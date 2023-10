[株式会社ARIGATO]

産道内乳酸菌配合のオイルおよび、指定医薬部外品ドリンクを発売



株式会社ARIGATO(本社:福岡県北九州市、代表:山崎いずみ)は、同社が手がけるフェミニンケアブランド「Tant RUX(タントリュクス)」より、科学的エビデンスに基づいて開発したウーマンデイリーケアライン「Tant RUX LAB(ラボ)ライン」を11月から展開します。新商品として、産道内乳酸菌を配合したフェムケアオイルおよび、指定医薬部外品で生薬配合のフェムケアドリンクの2商品を発売予定。10月16日より大阪で開催されるビューティーワールド ジャパンにて先行し、販売・体験会を開催します。







女性の生き方に向き合い誕生した「LABライン」





2021年に開始したフェミニンケアブランド「Tant RUX」は展開から2年半、販売累計個数はおかげさまで21万個を突破し、多くの方にご愛用いただいています。しかし、仕事や家事・育児に忙しい女性の毎日は、たくさんの我慢とともに成り立っているのが現実。女性の生き方にもっと深く寄り添う商品を開発したい、そう真剣に向き合って誕生したのが「Tant RUX LABライン」です。

科学的エビデンスに基づいた成分を、そのチカラを最も引き出す配合で、毎日でも使いたくなるカタチに。

もう、我慢する人生は終わり。

まずはフェムケアオイル「Tant RUX LAB OIL」、飲むフェムケアドリンク「Tant RUX ONE」の2商品を展開。Tant RUX LABラインが、すべての女性の人生をより健やかに、より美しく変えていきます。



産道内乳酸菌を配合したフェムケアオイル「Tant RUX LAB OIL」







フェミニンゾーンの健康に重要な役割を持つとされる、常在菌の種類・特性に注目し、フェミニンゾーンのトラブルに対するエビデンスを有するエリート乳酸菌「産道内乳酸菌」を10%バランス配合した高保湿ケアオイル。レモンとベルガモットの爽やかな香りで、毎日お使いいただけます。



<「産道内乳酸菌エキスDL-LAB8」配合>



Tant RUX LAB OILには、通常よりも菌の種類が増えるという妊婦さんの産道内から採取した産道内乳酸菌450株のうち、フェミニンゾーンに適した8株のエリート乳酸菌を厳選して培養した新成分「産道内乳酸菌エキスDL-LAB8」が配合されています。



【Tant RUX LAB OIL 商品概要】



商品名:Tant RUX LAB OIL

(タントリュクス ラボオイル)

価格:11,550円(税込)

内容量:30ml

発売日:11月1日より取扱店にて順次販売

10月16~18日 ビューティーワールド大阪にて先行販売

Tant RUX 商品ページ: https://tantrux.jp/product/lab-oil.html



揺らぎやすい女性のカラダに、生薬配合の“飲むフェムケア”「Tant RUX ONE」







思春期以降、ホルモンバランスやライフイベントによってどの年代においても変化が起こりうる、女性のカラダ。そんな女性の体調をサポートするために誕生した、業界初の指定医薬部外品フェムケアドリンクです。「飲むフェムケア」の習慣が、現代で忙しく過ごす女性を応援します。



<女性に嬉しい有効成分>

東洋医学における健康状態の指針となる「気血水(きけつすい)」に着目し生薬「大和トウキ」「生姜」を配合。さらに美容・健康に欠かせないビタミン・アミノ酸を配合し、キレイもサポート。おやすみ前でも飲めるノンカフェイン処方、すっきりとしたゆず風味です。



【Tant RUX ONE 商品概要】



商品名:Tant RUX ONE

(タントリュクス ワン)

価格:10本入り 5,940円(税込)、30本入り 15,290円(税込)

内容量:30ml

発売日:未定

10月16~18日 ビューティーワールド大阪にて試飲実施

Tant RUX 商品ページ:https://tantrux.jp/product/one.html



Tant RUXシリーズ





発売から2年半で累計販売数 21万個を突破したフェミニンケアブランド



日本人女性の約半数が「フェミニンゾーンに悩みがある」とされており、フェムテックがますます注目されている昨今。フェミニンゾーンケア商品を展開する「Tant RUX」シリーズは、ムレ・におい・くすみ(※乾燥や汚れの蓄積によるもの ・カサつきといった、フェミニンゾーンのお悩みを解消すべく生まれました。サロン専売品でありながら、Tant RUX シリーズは2021年2月のオイル発売以来、累計21万個の販売を達成。この度誕生した「Tant RUX LABライン」はクリニックにて先行発売しご好評をいただくなど、フェムケアアイテムへの引き続きの注目度、ニーズの高さが窺い知れます。

ブランドサイト:https://tantrux.jp

Instagram: https://www.instagram.com/tantrux_official/



【以下参考】

■MORRY’S PROFESSIONAL:肌ファスティング



お肌が気になれば何かを「足して」改善、キレイにしようとするスキンケアが多い中、モリーズプロフェッショナルでは、肌をリセットすることで本来肌が持つ【分泌する】【守る】【悪いものを出す】などの機能を呼び戻し、美容成分を100%受け入れられる肌の状態を目指す独自のメソッド「肌ファスティング」をご提案しています。サロン専売のカウンセリングコスメとして全国の美容サロン様でお取り扱いいただいております。

*ご購入のお問い合わせは下記ブランドサイトにてお問い合わせください。

ブランドサイト:https://pro.morrys.jp/

Instagram:https://www.instagram.com/morrys_pro/



■株式会社ARIGATO



企業理念は『Love me life』

お肌がキレイだと、自分に自信が持てる。自分のことが好きになる。

お客様の”自分をもっと好きになる人生”を実現させることのできる商品/サービスを提供しています。



・女性のしあわせをどこよりも応援できる企業になる

・九州において「女性の平均年収No.1」の企業を目指す



女性のしあわせは、仕事だけでは叶いません。株式会社ARIGATOは、社員一人ひとりがONもOFFも、いつでも安心して自分らしくいられるような最高の職場環境・制度を整え、社員みんなが心から喜べる「ARIGATO」になることを目指しています。



<株式会社 ARIGATO 会社概要>

本社:福岡県北九州市小倉北区吉野町10-19 パークプラザ三萩野3F

代表:山崎いずみ

設立:2001年6月

事業内容:エステティックサロン・アイラッシュサロンの経営、スクールの経営、化粧品の開発・製造・販売



