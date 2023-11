[合同会社シザーブリッツ]

手塚治虫の著作として、1957年に「おもしろブック」の付録として発行され、先見性の高さ、後の手塚作品への方向性が垣間見える内容から、名作として評価される短編「白骨船長」。この名作を朗読劇として上演!



手塚治虫の著作として、1957年6月に「おもしろブック」(集英社)の付録として発行され、その先見性の高さ、後の手塚作品への方向性が垣間見える内容から、名作として評価されている短編「白骨船長」。

この名作を「豊島区国際アート・カルチャー特命大使/SDGs特命大使自主企画事業」作品として、2024年に上演するに相応しいスタッフ・キャストにて朗読劇として上演いたします。



脚本に小田島創志、演出に元吉庸泰。



出演に小山力也、伊波杏樹、橋本祥平、井上想良、と豪華メンバーが集結。



作品を彩る音楽に桑原まこ、振付に塩野拓矢(梅棒)、映像にO-beron inc.と、

実力派スタッフ・キャストにてお贈りいたします。



また、本作は文化庁による「劇場・音楽堂等の子供鑑賞体験支援事業」として、こども達に文化芸術の鑑賞・体験の機会として小学生(6歳以上)~18歳のお子様を無料でご招待いたします。(「こども無料チケット」についての詳細・お申し込みは2023年12月後半に公開。)







演劇「タージマハルの衛兵」、舞台『ブレイキング・ザ・コード』の翻訳にて、高い評価を得る小田島創志が初の脚本を担当。

演出には、ミュージカル『ソーホー・シンダーズ』、「『僕のヒーローアカデミア』The “Ultra” Stage」シリーズの演出、ミュージカル『ジョジョの奇妙な冒険 ファントムブラッド』の脚本を担当するなど将来を嘱望される元吉庸泰。

小田島と元吉は、舞台『キャッシュ・オン・デリバリー』、ミュージカル『スライス・オブ・サタデーナイト』に続いてのタッグとなる。



出演に、

舞台「アドルフに告ぐ」、舞台「フルサークル」などに出演し、声優としてもアニメ「名探偵コナン」シリーズ(毛利小五郎 役)や「24」シリーズ(ジャック・バウアー 役)の吹き替えなどで上質な演技を高く評価される小山力也、

アニメ「ラブライブ!サンシャイン!!」(高海千歌 役)、「『僕のヒーローアカデミア』The “Ultra” Stage 平和の象徴」(トガヒミコ 役)、「『ワールドトリガー the Stage』B級ランク戦開始編」(武富桜子 役)などに出演し、アーティスト・ラジオパーソナリティとしての顔を持つなど多彩な活躍を見せる伊波杏樹、

『あんさんぶるスターズ!THE STAGE』シリーズ(月永レオ 役)、舞台「刀剣乱舞」シリーズ(太鼓鐘貞宗 役)、舞台「フルーツバスケット」シリーズ(草摩 夾 役)や「仮面ライダーリバイス」スピンオフ配信ドラマ「Birth of Chimera」(向井リュウ/仮面ライダーキマイラ 役)、日本テレビ・ドラマ「あいつが上手で下手が僕で」(ロングリード・湾野 岳 役)など数々の話題作に出演し続け、高い人気・実力を誇る橋本祥平、

2020年、NHKBS「ファーストラヴ」(庵野迦葉 役)にて俳優デビューし、2022年にはMBSドラマシャワー「永遠の昨日」(青海 満 役)にて連続ドラマ初主演を務め、最近ではNHK連続テレビ小説『「らんまん」(山根宏則 役)やBS松竹東急ドラマ「商店街のピアニスト 永遠の調べ」(今西浩平 役)など、数多くの作品に出演する、今勢いのある若手実力派俳優・井上想良、

など多彩なキャストが集結。



続報にご期待ください。



・・・・・



【タイトル】

豊島区国際アート・カルチャー特命大使/SDGs特命大使自主企画事業

朗読劇「白骨船長」











【公演ホームページ】

https://hakkotsu-sencho.scissors-blitz.com/

【公式X(旧Twitter)】

https://x.com/hakkotsusencho

ハッシュタグ: #朗読劇白骨船長



【INTRODUCTION】

手塚治虫の著作として、1957年6月に「おもしろブック」(集英社)の付録として発行され、その先見性の高さ、後の手塚作品への方向性が垣間見える内容から、名作として評価されている短編「白骨船長」。



この名作を2024年に上演するに相応しいスタッフ・キャストにて朗読劇として上演いたします。



続報にご期待ください。



【劇場】

あうるすぽっと(豊島区立舞台芸術交流センター)

https://www.owlspot.jp/

〒170-0013東京都豊島区東池袋4-5-2ライズアリーナビル2F



【原作】

手塚治虫



【脚本】

小田島創志

【演出】

元吉庸泰



【音楽】

桑原まこ

【振付】

塩野拓矢(梅棒)

【映像】

O-beron inc.



