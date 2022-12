[株式会社ワールドアベニュー]

日本人として同校唯一のアンバサダーとして広報・マーケティング活動を開始



シドニー工科大学及び附属カレッジの正規願書受付窓口及びサポートエージェントである株式会社ワールドアベニュー(本社: 東京都新宿区、代表取締役社長: 松久保 健太)は、同校の広報・マーケティング活動を行うアンバサダーに当社の留学サポートで渡航された日本人留学生が就任したことをお知らせ致します。今後、同校アンバサダーと協力し、シドニー工科大学及び附属カレッジの日本における広報活動を行ってまいります。











シドニー工科大学(The University of Technology Sydney, Australia)のご紹介







オーストラリア最大の都市シドニーの中心地にキャンパスを構える公立大学です。最新のテクノロジーを活用したIT・データサイエンス・エンジニアリング・デザイン・建築といった学部に強みを持つだけでなく、ビジネス・コミュニケーション・法律・看護などの幅広い学部・コースが揃う総合大学です。







UTSは卒業生のエンプロイアビリティ(Employablility=雇われる能力)を育成する大学として世界的に高く評価されています。Employabilityとは、雇用する企業に「『雇いたい』と思わせる力」のことです。シドニー工科大学はQS World University Rankings 2023において卒業生のEmployability部門で世界62位となっています。シドニー工科大学及び附属カレッジでは最先端の教育法と学生生活を通して、学生のEmployabilityを高めています。

シドニー工科大学はTimes Higher Educationの世界大学ランキングで過去10年間で200位以上順位をあげています。直近4年間で61位順位をあげ、2022年のTimes Higher Educationの世界大学ランキングでは133位にランクされました。また、設立50年未満の大学を対象としたTimes Higher Education Young University Rankingで、オーストラリアの対象大学で第1位の座を2022年も維持し、世界で8位にランクインしています。



参照:

Forging ahead: UTS achieves another world ranking boost

https://www.uts.edu.au/news/education/forging-ahead-uts-achieves-another-world-ranking-boost

Times Higher Education

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2023/world-ranking



シドニー工科大学の詳細はこちら

https://www.world-avenue.co.jp/schoolinfo/uts?prtimes20221216





シドニー工科大学附属カレッジ(UTS College, Australia)のご紹介









オーストラリアの専門教育課程のコースや進学に必要な英語力を育成するコースを開講しており、シドニー工科大学への進学準備や編入が可能な教育機関です。UTS Collegeには毎年世界75カ国から4,000人以上の学生が入学し、同校の徹底した学習サポート、進学サポートにより、卒業生の90%以上がシドニー工科大学へ進学しています。



シドニー工科大学附属カレッジを経由して大学進学するメリット

日本の高校を卒業したケースでは、一部の例外を除いてオーストラリアの大学に直接入学はできずFoundationコース(進学準備コース)に就学することが必要となります。シドニー工科大学附属カレッジではFoundationコースに加えて、Diploma(専門コース)を提供しております。同専門コースの卒業によって大学1学年分の単位が認定され、シドニー工科大学の卒業に必要な期間が3年から2年に短縮となります。それにより、大学の1年分の期間と学費が節約できるため、日本人留学生には人気の進学ルートとなります。





シドニー工科大学附属カレッジの詳細はこちら

https://www.world-avenue.co.jp/schoolinfo/uts-college?prtimes20221216





アンバサダーに日本人留学生が就任







2022年7月よりシドニー工科大学のビジネス学部(Human Resource Management専攻)にて就学されている高橋 璃月様が、シドニー工科大学附属カレッジ のアンバサダーに就任されました。日本人唯一のアンバサダーとして、シドニー工科大学や附属カレッジのイベントサポートや学生パネルとしての登壇など、広報・マーケティング活動を行っています。







UTS College アンバサダー:高橋 璃月様の略歴

2019年4月 中央大学(経済学部)へ進学

2021年3月 同大学を2年次まで修了

2021年6月 UTS College Diploma of Business入学

2022年6月 UTS College アンバサダー就任

2022年7月 UTS Bachelor of Business 2年次編入



璃月さんが英語で解説するUTS Collegeでの1日











シドニー工科大学および附属カレッジからのコメント





シドニー工科大学からのコメント



留学生の動向

I am so happy to see the campus becoming vibrant again later this year. Campus life is pretty much returned back to pre-COVID time. Walking on campus, we could see students from different countries mingled with local students in the class, library and food court. Lots of businesses in Sydney have shed their staff during COVID. Now with the normalization, they are desperate in finding staff which has created a good opportunity for international students to get employment either part-time during their study or full-time after they complete their degree.



