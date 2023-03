[株式会社KSR]

天性のクリスタルボイスを惜しみなく聴かせる10曲が完成。



曲ごとに違う印象を与える変幻自在、七色に光るクリスタルボイスを持つ22歳の新星、札幌出身のシンガーソングライター、HIPHOPグループEL+CITYのメンバーとしても活動するKidellaの1st album 『The Miseducation of Kidella』が3月22日(水)にリリースされる。





昨年リリースしたシングル楽曲 “Suicide (Remix)” “Terminal 1” “Tiffany” 含む全10曲を収録。

そしてアルバム先行カットとなるシングル ”Pacific Line”が3月15日にリリースされ、すでに話題となっている。



先行リリースされた“Pacific Line”を手掛けるのはTOKAのプロデューサーとして、藤井 風やiri、SIRUP、小袋成彬、Salyu、eill、adieuなどの楽曲を手がけるトッププロデューサー、Yaffle。

Yaffleから本作についてコメントが到着している。



「Kidellaの印象は、”元気のいい青年、外にパワーを出したくてうずうずしてる感じ。”

今作制作前には”本人のやりたい雰囲気を如何に汲み出して実地に落とすか”を考えていました。生楽器中心の編成でどう現代性を担保するか。各楽器、ボーカル含めそれぞれの文脈を踏まえて実験的にやりました。良いものが出来たと思います。」Yaffle



Yaffleのプライベートスタジオでの度重なるセッションで生まれた2023年型NEO FUNK / R&B作品だ。また、既に公開された“Pacific Line”オフィシャルVisualizerには大手サーフスケートブランドCarver skateboards japanの契約ライダーで、モデル、さらに彼自身単独でのブランドとのコラボレーションPopup開催など多彩な活動を行う、KOTA WATANABEが参加。

湾岸を走り抜けるKOTA WATANABEのスムースなライディングと”Pacific Line”の疾走感が見事に調和した映像作品が完成した。

さらに収録曲“言葉にすると叶いそうで” “Day Dream” の2曲のプロデュースを担当するのはZOT on the WAVE。ZOT on the WAVEが2022年2月にリリースしたFuji Taitoとの楽曲 “Crayon” は2022年、Japanese HIPHOPシーンを代表するヒット曲となった。他にもKOWICHI、BAD HOP、Awich、Candee等トップアーティストに楽曲提供するKOWICHI主催のレーベルSELF MADE所属のJapanese HIPHOPシーンのトッププロデューサーだ。

新人ながら彼らトッププロデューサーがこぞってプロデュースを快諾している事こそ、Kidellaの魅力を証明するものに他ならない。彼らとのセッションで実力に磨きをかけたKidellaの楽曲を是非堪能して欲しい。

1st albumのタイトルにはKidellaが敬愛する不世出の歌姫、Lauryn Hillのソロアルバム『The Miseducation of Lauryn Hill』からインスピレーションを得ている。





https://youtu.be/HsKFI859JNo



https://lnk.to/TMOKPR



https://music.apple.com/jp/album/pacific-line/1675221040?i=1675221042

https://open.spotify.com/album/2RhKOKETT4qfGytcvGLqJx

https://music.youtube.com/watch?v=r59fDGNi42Y&feature=share

https://lin.ee/8L5i9xl

https://amazon.co.jp/music/player/albums/B0BXKGDW5R?marketplaceId=A1VC38T7YXB528&musicTerritory=JP&ref=dm_sh_AwdbloHFoHglmyHcr3rrew23l



https://music.apple.com/jp/album/the-miseducation-of-kidella/1675221040





▼トラックリスト

1. 曖昧境界線

2. Pacific Line

3. 少年はまだ知らない

4. 言葉にすると叶いそうで

5. シラナクテモイイ

6. Day Dream

7. Tiffany

8. Terminal 1 feat. YOUNG DAIS

9. Suicide (Remix)

10. 君がいたら他はいらない





▼アーティスト情報

Kidella

札幌出身の22歳。ある時は無垢な少年のような、ある時は憂いを帯びた女性のような、歌う毎に全く違う歌声を聴かせる奇跡の歌声を持つSSW。

音楽の街、北海道札幌で少年期を過ごし、中学の頃には音楽を楽しむように。高校時代は空手に明け暮れ音楽活動は休止していたが、『高校の頃は友達にお願いされたらLIVEで歌うくらいでした』と本人が語る通り、意欲的な活動はなかったものの、ただの友人にLIVEを頼む輩はいない。そう、周囲は常に彼の歌声を希求していた。