【キャスト】

小山力也

伊波杏樹

橋本祥平

井上想良



≪キャスト・コメント≫

[小山力也・コメント]



ちょうど30年前、劇団俳優座50周年記念公演「アドルフに告ぐ」で、ユダヤ人・アドルフカミルを演じ、出逢いがあり、人生が大きく変わり、そしてコロナ禍の中、永遠の別れを経験しました。もう演劇の舞台には立つまいと決めていましたが、「アドルフに告ぐ」から30年の節目に手塚作品のお話がありました。



「芝居やらなあかん!!」運命と思いお受けしました。心して務めます。



[伊波杏樹・コメント]



この度、朗読劇「白骨船長」に出演させていただきます伊波杏樹です!

“朗読劇”としての見どころだけに留まらず、新たな表現が生まれる瞬間に立ち会える

そんな予感がしています…!

演出家の元吉さんをはじめ、キャストの皆様とこの物語に生きる言葉と想いをしっかりとお届けしたいと思っております。



引き続き、続報を楽しみにお待ちください!



[橋本祥平・コメント]



「白骨船長」という名作が発行されてから幾つもの年月が経ち、この令和に朗読劇という形で皆様にお届け出来ること心から光栄に思います。

本番で手に持つ本の中へ僕自身が入り込んで白骨船長の物語を歩んでいきたいです。

僕達の声と音楽やダンス、映像、照明の力でより想像力をかきたて、皆様の視界と脳内で物語を楽しんでくださると幸いです。



[井上想良・コメント]



この度、朗読劇「白骨船長」に出演させていただくことになりました井上想良です。初めての朗読劇への出演にとても緊張していますが、偉大な手塚治虫先生の作品に出演できること、光栄に思っています。

この作品は「生」について考えさせられる作品です。演出家の元吉さんと話し合いながら、一つ一つ丁寧に役を作り上げていこうと思います。

作品に対する愛や熱を皆様に届けられるよう、全身全霊で頑張ります。観ていただける日を心より楽しみにしています。



【公演スケジュール】



2024年1月

25日(木)19:00~

26日(金)19:00~

27日(土)13:00~/18:00~

28日(日)13:00~/18:00~

29日(月)19:00~

30日(火)19:00~

31日(水)13:00~/17:00~



計10公演

※ロビー開場・受付開始・グッズ販売開始は開演の60分前、客席開場は開演の45分前です。



【チケット】

9,000円(税込・全席指定)



◇先行販売チケット◇

※先行毎に対象となる方が異なりますのでご注意ください。

※手数料や注意事項などの詳細は、各申込受付サイトにて必ずご確認の上お申込ください。



[オフィシャル先行(抽選)]

お申込みページ: http://www.confetti-web.com/hakkotsu



・受付期間:2023年11月3日(金・祝)18:00~11月12日(日)23:59

・当落発表日:2023年11月15日(水)中

・入金期限:2023年11月19日(日)23:59

※WEB受付のみ

※制限枚数:1申込につき2枚まで

※1公演につき1回の申し込みが可能です(公演数に制限はございません)



[キャスト先行(抽選)]

対象:各キャストのファンクラブ会員の方

※お申込み方法は各キャストのファンクラブでご確認ください。



・受付期間:2023年11月3日(金・祝)18:00~11月12日(日)23:59

・当落発表日:2023年11月15日(水)中

・入金期限:2023年11月19日(日)23:59

※WEB受付のみ

※制限枚数:1申込につき2枚まで

※1公演につき1回の申し込みが可能です(公演数に制限はございません)



【「こども無料チケット」について】

この度、朗読劇「白骨船長」では、文化庁による「劇場・音楽堂等の子供鑑賞体験支援事業」により、こども達に文化芸術の鑑賞・体験の機会として小学生(6歳以上)~18歳のお子様を無料でご招待いたします。尚、「こども無料チケット」についての詳細・お申し込みは2023年12月後半に公開いたします。ご案内まで今しばらくお待ちくださいますようお願い申し上げます。



※お子様とご一緒にご観劇を希望される保護者様(19歳以上)は、通常のチケットをご購入ください。残席の状況によりご購入いただけない場合もございます。予めご了承ください。

※保護者様のチケット購入ついては、「こども無料チケット」の受付とは異なります。通常価格でのご購入となりますのでご了承ください。



【ストーリー】

ロケット「白骨」の船長は、政府がくじ引きで指名した子どもを月の裏側へ運んでは捨てていた。



目的は人口の調節。



泣き叫ぶ母から子を奪い去る彼は、人々から恨まれていた。



そんな彼の愛息ジミーに、死のくじが当たる。



【企画協力】

手塚プロダクション



【プロデューサー】

安藤 岳(東映ビデオ)、竹下新悟(東映ビデオ)、ウネバサミ一輝(シザーブリッツ)



【チケットに関するお問い合わせ】

カンフェティ・チケットセンター(運営:ロングランプランニング株式会社)

TEL: 03-6228-1630(平日10時~18時)

MAIL: otoiawase@confetti-web.com

お問合せフォーム:https://www.confetti-web.com//support/qa_reg_1.php



【公演に関するお問い合わせ】

シザーブリッツ・制作部

MAIL: info@scissors-blitz.com

※メールタイトルに作品名(朗読劇「白骨船長」)をご記載の上でお問い合わせください。



【企画・製作】

朗読劇「白骨船長」製作委員会



