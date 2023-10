[株式会社ビッグビート]

<ベトナムでのイベント出展をサポート>



BtoB企業のマーケティング支援を行う広告会社 株式会社ビッグビート(本社:東京都千代田区、代表:濱口豊、以下ビッグビート)は、ベトナム ホーチミンのイベント施工会社 V-Contractor Company Ltd.(本社:ベトナム ホーチミン、CEO:Huy Nguyen、以下V-Contractor)と業務提携を締結し、ベトナム国内における日本企業のイベント出展の支援サービスを本格的に開始します。現在はV-Contractor社内にビッグビートスタッフが駐在してサービス提供を行いますが、2025年度中には現地法人化を目指します。ベトナム国内でのイベント出展・企画・運営において課題となる「言語」や「制度の違い」を、現地日本人スタッフと東京スタッフが連携してサポートすることで、初進出企業も円滑にベトナムでのマーケティングコミュニケーション活動を開始することができます。









イベントを熟知した日本人スタッフがベトナム・ホーチミンに駐在

ビッグビートでは2018年にタイ・バンコクに設立されたBigbeat Bangkok Co., Ltd.とともに、ASEAN地域でのイベント出展を支援してきました。



特にベトナム・ホーチミンにおけるイベント出展を支援することも多く、イベントに合わせて東京オフィスより専任スタッフが渡越して施工準備から運営まで立ち合い、現地でのサポートを実施。



今回、よりスムーズなサービス提供を目的として現地パートナー企業V-Contractorのオフィスに拠点を構えて日本人スタッフが駐在します。日本からベトナム進出を考える企業、また日本企業ベトナム支社のビジネス展示会出展やイベント企画運営を、ワンストップで支援できる体制を整えました。







ベトナムの商習慣・複雑な制度・言語の壁をサポート

ベトナム市場に進出しセールスプロモーションを始めようとする日本企業にとっては様々な困難がありました。



市場調査やパートナー探し、販路拡大のためにビジネス展示会を検討する企業は、JETRO等による進出支援を活用をしつつも、具体的な活動をいざ始めようというときに問題となるのが日本とは違う商習慣、複雑な制度そして、言語などです。



ビッグビートでは、V-Contractorと協力して現地スタッフによるローカルルールに沿った施工サポート、日本および海外でのイベントプロデュース経験の豊富な日本人スタッフによるコーディネートで、初めてでもご安心いただけるサポートをご提供します。





創業27年ベテランイベント施工企業とのパートナーシップ

この度提携したV-Contractorは、ベトナム ホーチミンで創業27年となるイベント施工会社です。大型ビジネス展示会の施工のほか、ショールーム、オフィス店舗内装などを手掛けており、ビッグ―トでは7年前より協力関係を築いています。



ベトナム語のほか英語が堪能なスタッフが多く、これまでベトナム国内だけでなくミャンマー、カンボジア、ラオスでも多くのプロジェクトに携わっています。ビッグビートでも、同社とのパートナーシップで、数多くの日本企業のベトナムイベント出展をサポート。



海外展示会でのイベント出展においては施工クオリティや納期の遅れが心配されることも少なくありませんが、同社との密なコミュニケーションと信頼関係によってこれまで滞りなく業務を遂行して参りました。



イベント出展準備をストレスなく進めることができることで、ご担当者様には本質的なセールス活動、マーケティング活動に集中していただくことが可能です。





今後の展開

現在はV-Contractorオフィス内に駐在し、同社スタッフと連携してサービスを提供いたします。ビッグビート社員として現地スタッフの採用も進めており、まずはホーチミンにおけるチーム体制を整える予定です。また併せて法人化の準備も始め、2025年度中のBigbeat Vietnam設立を目指します。





担当者コメント

株式会社ビッグビート ASEAN推進営業部 ベトナムオフィス 担当 片浦 基明

ビッグビートがASEANビジネスをスタートして6年。私は東京を拠点にタイ、マレーシア、インドネシア、ベトナムでのイベント出展サポートを行ってきました。中でもベトナム ホーチミンは高度経済成長の真っ只中で、IT、製造業、エネルギー等のインフラ事業のビジネス展示会の活況は目を見張るものがあります。



これまで現地のパートナーフイさんを始めスタッフのみなさんとビジネスをご一緒しましたが、まじめで丁寧な仕事、優しい人柄にいつも助けられました。これから私も現地にどっしりと腰を据えて、日本から現地ビジネスを調整する方や赴任したばかりで慣れない環境で奮闘する方などに寄り添い、ベトナムと日本のハブとしてお役に立てるよう奔走する所存です。



