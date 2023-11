[熊本ヴォルターズ]

オリジナル 黒Tシャツ を来場者に無料配布!売上の一部を熊本城の復興に寄付。チケットの一般発売は12月1日よりスタート!



Bリーグ2部に所属する熊本ヴォルターズ(熊本バスケットボール株式会社/熊本県熊本市中央区)は、昨年に引き続き年末年始に開催されるホームゲーム4試合にて「BLACK VOL FES(ブラック ヴォル フェス)」と題した“黒”をテーマにしたイベントを開催します。

「BLACK VOL FES」は、熊本を象徴する“熊本城”の“黒”をモチーフにしたイベントで該当の4試合で、来場者に黒色のTシャツを無料配布し、会場一体を黒に染めあげます。当イベントの売上の一部は未だ復興の途中である熊本城復興に寄付します。

チケットの一般発売は12月1日12時よりスタート。熊本ヴォルターズ公式LINEの登録者には2階席限定の早割チケットを12月1日から8日まで発売します。







対象試合

2023年12月30日(土)14時 TIP-OFF / vs 福島ファイヤーボンズ

2023年12月31日(日)13時 TIP-OFF / vs 福島ファイヤーボンズ

2024年1月6日(土)14時 TIP-OFF / vs バンビシャス奈良

2024年1月7日(日)14時 TIP-OFF / vs バンビシャス奈良

会場はすべて 熊本県立総合体育館





チケット販売(該当4試合 同時発売)

ファンクラブ先々行 11月29日(水) 12時~

ファンクラブ先行 11月30日(木) 12時~

一般販売 12月 1日(金) 12時~





※LINE登録者限定早割チケット

・2階自由席

・30%OFF

・12月1日 12時 ~ 12月8日 23:59 まで



こちらからご登録ください

https://liff.line.me/1661466282-9YGoxApj/QR_by_route?id=193





BLACK VOL FES の概要

来場者全員にオリジナル・ブラックTシャツを無料配布

BLACK VOL FESのイベントロゴが胸に入った、スタイリッシュなTシャツを来場者全員に無料で配布します。

背面には熊本城のシルエットがはいります。いつもは赤いスタンドを、この4試合は黒く染め上げ、よりひとつになる空間を演出します。

(※Tシャツのサイズは選べません。予めご了承ください。)





前回の実績

昨シーズンは年始の4試合で開催。

合計7,503名にご来場いただき、会場を黒く染め上げました。

また、ブラックヴォルフェスを通じて、30万円を熊本城復興のために寄付しました。









イベントに込める想い

2012年、「熊本ヴォルターズ」は誕生しました。現在11年目のシーズンを戦っていますが、クラブの歴史の中でも、2016年の「熊本地震」はチームにとって大きな試練でした。地震が発生したシーズンは、リーグ戦に復帰することはできず、チームの存続さえ危ぶまれました。また、昨今の「新型コロナウイルス」の影響も大きく受け、入場者数を制限せざるを得ない状況が続き、声を出しての応援もできなくなってしまいました。

そんな苦難の中でヴォルターズを支え続けてくださっているのは、言うまでもなく、熊本の皆様です。

その熊本に対して、クラブとして区切りの10年をきっかけに少しずつ恩返しをしながら、これまで以上に熊本と共に歩んでいきたいと考え、昨年第1回目の「BLACK VOL FES」を開催しました。当イベントを通じてファンの皆様とよりひとつになり、まだ途中段階である地震からの復興にクラブとして今まで以上に寄与していきます。



また、熊本を象徴する「熊本城」は、復興が2050年までかかると言われています。その事実や復興状況をこのイベントを通じて少しでも発信できたらと考えています。







(写真提供:熊本城総合事務所)



