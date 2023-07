[ジェイアール東日本商業開発株式会社]

ジェイアール東日本商業開発株式会社(本社:東京都立川市、代表取締役社長:石黒 陽一)が運営する商業施設グランデュオ蒲田では、2023年7月26日(水)から8月8日(火)まで「Living with GRANDUO~SDGs ACTION week2023~」を開催いたします。

あらゆる場所で見聞きすることが多くなった「SDGs」という言葉。その中身を理解し、行動に移すことができている人はまだまだ少ないのではないでしょうか。2022年から始めた本フェアでは、昨年に続き「SDGsのジブンゴト化」をテーマに、より身近にSDGsを感じ、体験していただくためのコンテンツをたくさんご用意しました。

きっとこのアクションが、地球の未来を動かす一歩になると信じて。お客さま・地域のみなさまと共にSDGsを楽しく実践してまいります。



【グランデュオ蒲田 Living with GRANDUO 特集ページ】

https://www.granduo.jp/kamata/specials/detail/LwG_SDGs_week_202307







Living with GRANDUO

「Living with GRANDUO」は、暮らしを豊かにするためのヒントである「ココロとカラダの健康」をテーマに、地域の皆さまと共にさまざまなコンテンツをお届けしていくプロジェクトです。

シンボルマークでは、各コンテンツを通して見つかる「ふれあい」「学び」「出会い」など、日々をちょっと良い日にしてくれるような小さな「つながり」(=コミュニティ)を、1つの輪で表現しました。

グランデュオを起点に、お客さまの暮らしが小さな「つながり」で色鮮やかに満ちていくように、という願いを込めています。



この街は小さな「つながり」で溢れてる。

楽しいふれ合い、豊かな学び、こころ温まる、素敵な出会い。

そのひとつひとつはきっと、今日を、明日を、

ちょっと良い日にしてくれる。



グランデュオで見つける、

あなたのそばのいろんな「つながり」。





Event 01 SDGsパネル展





「SDGsとは?」「わたしたちにできることは?」などの疑問を、簡単にわかりやすくパネルで学んでいきます。



□開催期間:7月26日(水)~8月8日(火)

※最終日は 18:00まで

□場 所:グランデュオ蒲田 3F東西連絡通路

□地域パートナー:公益社団法人東京青年会議所





Event 02 大田区のゴミの分別を正しく学ぼう!コロコロアニマルのゴミ分別クイズラリー





大田区のゴミの分別を楽しく学べるクイズラリー。

グランデュオ蒲田西館2FインフォメーションでクイズラリーカードをGETして、いろいろな所にクイズを持って隠れているコロコロアニマルたちを探そう!

クイズに全て答えて、西館2Fインフォメーションにカードを持っていくと、回答集と『コロコロアニマル』の缶バッジ(先着500名さま)を1個プレゼントいたします!



※缶バッジプレゼント終了後に参加いただいたお客さまには、コロコロアニマルシールを1枚差し上げます。

※缶バッジ・シールのデザインはお選びいただけません。



□開催期間:7/26(水)~8/8(火)

※クイズラリーカードが無くなり次第終了

□受付場所:グランデュオ蒲田 西館2Fインフォメーション

(クイズラリーカード配布/参加特典プレゼント)

□プレゼントお渡し時間:各日11:30~19:00

□参 加 費:無料

□協 賛:大田区

□協 力:JR蒲田駅 / 東急プラザ蒲田





Event 03 SDGsワークショップ





大田区町工場の廃材を使って、夏の風物詩「風鈴」や「海の絵画」を一緒につくっていきます。

お子さまの夏休みの自由研究にもおすすめです!



□開 催 日 :7月29日(土)

「テーマ:オーロラ風鈴づくり]

8月5日(土)

「テーマ:海の壁掛けづくり」

□時 間:

11:00~/12:00~/14:00~/15:00~

(各回12名さま)

※各日10:30より各回の整理券を配布

□参 加 費 :無料

□参加条件:グランデュオ蒲田公式LINEの友だち画面、または公式Instagramのフォロー画面をご提示ください。

※ご家族で参加の場合、代表者1名の画面を提示

□場 所:グランデュオ蒲田 3F東西連絡通路

□廃材提供:くりらぼ多摩川







Event 04 氷彫刻実演パフォーマンス





アイスカービングアーティスト小野恒夫氏による迫力満点の実演パフォーマンス。

各日テーマに関連した作品を創ります。



□開 催 日 :7月30日(日)

「テーマ:海の豊かさを守ろう]

8月6日(日)

「テーマ:陸の豊かさも守ろう」

□時 間:各日11:00~(実演時間 1~2時間)

※作品展示は各日夕方頃まで

□場 所:グランデュオ蒲田 3F東西連絡通路

□地域パートナー:工房一会













Event 05 衣料品下取りキャンペーン



不要になった衣料品をお持ちいただくと、1点につき 1枚、グランデュオ蒲田で3,000 円(税込)ごとのお買い物でご利用いただける300円クーポンをお配りいたします。

回収された衣料品は海外でリユースされたり、加工して工業用雑巾(ウエス)やフェルトの材料になるなど、さまざまな方法でリユース・リサイクルされます。



※クーポン券配布枚数はお一人さま最大5枚まで

※衣料品のお持込み点数はお一人さま最大10点まで



□開 催 日 :8月4日(金)・5日(土)

□時 間:各日12:00~ 17:00 ※各日200名

□参加条件:事前に申し込みご当選者さま

□場 所:グランデュオ蒲田 3F東西連絡通路





SNS Content Instagramプレゼントキャンペーン





グランデュオ蒲田公式インスタグラムのアカウントを「フォロー&いいね!」していただいた方の中から抽選で20名さまに、グランデュオ蒲田お薦めのSDGs賞品をプレゼントいたします。



□実施期間:7月26日(水)~8月8日(火)

□当選発表:ご当選された方にはグランデュオ蒲田インスタグラム公式アカウントのダイレクトメッセージよりご連絡いたします。(8月下旬予定)











グランデュオ蒲田について



名 称:グランデュオ蒲田 / GRANDUO KAMATA

所 在 地 :

〒144-0051 東京都大田区西蒲田7-68-1 (西館)

〒144-0052 東京都大田区蒲田5-13-1 (東館)

代表取締役社長:石黒 陽一

運 営:ジェイアール東日本商業開発株式会社

オープン日:2008年4月16日

店 舗 数 :175店舗(2023年6月時点)

交 通:JR蒲田駅直結

営業時間:

ショップ 10:00~21:00(日曜・祝日は20:30まで)

レストラン 11:00~22:00



