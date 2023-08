[株式会社シクミーズ]

【若手画家支援】をコンセプトに全作品買取形式でギャラリーを主催するバンク・オブ・アートが表参道で初展示会を開催します。



バンク・オブ・アートでは若手画家の発掘と育成にも注力しています。【若手現代アートコレクション】では当ギャラリーが厳選した注目の若手アーティスト作品を展示いたします。







バンク・オブ・アートは【若手画家支援】をコンセプトに掲げるギャラリーです。従来の委託販売形式が中心のアート販売市場に対して完全買取形式を採用しています。これにより画家のキャッシュフローを安定させる事で安定した作品制作活動を支援しています。



これまでに【若手画家支援】に賛同し作品をコレクトする事で画家支援に参画した企業は70企業を超えました。



今回の【若手現代アートコレクション】 Presented by バンク・オブ・アートは更なる若手画家の活躍の場を構築する為の取り組みとなります。



【リセールサービス】

バンク・オブ・アートが取り扱う若手画家の作品には最大65~70%での買取査定を提示しています。















展示期間

2023年8月14日~20日 10:00~22:00「事前予約制」

以下より予約可能

https://booking.receptionist.jp/0cf3120a-4154-4f2f-a093-c37d723ca6cb/60min



展示会場

東京都港区北青山3-12-12HOLON-R 1F



問合せ番号

03−5358−9350(バンク・オブ・アート事業部宛)



展示予定若手画家一覧

伊藤咲穂 出雲大社奉納画家



東 樹生 アドレナリンアーティスト



玄 (GEN) フォークアーティスト



ERIKA 現役女子大生アーティスト



加納芳美 多素材アーティスト





【略歴】

伊藤咲穂(いとうさくほ)

1989 島根県浜田市弥栄町 誕生

2005 広島県 呉工業高等専門学校 建築学科入学

2014 東京都 武蔵野美術大学 工芸工業デザイン学科 テキスタイル専攻 卒業

2014~ 東京都、山梨県、島根県を拠点に国内外で活動



【個展】

2017.07 「第四の自然」 art space morgenroto

2019.10 旭化成(Material : PLA) テクノロジー × ARTコラボレーション

「ReBORN -Regeneration Beyond Our Rust Notion-」 / FICTION

2020 出雲大社 奉納 / 現地制作 新型コロナウイルスの影響により延期 実施調整中

2021.07 瀬戸内海プロジェクト[SEABRIDGE]内常設

2021.11 「Circle of waves」 阪急メンズ東京

2022.2 Exhibition Domain of Art 28 「ORIGIN」- さいたま市プラザノース

2022.7 「石州和紙 : 次世代の可能性」 展



【グループ展】

2014.07 「JOIN 展」 Jinen’ s Art Studio /麻布十番ギャラリー

2014.11 神在月・石見の神紙 (かみがみ) が舞う石州和紙デザインコンペ 石州半紙技術者会賞

2014.11 助手展 2014 武蔵野美術大学助手研究発表

2015.04 ミラノサローネ サテライト 2015 Exhibit /ミラノ

2016.04「遥かなる色、 移ろいの眼差し」/新宿京王プラザホテルロビーギャラリー

2016.07「MITSUKOSHI ART CUBE」/日本橋三越

2016.12「紙神」3人展 /東京都美術館

2017.05 東京キモノショー2017インスタレーション作品「円相」/日本橋三井ホール

2017.07 和のあかり展 インスタレーション作品「時音」目黒雅叙園百段階段2017 /目黒雅叙園

2017.11 ハイパージャパン Illuminight /ロンドンTobacco Dock

2018.05 東京キモノショー2018 インスタレーション作品「黙」/日本橋三井ホール

2018.07 和のあかり展 作品「鼓動」 目黒雅叙園百段階段2018 /目黒雅叙園

2018.07 TOKYO ILLUSION/東京幻境 /台湾 Dali Art Center Taichung

2019.07 和のあかり展インスタレーション作品「Gravity」目黒雅叙園百段階段2019 /目黒雅叙園

2019.08 「カミノシワザ」展FEI ART MUSEUM YOKOHAMA /横浜

2019.12 Emerging Tokyo Exhibition /New York White Box

2019.12 アート解放区 代官山Tenoha /Collaboration and subsidy by 旭化成株式会社 /代官山

2020.09 東京都目黒雅叙園 百段階段×tagboat 展示 「巡る」「Rust Beat」 /目黒雅叙園

2020.12 阪急 MEN’S OSAKA「STAY SHINING」インスタレーション作品「PLANET ReBORN」 /大阪







【経歴】

東 樹生(あずま じゅせい)



