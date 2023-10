[株式会社スヴェンソンホールディングス]

シェアサロン事業「THE APARTMENT of Solon -ソロン-」の運営を行う新会社



株式会社スヴェンソンホールディングス(本部:東京都港区、代表取締役社長CEO:児玉義則)は、ソロで活動する美容系プロフェッショナル達の理想のシェアサロン「THE APARTMENT of Solon(ソロン)」事業を展開する、株式会社Solon(本部:東京都港区、代表取締役社長:山下亮)を2023年10月2日(月)に設立したことをお知らせ致します。





スヴェンソングループは長年、ヘアケアに関連する様々な事業を行い、人々を笑顔にする「美」を提供して参りました。

ヘアケア事業の活動を行う中で感じた、美容系のプロフェッショナル達が持続的に働ける環境を提供したいという想いから、理想のシェアサロン「THE APARTMENT of Solon(ソロン)」の運営を2022年6月より開始致しました。



今回、株式会社スヴェンソンプロパティズよりSolon事業を分社し、株式会社Solonを設立することで事業の更なる成長発展・シェアサロン事業の拡大を目指して参ります。





今後も、ソロ(フリーランス)で活動する美容系プロフェッショナル達が伸び伸びと働くために作られた空間「THE APARTMENT of Solon(ソロン)」の運営を通じて、様々な生き方・働き方を支えて参ります。





トップスタイリストとして長年活躍し、現在も美容師を続ける「取締役 池田わたる」は今回の分社化に対し、「Solonを通じて美容師の方にもっと楽しく、さらに豊かになってほしい。この想いをまさに実現できるシェアサロンとなっています。また、店長や管理者のいないコミュニティとしてのサロン、業界初の試みにチャレンジしていきます。美容師が輝くとお客様はさらに輝く。美容師の方がさらに輝くサロンを追求して参ります。」とコメントしています。





■新会社 株式会社Solon 企業概要

美容系のプロフェッショナル達が「持続的に働ける環境」を提供し、お客様には落ち着いた空間で上質な美容時間を楽しんでいただける理想のシェアサロン「THE APARTMENT of Solon(ソロン)」の運営を中心に行って参ります。



社 名:株式会社Solon(ソロン)

住 所:東京都港区赤坂一丁目12番32号

電 話:03-3586-0011

設 立:2023年10月2日

親会社:株式会社スヴェンソンホールディングス

代表者:代表取締役社長 山下亮

役 員:取締役 中村国善、取締役 池田渉、取締役 伊藤瑞花、監査役 高橋浩

U R L :https://solonbeauty.jp/

事業内容:シェアサロン(美容室)の運営、美容材料の販売、コンサルティング業務



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/05-06:40)