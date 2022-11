[マテリアルグループ株式会社]

~成長ステージに応じた広報・PR の価値を提供~



マテリアルグループ株式会社(本社:東京都港区 代表取締役CEO:青崎曹 以下「マテリアルグループ」)と、スタートアップを中心に広報・PR支援事業を提供する株式会社PRAS(本社:東京都渋谷区 代表取締役社長:佐藤直樹 以下「PRAS(読み:プラス)」)は、2022年11月1日付で、資本業務提携を結び、株式を取得したことをお知らせいたします。本提携により、グループケイパビリティのさらなる強化を目指してまいります。













資本業務提携の背景



現在、スタートアップにおける広報支援市場が成長傾向にある一方、多くのスタートアップ・ベンチャー・中小企業は専門の広報人材が採用できない、ひとり広報や兼業広報で業務過多に陥っている、新人育成に割く時間のリソース不足など、多くの課題が見受けられています。しかし、成長段階にある企業にこそ、企業の競争力や成長性を高めるためにも広報・PRの重要性は高いと考えています。



PRAS(プラス)では、厳選された経験豊富な専門家集団がスタートアップを中心に広報・PR支援事業を実施しており、アドバイザーポジションとして高い専門性を有しています。また、マテリアルグループ傘下であるコネクテッドマテリアル(本社:東京都港区 代表取締役社長:河野貴浩 以下「コネクテッドマテリアル」)は、PRプラットフォームである「CLOUD PRESS ROOM」を通じて、世の中に埋もれている価値ある情報を可視化し、企業の情報発信サポートしております。



同市場において両社が手を取り合うことにより、PRプラットフォームのさらなる拡充およびスタートアップ・ベンチャー・中小企業への成長ステージに応じた良質な価値提供が可能になると考えています。顧客の幅広いPRニーズに応えることで、両社の事業成長が可能になると判断し、この度の資本業務提携に至りました。これからも、両社のサービス価値向上を目指し、広報・PR支援の可能性を追求してまいります。





グループとしての可能性



PRASを迎え、新たな経営体制を迎えたマテリアルグループは、ケイパビリティを強化し顧客への提供価値を高めてまいります。



多くのスタートアップ企業を支援するPRASがグループにおける部門連携のハブとして機能することにより、コネクテッドマテリアルをはじめとするグループ各社は、スタートアップ企業への領域の拡充およびシェア向上を図ります。また、PRASはこれまでの事業領域に限らず、グループのアセットを活用した新たな付加価値の提供が可能となります。





各社代表のコメント



<PRAS・代表取締役社長・佐藤直樹>





PRASは社会をより良く変えるために挑戦しているスタートアップを広報・PRで応援している会社です。スタートアップの企業広報出身者が中心となったチームで、起業家の熱量や革新的なプロダクトをどのようにストーリーテリングして社会と関係構築していくか、また経営戦略と広報戦略をどのように連動させていくかなどを追求しながらご協力しております。



またスタートアップという新しい業界を中心に活動しているだけでなく、PRAS自体も広報・PRパーソンの新しい働き方や市場価値向上に挑戦しており、まさにマテリアルグループが掲げる「MAKE NEW PR」に挑戦している最中でご縁を頂き、その想いに共感しご一緒させて頂くことになりました。



今回の資本業務提携により、マテリアルグループの総合力を活かしてスタートアップへの広報・PRにより力を入れるだけでなく、広報・PRパーソンのノウハウをPRプラットフォームである「CLOUD PRESS ROOM」 等のテクノロジーと組み合わせることで、PRASの名前の由来にもした「Public Relations as a Service」にも挑戦し、社会に貢献できればと考えております。



