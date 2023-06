[株式会社坪田ラボ]

光と近視、パーキンソン病の関係、そしてペットのイヌが流す「うれし涙」のメカニズムなど、最新の知見を第一線の研究者が解説





株式会社坪田ラボ(東京都新宿区、代表取締役・坪田一男)は、自社の最新の研究・開発の取り組みをさまざまな分野の共同研究者の方々と紹介するイベント「坪田ラボ オープンキャンパス」を2023年6月23日(金)にオンラインセミナー形式で開催いたします。



「坪田ラボ オープンキャンパス」の開催は昨年11月に続き、2回目となります。今回は眼科学、神経学、獣医学という幅広い領域をテーマとして取り上げます。

まず慶應義塾大学の栗原俊英准教授(眼科学)に紫色の光「バイオレットライト」の近視進行予防効果について、続いて麻布大学の菊水健史教授(介在動物学)にペットのイヌが飼い主と再会した時に流す涙について、そして順天堂大学の服部信孝教授(神経学)に光とパーキンソン病の関係性についてご講演いただきます。それぞれの先生方と、坪田ラボCEO・坪田一男(慶應義塾大学名誉教授)との対談も行います。最後に、坪田自身による講演を実施します。



いずれも坪田ラボが現在手掛けるサイエンスに直結した内容となっており、約350人の方にライブでご視聴いただき、大好評を博した第1回に劣らぬ最新の研究報告となっています。



ぜひ多くの方に楽しみながらご視聴いただき、坪田ラボが描く未来像に思いを馳せていただきたいと考えております。



開催概要

■日時:2023年6月23日(金)18時~20時

■開催形式:Zoomウェビナーを使ったオンラインライブ配信

※視聴URLは参加申し込みをいただいた後にお送りします。

■参加費:無料

■プログラム:

○ご挨拶(18時~18時10分)

株式会社坪田ラボ 代表取締役CEO 坪田 一男

○Lecture and Discussion with CEO Kazuo Tsubota(1)(18時10分~18時40分)

「バイオレットライトと近視」

慶應義塾大学医学部眼科学教室

光生物学研究室 准教授

栗原 俊英先生

○Lecture and Discussion with CEO Kazuo Tsubota(2)(18時40分~19時10分)

「イヌが飼い主との再会時に情動の涙を流す」

麻布大学獣医学部 介在動物学研究室 教授

菊水 健史先生

○Lecture and Discussion with CEO Kazuo Tsubota(3)(19時10分~19時40分)

「360度から見たパーキンソン病を語る」

順天堂大学大学院医学研究科長・医学部長

神経学 教授

服部 信孝先生

○Lecture and Summary(19時40分~20時)

「GO OUT!飛び出す人だけが成功する時代!飛び出す会社だけが成功する時代!」

株式会社坪田ラボ 代表取締役 CEO

坪田 一男



参加申し込み

以下の特設サイトからお申し込みください。

https://tsubota-lab.com/wp/open-campus/index.html



■主催:株式会社坪田ラボ(担当・山田、藤井)

メール:event@tsubota-lab.com

ウェブサイト:https://tsubota-lab.com/

(運営事務局:株式会社メディプロデュース)



