今後もシード生一人ひとりのパーソナルケアに注力し、より多くのシード生が夢を実現できるスクールとして成長を続けてまいります。



Bloom Academyについてのお問い合わせは、公式ラインにて承っておりますので、公式LINEにぜひご登録ください。





LINE登録はこちらから





公式ライン

https://lin.ee/N1BYVik



公式インスタグラム

https://www.instagram.com/bloomacademy_official/

月末評価・オーディション・スクールに関する最新情報を掲載しております。



・事業概要





・本件に関するお問合せ先

Bloom Academy(担当:ユン、郡)

Tel: 03-5422-3945/対応時間 平日13:00~19:00

E-mail: info@bloomacademy.jp



【運営会社概要】

会社名 株式会社SEKAISHA

東京都渋谷区渋谷3-10-5 TOHTAMビル2F

代表取締役 五十嵐 雄太

事業内容

・K-POPダンス&ボーカルスクール運営

・CVC運営

・インターナショナルスクール運営



※2023年7月より運営会社が株式会社Bloomから親会社である株式会社SEKAISHAに変更となりました。

過去のプレスリリースは以下URLをご覧ください。

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/119730