<マテリアルグループ・代表取締役CEO・青崎曹>





マテリアルグループの目指すビジョンである、「MAKE NEW PR」の実現に大きく近づく発表ができることを嬉しく感じています。



スタートアップ企業にこそPRの力が必要にも関わらず、人材不足やコストの問題から適切な支援ができておりませんでした。PRASのグループ参画により、スタートアップから大手企業までを全方位でご支援できる体制が整います。また、フリーランスプラットフォームを活用することで、PRパーソンの新しい働き方を創出し、グループメンバーに限らず、業界に従事するあらゆるPRパーソンのキャリアの複線化を実現できると確信しております。グループのPRプラットフォーム事業は「CLOUD PRESS ROOM」と「PRAS」のサービスを掛け合わせることで、クライアントの皆様をテクノロジーと人材の力で支援してまいります。今後もPRサービスを全方位で進化、成長させクライアントの皆様、パートナー企業の皆様にお応えしてまいります。



<コネクテッドマテリアル・代表取締役社長・河野貴浩>





この度、マテリアルグループにPRASが参画して頂けることを大変嬉しく思っています。



コネクテッドマテリアル で運営している「CLOUD PRESS ROOM」は累計契約社数も1,000社を突破し、メディア登録者も1,000名を超えるまでに成長することができています。しかし、広報・PRの領域において、未だ解決できない課題も多く、「人」がやることと「DX」化を進めていく部分で試行錯誤が続いております。PRASの佐藤さん、斉木さんをはじめ、プロの広報パーソンの皆様と、どんな会社でもPRという手段を実行できるよう、サービスをアップデートさせ、少しでも多くの企業様の成長に伴走することができればと思っております。





PRASについて



PRASはスタートアップを中心とした広報・PRの専門家集団です。広報・PR戦略策定、担当者教育、体制構築などスタートアップに必要な広報・PR機能をご提供しています。広報・PRアドバイサーとしてのご支援や広報・PR業務代行まで、ご要望に応じて内容・期間もカスタマイズして伴走支援しております。





マテリアルグループについて



マテリアルグループは、ビジネスの成長を支援するマーケティングカンパニーです。異なる得意領域を持つ各社が集い、ストーリーテリングを軸に、ブランドとステークホルダーの望ましい関係構築をおこなうリレーションビルディングを中心とした事業を展開しております。マテリアルグループはこれからも、グループ各社のプロフェッショナルな領域をシームレスにつなぐことで、各社の機能を最適化し、ブランドの成長に貢献してまいります。





コネクテッドマテリアルについて



コネクテッドマテリアルは、2020年11月にサービス提供を開始した「CLOUD PRESS ROOM」の運営および広報業務支援と、広告/PR/マーケティング業界に特化した人材紹介事業を行っているマテリアルグループ傘下の企業です。広報支援および人材紹介事業を通じて、世の中に埋もれている価値ある情報を可視化し、企業の情報発信を多角的に支援しております。コネクテッドマテリアルはこれからも、サービス価値向上を目指し、広報戦略の可能性を追求してまいります。





会社概要



<株式会社PRAS>

会社名 株式会社PRAS

所在地 東京都渋谷区道玄坂1丁目16-6 二葉ビル3F

代表者 佐藤 直樹

設立日 2019年10月1日

事業内容 スタートアップを中心とした広報・PR支援



<株式会社CONNECTED MATERIAL>

会社名 株式会社CONNECTED MATERIAL

所在地 東京都港区赤坂1-12-32アーク森ビル35階

代表者 河野 貴浩

設立日 2015年09月01日

資本金 7,000,000円

事業内容 「CLOUD PRESS ROOM」の運営および広報支援事業

人材紹介事業



<マテリアルグループ株式会社>

会社名 マテリアルグループ株式会社

所在地 東京都港区赤坂1-12-32アーク森ビル35階

代表者 青崎 曹

設立日 2014年08月18日

資本金 90,000,000円

事業内容 グループ事業の経営方針策定及び経営管理

グループ会社 株式会社マテリアル(PR事業を主としたマーケティングコミュニケーション業務全般)

株式会社CONNECTED MATERIAL(「CLOUD PRESS ROOM」の運営および人材紹介事業)

株式会社フリップデスク(WEB接客ツールの提供を中心としたマーケティング支援事業)

株式会社ルームズ(プロダクトプレイスメント/スタイリング事業)



