東京・日本, 2023年3月31日



このたびAllianz Partnersは南葛SCとパートナー契約を締結したことをお知らせします。Allianzのロゴが、SNSに投稿されるスターティングメンバーの画像に掲示されます。尚Allianz Partnersでのスポーツ分野のパートナーシップは日本では初めての取組みです。



南葛SCについて



南葛SCはサッカー漫画『キャプテン翼』の主人公・大空翼が所属するチームと同名の社会人サッカークラブです。原作者である高橋陽一氏がクラブのオーナー兼代表を務め、“葛飾からJリーグへ”をテーマに葛飾区及び東京都全域をホームタウンとし、葛飾区民&都民、行政、パートナー企業とともにJリーグ参入を短期目標に活動しています。『キャプテン翼』のように日本全国、そして、全世界の人たちから愛されるようなチーム作りを志し、子供たちに「夢」と「希望」を育み、ファン・サポーターに希望と誇りを共有し、社会の発展に貢献しています。

マンガ・アニメの『キャプテン翼』の主人公の大空翼選手や岬太郎選手、若林源三選手が南葛から世界に活躍の場を求め羽ばたいた様に、Allianz Partnersも南葛SCがJリーグ、アジア、そして世界へと活躍の場を広げられるようサポートしていきます。



Allianz Partnersについて



Allianz Partnersは、B2B2Cの保険とアシスタンスの世界的リーダーとして、モビリティ、アシスタンス、国際医療・生命保険、旅行保険にまたがるグローバルソリューションを提供しています。顧客主導のもと、革新的なエキスパートが、従来の保険を超えた未来志向のハイテク・ハイタッチな商品とソリューションを提供し、保険サービスを再定義しています。当社のサービス・製品は、パートナーのビジネスにシームレスに組み込まれるか、または顧客に直接販売され、Allianz Assistance、Allianz Travel、Allianz Careを含むいくつかの商業ブランドを通じて提供されています。75カ国以上に展開する19,800人の従業員は70カ国語を話し、毎年6,400万件以上のケースを処理しています。そして、世界中のお客様に安心をご提供するために、さらに1マイルを踏み出す意欲を持っています。日本ではAWPジャパン株式会社として1994年よりサービスをご提供しています。

又アリアンツ・グループは、様々なスポーツの支援に力を入れており、サッカーではFCバイエルン・ミュンヘンとのパートナーシップや、ホームグラウンドであるアリアンツ・アレーナに象徴される「アリアンツ・ファミリー・オブ・スタジアム」を世界各地で長年にわたり献身的に運営し、長年の専門知識を提供しています。



Press contact

江崎敦士 Email:atsushi.esaki@allianz.com, sa-mkt.all.a@allianz.com



AWPジャパン株式会社:https://www.allianz-partners.com/ja_JP.html

140-0002 東京都品川区東品川4-12-8 品川シーサイドイーストタワー2F