今年後半、キャンパスに活気が戻ってきたことをとても嬉しく思っています。 キャンパスライフは、かなりCOVID以前の時代に戻っています。キャンパスでは授業や図書館、フードコートで、様々な国の留学生とネイティブの学生が共に過ごす光景をよく目にします。シドニーでは、COVID期間中、多くの企業が従業員を解雇していました。今はCOVIDの正常化に伴い、従業員の確保に積極的になり、留学生にとっては、留学中のアルバイトや学位取得後のフルタイムの仕事を得る良い機会になっているようです。



ワールドアベニューとの関係性

To be honest, UTS has established work relations with World Avenue not long ago just before COVID hit us. But from what we know, the agent is very professional. They sent their staff from Tokyo to participate into UTS Fam tour sessions to improve their UTS knowledge. They guide students through the application process by providing the university with clear documents. World Avenue is a trustworthy education agent.



実はUTSがワールドアベニューと仕事をするようになったのは、COVIDが流行する少し前のことです。しかし、私たちが知っている限り、ワールドアベニューは非常にプロフェッショナルなエージェントです。日本からスタッフを派遣し、UTSのFamツアーに参加させ、UTSに関する知識向上に努めています。また、出願の際には、大学側にわかりやすい資料を提出し、学生を指導しています。ワールドアベニューは信頼できる教育エージェントです。



日本人留学生へのメッセージ

If anyone asks me what the best time to go study overseas is, I would say “now”. COVID has pressed the accelerator to reshape the world. The emerging areas such as Metaverse, renewable energy, and AI are permeating into our life. As a student, by sitting in one country cannot meet the needs of the talent market at the moment, not to mention the future. So if you are thinking about widening your horizon and upgrade your degree, please consider studying overseas now.



海外留学のベストタイミングはと聞かれたら、「今」と答えます。COVIDは、世界を再構築するためのアクセルを踏んでいます。メタバース、再生可能エネルギー、AIなどの新興領域は、私たちの生活に浸透しています。学生として一国に腰を据えていては、将来はもちろん、現時点での人材市場のニーズにも応えられません。ですから、視野を広げ、学位のアップグレードを考えている方は、ぜひ今すぐ海外留学を検討してください。



Mary Ma

Regional Manager – North Asia

UTS International Recruitment Team



シドニー工科大学付属カレッジからのコメント



留学生の動向

国境が開き、各国から留学生が次々と到着しており、キャンパスが活気を取り戻してきています。対面でのイベントやクラブ活動も始まり、ソーシャル面でも学生さんたちが楽しんでいる様子が見られます。また、シドニーの街も現在はほぼ通常通りに戻っているため、留学生はアルバイトをすることも可能になっています。



ワールドアベニューとの関係性

ワールドアベニューは、UTS Collegeにとってとても信頼のおける大切なパートナーです。留学生の方への対応はとてもきめ細かく、彼らにはとても心強い存在です。常にエネルギーと創造力に溢れ、学生にとっても、私達教育機関にとっても、多くのポジティブな影響を与えてくださっています。



日本人留学生へのメッセージ

留学で得られるものは、数え切れないくらいたくさんあります。今後のキャリアの選択肢が、人生の選択肢が広がります。UTS Collegeはみなさんの将来が更に豊かになるための留学生活を応援します。シドニーでお待ちしております!



Ami Breutmann

Senior Partner Manager

UTS College





奨学金情報



UTS Diploma to Degree Pathway Scholarshipでは、シドニー工科大学附属カレッジの専門コースを経て、シドニー工科大学へ編入学された学生を対象に最大4年間学費の20%が支給されます。奨学金の詳細や進学方法については、株式会社ワールドアベニューまでお問い合わせくださいませ。





株式会社ワールドアベニューとは



株式会社ワールドアベニューは27年以上にわたり、海外留学支援を行っております。アメリカ、カナダ、オーストラリア、イギリス、ニュージーランドなど主要英語圏を中心に語学習得を目的とした留学に加え、中学・高校留学、海外大学・大学院進学など幅広い留学プログラムを個人及び法人の皆様に提供してまいりました。



ワールドアベニューはシドニー工科大学及び附属カレッジの正規代理店として、同校への進学説明会や体験授業の提供など各種イベントを開催して参ります。



会社概要

会社名:株式会社ワールドアベニュー

設立:1995年3月10日

所在地 : 162-0843 東京都新宿区市谷田町2丁目7-15市ヶ谷クロスプレイス8階

代表者名: 代表取締役社長 松久保 健太

事業内容: 留学支援事業、オンライン教育事業

ホームページ:https://www.world-avenue.jp/



■本リリースに関するお問い合わせ先

広報担当:寺田 麻友子

メールアドレス:main@world-avenue.co.jp

営業時間:11時~20時 木曜定休



本件に関するご質問や資料のご送付などのご要望は以下のフォームからもお問い合わせいただけます。

https://www.world-avenue.co.jp/wa/contact?prtimes20221216



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/16-11:46)