株式会社ビッグビート 代表取締役 濱口 豊

ビッグビートは『関わった全ての人がHappyを感じる!』を経営理念に企業のマーケティング支援を行っています。自分たちに関わる人や社会の未来がより自由に、もっと豊かに感じられるために仕事をすること。そのためには変化し続けていくこと。そんなことを大切にしてきた私たちの挑戦の一つが ASEANビジネスでした。



フイさんに出会ったのは2016年の10月のことです。当時現地パートナー探しのため片浦とベトナムに飛び10社程の企業とお会いしましたが、その中で一番熱い想いを感じたのがフイさんでした。それから何度もビジネスをご一緒し、家族のような温かさでお付き合いいただいています。



今回の駐在や新たな構想についても親身に応援してくれました。ベトナム戦争を経験し、混乱と急成長の中で真摯にビジネスを続けているフイさんと高知で生まれ育った私とは文化や言語も違いますが、信頼するパートナーの一人。とても頼れる存在です。私たちは『Think Local & Go Global!』の精神で、いまここ東京とグローバルをつなぎ、クライアントと一緒に挑戦し、喜び合える未来のために伴走して参ります。



V-Contractor Company Ltd. CEO フイ ニューエン氏

ビッグビートと出会ってから数年の間に、ビジネス環境は大きく変化しました。新型コロナウイルス感染症のパンデミック、米国と中国の問題、 ロシアとウクライナの間で起こっている戦争。そんな状況の中、担当の片浦さんはベトナムでのビジネスに全力を尽くしてきてくれました。



今回信頼するビッグビートとのコラボレーションが実現したことをとてもうれしく思います。ベトナムにおいてビジネス展示会分野に取り組んでいる日本企業は珍しく、潜在的な市場のニーズも感じています。さらにベトナム政府による外国資本の誘致に関する新たな政策も開始されており、日本は最重要国の一つです。



ビッグビートのリーダーシップと私たちのベトナム国内での専門知識を共有することで、お客様のビジネスに少しでも役に立つことを願っています。







V-Contractor Company Ltd.について

V-Contractorは、ベトナム ホーチミンにてデザイン設計・施工・管理を行う企業。インテリア(ショールーム、オフィス、ショップ、レストラン)、展示会(企業ブース、パビリオン)、イベント(会議、製品発表会、セレモニー、コンベンション)、レンタル(家具・備品)、各種サイン(店舗看板、看板)等を手掛ける。ベトナム語、英語を駆使してベトナム国内だけでなくミャンマー、カンボジア、ラオスでも多くのプロジェクトを遂行。



【会社概要】

社名:V-Contractor Company Ltd.

所在地:Changmington Tower VN 70000 Ho Chi Minh Ho Chi Minh 181 Cao Thang Street, Ward 12, District 10

CEO:Huy Nguyen

設立: 1996年6月

事業内容:展示会、イベント、ショールーム、内装等のデザイン・設計・施工

HP:https://www.linkedin.com/company/v-contractor-jsc/





株式会社ビッグビートについて

株式会社ビッグビートは、BtoB企業のマーケティング・コミュニケーション支援を行う広告会社です。業務内容は、広告制作、セミナー・カンファレンス企画運営、展示会出展支援・企画運営、デジタルマーケティング支援、Web制作、アウトバウンド・インバウンドプロモーション支援等。独自開発のイベント登録管理システム B-Squareを始めイベント運営に必要なシステムを活用した事務局サービスを展開。イベント主催者、協賛社、後援者、来場者に対して日本語、英語でのサポートを提供している。



【会社概要】

社名:株式会社ビッグビート

所在地:東京都千代田区紀尾井町 4-1 ニューオータニガーデンコート 22F

代表取締役:濱口 豊

設立: 1995年3月

事業内容:BtoB企業のマーケティング・コミュニケーション活動支援

HP:https://www.bigbeat.co.jp/





Bigbeat Bangkok Co., Ltd. について

Bigbeat Bangkok Co., Ltd. は、タイ・ASEANにおいて、BtoBマーケティングに必要なデジタルマーケティングとイベントマーケティングの両方をワンストップで提供するユニークなマーケティング会社として創業。また、メディア事業として、タイのDXに関する様々なナレッジコンテンツを配信する「ICHI(市)」を運営。(https://www.jrit-ichi.com/)



【会社概要】

社名:Bigbeat Bangkok Co., Ltd.

所在地:No.10/181 The Trendy Office Bldg.,

23rd fl. Room 2304 D, Sukhumvit Soi

13, Sukhumvit Rd., North Klongtoey,

Wattana, Bangkok 10110

CEO:金子 秀明

設立: 2018年1月

事業内容:BtoB企業のマーケティング・コミュニケーション活動支援

HP:https://bigbeat-bkk.co.th/jp/







【本件に関するお問合せ先】

株式会社ビッグビート 担当:多田

電話:03-3222-8877

FAX:03-3222-8882

メールアドレス:marketing@bigbeat.co.jp