2017 神戸芸術工科大学ビジュアルデザイン学科入学

2022 神戸芸術工科大学卒業



【個展歴・グループ展歴・活動】

・グループ展

カオス展

写ルン族Exibition Tour ”共鳴”神戸北野展

写ルン族Exibition Tour ”共鳴”表参道展

AnyKobe2022

瀬戸内アートジャック2022

KOBE ART MARCHE2023

2023.5/11~5/14

東京セガサミー本社にて作品展示

2023.5/7~5/27







・個展

東樹生展 ADRENALINE ART展-混沌からの-昇華-2022.9.2~9.11

京都Cafe du Ventにて個展

2022.12.16~2023.1.31

○メディア出演&受賞等

Liquitex THE CHALLENGE入選 2021

カオス展 学科賞&選抜作品 2022

Any Kobe公募展入選 2022

4ちゃんTV出演 2022

J:COMどろーかる出演 2022

産経新聞 10/9掲載 2022

産経ネットニュース10/15掲載 2022

Art collectar's完売作家2023 記載 2023

HNK出演 4/19 2023

Art collectar's5月号記載 2023





【経歴】

玄 (GEN)



2015年 大阪府立門真なみはや高等学校 卒業

2020年 追手門学院大学 経営学部マーケティング学科 卒業

2017年から発展途上国、大阪府 東京都を中心に活動

【個展歴・グループ展歴・活動】

2017年10月ART stream 大丸心斎橋店にて出展オーディエンス賞受賞

2018年3月心斎橋にてアートフェス主催 来場者数200人

2018年6月『銀行法務21』イラスト提供(計6回)

2018年7月クラウドファンディングにて支援総額100万円達成

2018年8月梅田HEPにてアートフェス主催 来場者数300人

2018年9月ART stream 大丸心斎橋店にて出展

2018年11月ネパールアート街プロジェクト実施

2019年5月セブ島アート街プロジェクトチャリティイベント主催 来場者130人

2019年6月ホテル『家紋 イン 東寺東』にて内装デザイン

2019年6月美術家:長坂真護氏の元で住み込み修行

2019年7月『世界の貧困問題を改善する アート街プロジェクト講演会』主催

2019年8月セブ島アート街プロジェクト実施

2019年11月初個展『玄展』開催

2019年12月『株式会社サンタン』 ネパールアートプロジェクト特別講師

2020年2月『株式会社 J・ドリーム』 事務所の内装デザイン

2020年2月セブ島アート街プロジェクト実施 制作メンバー50人

2020年3月個展『東京玄展』開催

2020年9月個展『彦根玄展』開催

2020年12月個展『浅草玄展』開催

2021年

「FLOWER LOSS,ARTist」(大阪, 阪急うめだ本店)

「ACT NOW!~未来のためのFashion×Creation」(大阪, 阪神梅田本店)

2022年

個展「玄展 ~手を合わせてください~」(大阪, TOYO KITCHEN大阪ショールーム) 「ANY KOBE2022」招待枠(兵庫, 神戸)

「WHAT CAFE EXHIBITION-vol.23-」(東京, WHAT CAFE)

個展「玄展 GIFT」(名古屋, TOYO KITCHEN 名古屋ショールーム)





【経歴】

ERIKA



某有名大学在学中。

バンク・オブ・アート推薦アーティスト

































【略歴】

加納芳美(かのうよしみ)

2000年広島市立大学芸術学部美術学科彫刻専攻入学

2004年妖怪オブジェコンクール優秀賞。

2005年広島市立大学芸術学部美術学科彫刻専攻卒業。

2010,2011年エリザベト音楽大学ミュージカルイベントイラスト制作。

2016 ,17,18年個展ギャラリーそら/大阪。

2018年中華菜館成龍軒壁画制作。

2022年「月刊美術美術新人賞デビュー」入選。

2022年「サクラクレパスアートサロン絵画大賞展」入選。