大学時代に出会った仲間と共にHIPHOPグループEL+CITYを結成し音楽活動を再始動。札幌の若手HIPHOPアーティストの登竜門、1kyu (N.C.B.B)が主催するイベント”TRAP STAR”に出演し、その才能が見出される。その後、インディペンデントレーベルKSR Corp.が主催するオーディション型コロナ支援企画“100byKSR”に採用され「EL+CITY / A Little Bit of Love」をリリース。Music Videoからは映像にしても滲み出るクルーの仲の良さが90s HIPHOPのmid-bpmに相まって郷愁を誘う良曲。

その後、EL+CITYのメンバーと共に上京し音楽活動を続ける中、HIPHOPシーンのトップクリエイターYZERR (BAD HOP)と出会い、彼からその歌声を激賞され、BAD HOPの代表曲の一曲、”Suicide” のオフィシャルRemixの制作が実現。Kidellaのデビューシングルとして2022年2月にリリースされる事になる。

2022年4月には自身の上京時の想いを乗せた初のオリジナル楽曲リリースとなる ”Terminal 1” をリリース。同年7月にはラテン/カリビアンサウンドを取り入れたミディアム楽曲 “Tiffany” をリリース。センチメンタルなギターサウンドにシンクロする胸を締め付けられる様なファルセットはまさにADICTIVE。2023年夏の夕暮れもヘビープレイしたい一曲だ。

2022年夏以降には、企画参加のためタイに活動の幅を広げ、タイのHIPHOPシーンとコネクト。10月にはタイHIPHOPシーンの中心人物の一人、FIIXD(参加作品“CAN'T TELL ME NUTTIN' “ はYouTube 1.6億再生を超えるBIG HIT、その他オリジナル作品も1000万再生超を5本記録するヒットメイカー)、 「SHOW ME THE MONEY THAILAND 2 」優勝で注目を集め、一躍人気アーティストとなったK.AGLET、こちらもタイの人気番組「Thai Rap TV」出演以降人気を集めるArtrillaと豪華な面々と共にセッションを敢行して完成したKidellaのThai Anthem “Chillin’ Thailand” をリリース。タイでは無名の日本人アーティストの楽曲がYouTubeで10万再生(内、約8割がタイでの再生という快挙)を超える。

その後も多数のタイアーティストとのコラボを重ね、その場のグルーヴを楽曲に落とし込むセッションのスキルも磨き上げてきた。

また、国内でもあのKalassyNikoffが台湾のトップアーティストNICKTHEREALと作り上げた “Body Line feat. 周湯豪NICKTHEREAL” のRemix ”BodyLine Remix feat. Young Dalu, Kidella& 2K” へ客演参加し、シーンでの知名度も高まりつつある。



Kidella - Pacific Line (Prod by Yaffle) 【Visualizer】

https://youtu.be/HsKFI859JNo





ダンス・ミュージックを中心に取り扱いを行うミュージック・クリエイティブ・カンパニー。HIPHOP、R&B、REGGAE などストリート・ミュージックを中心に、より現場に密着したアーティストの原盤の制作、ディストリビューション、アーティスト・プロモーション、マネージメントサポートを展開。国内マーケットは元より、アジアを中心に世界の音楽マーケットを視野に、グローバルDSP、海外ドメスティックDSP とのリレーション、海外原盤制作チームとのリレーションを強め、アジアから世界にヒットコンテンツの創出する事を目指している。

本社所在地:〒107-0062 東京都港区南青山6-10-12フェイス南青山







人間が生活する上で欠かすことができないテンポを表す“BPM” + 様々な新しいものが常に生まれ集まる”未来”に最も近い場所 “TOKYO”。 東京の”今”であり最も旬な最先端の音楽・ファッション・アート等、新世代のアーティストを世界発信。

音楽レーベル〈bpm tokyo〉を背景に、アジア地域におけるエンターテインメントの理解、 向上、 そして共通して直面している問題の解決を目指して、音楽を研究し、 アジアの音楽カルチャーを世界に届けるという想いのもと始動。







