このたび、株式会社zero to one(以下「zero to one」)は、日本ディープラーニング協会(以下「JDLA」)が2023年3月3日(金)・4日(土)に開催を予定している2023年第1回G検定(ジェネラリスト検定)(以下「G検定」)に向けて、全国模擬試験を2月7日(火)に開催させていただきます。zero to oneのオンライン教材受講生(「人工知能基礎」「G検定実践トレーニング」「人工知能基礎&G検定実践問題集」のいずれか受講中の方)に加えて、「G検定」取得を推進されている法人様向けに無償にて開催させていただきますので、多くの方々にご活用をいただければ幸いです。





<JDLA「G検定」について>

「G検定」はJDLAが実施する、AI・ディープラーニングの活用リテラシー習得のための検定試験で、これまでに累計で57,911名の合格者を輩出しています。体系的にAI・ディープラーニングを学習することで、「AIで何ができて、何ができないのか」「どこにAIを活用すればよいか」「AIを活用するためには何が必要か」が理解できるようになります。



岸田総理が2022年10月の臨時国会にて「リスキリングの支援に5年で1兆円を投じる」と表明するなど、国を挙げてのリスキリングの取り組みに注目が集まる中、2022年3月に経済産業省から公表された「DXリテラシー標準」でも、AIやデータに関する基礎知識は「働き手一人ひとりに」必要なリテラシーとして位置付けられるなど、今後「G検定」に向けた学習や受験は益々増加していくものと予想されています。



<zero to one「G検定全国模擬試験」について>

zero to oneは、完全オンライン教材である「人工知能基礎」(監修:東京大学松尾豊教授)、「G検定実践トレーニング」等を通して、これまでにのべ100社以上、累計4,000人以上の方々に「G検定」向け、もしくは「G検定」の出題範囲に応じた教育コンテンツの提供を行なってまいりました。また、2021年2月より開始した「行政職員向け無償提供プログラム」を通して、既に100以上の官公庁、地方自治体職員の方々に人工知能の基礎教材を受講をいただいています。







「G検定全国模擬試験」につきましては、1年前から本格的に実施、前回、前々回と、合計350名以上の方々に受験していただき、各81.8%、85.7%と、毎回JDLA全体の合格率(各66.2%、61.2%)を大きく上回る成果を記録しています。また、模擬試験の判定結果で、B判定以上の受験者の本試験合格率も、毎回9割を上回る総じて高い結果となっておりました。





<今回の模擬試験概要と申し込みについて>

今回も前回同様、zero to oneのオンライン教材受講生(「人工知能基礎」「G検定実践トレーニング」「人工知能基礎&G検定実践問題集」のいずれか受講中の方)に加えて、「G検定」取得を推進されている法人様向けに無償にて開催させていただきます。



法人ご担当者様におかれましては、これから「G検定」を受験される方々の試験対策に、すでに「G検定」合格された方々のスキルチェックに、さらにはこれから「G検定」の受験を考える方々の現状把握に、是非幅広くご活用いただければと存じます。以下に該当する法人のご担当者の方は、下記応募フォームよりお申し込み下さい(なお、無償での模試受験は、基本的に1人1回に限らせていただいておりますので、あらかじめご了承ください)。



・(規模に関わらず)法人として「G検定」取得を推進/推奨している

・2023年3月の「G検定」(2023#1)受験を予定されている方が組織内に5名以上いらっしゃる

*法人管理者の方には、クーポンコード等受験に必要な情報の共有と、不正行為抑止に向けた管理をお願いいたします。



それでは、1社でも多くの法人様のお役に立ってまいりたく、お申し込みをお待ち申し上げております。



【G検定(2023#1)全国模擬試験の概要】

・開催日:2023年2月7日(火)8:00~23:00

・開催時間:上記の中で1時間(22:00受験開始が最終)

・問題数:100問

・形式:オンライン

・結果表示:2月9日(木)中に個別に表示(予定)

・サイトアクセス期限:2023年2月16日(木)23:59

*それ以降、結果レポート含めてアクセスできませんので、必ず期間内にご確認ください。

・受験料:無料



【G検定(2023#1)全国模擬試験の受験案内】

ご希望のご法人様は、下記応募フォームからお申し込みをお願いいたします。



お申し込み後、弊社より模擬試験にて利用するURLとクーポンコードをご連絡いたしますので、貴社内で各受講生にクーポンコードを配布お願いします。事前に受講生各位にて、ご登録いただく必要がございます。予めご確認いただき、受講生への連絡フローの確立をお願いします。



・応募フォーム:

https://forms.gle/T4SCHs1oNJ8SBwCm9



※申し込み期限:1月31日(火)23:59



【オンライン全国模擬試験の受験画面と結果レポート(サンプル)】







