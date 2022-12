[LIME LIGHT]



シークレットシャノワール(通称:シーシャノ)は、身長162cm以上、20歳以上で構成された大人系アイドルとして2020年12月にデビュー。

リーダーの上木 ゆずかを中心に、宮原 愛葵、園宮 るか 、茉白紬希にて編成された4人組アイドルユニット。

普段は柔らかい印象の彼女達だがステージに立つと一変、楽曲に対する表現力や熱量のあるライブパフォーマンスには定評がある。

そんな彼女達の2回目となるワンマンライブが12月5日に渋谷ストリームホールにて行われた。





開演時間になると、メンバーの煽りアナウンスが会場に流れ

2周年を迎えるシークレットシャノワールの2ndワンマンライブに自然と期待が高まる。

ステージバックにあるスクリーンにメンバー紹介VTRが映され会場に緊迫した空気が流れた瞬間、曲が流れるとメンバーがスモークが噴き出る中登場。

ファーストソングは、フロアの目線をステージに集中させる「咲き誇れ」そのままの勢いで「Endless Bitter」をレーザーが炸裂する中披露し、会場内のボルテージが上がっていく。

最初のMCでは、ファンへの御礼や、セカンドワンマンライブでの意気込みなどを語り

MC明けからは「I promise to you」、先の3曲とはステージの印象が一気に変わる「FREEWAY」、力強いダンスとアップテンポのかっこいい一面が見れる「inner color」を披露。

メンバーは会場を更に煽り、それが合図かのようにペンライトで会場が彩られる光景はメンバーとファンとの一体感が見てとれなんとも微笑ましい。



続いてのMCでは企画コーナーが設けられメンバー全員普段のライブで魅せるものとは違って素の表情でファンを楽しま良いアクセントとなる。



メンバーが一旦はけ、スクリーンにはMV調のストリームホールまでの道順をメンバー達がコミカルに表現した映像が流れる。終了と同時に客席中央に設けられた特設のセンターステージに新衣装でサプライズ登場し2つの驚きの展開から中盤戦がスタート。





中盤戦は、「エネ・ミー」、かわいいを全開の「kiss me!!」では、いつもと違い告白フレーズをメンバーが曲中に言いファンの心を撃ち抜いていく演出で会場を盛り上げ、続く「シークレット」では再びセンターステージにメンバーが集結しプレゼントを曲席に投げ入れファンを飽きさせないそんな演出でシーシャノのこだわりとサービス精神を感じた。





MCを挟み、シークレットシャノワールとして初めての黒猫をテーマにした新曲「怪盗黒猫」、結成から2年間上手くいかない時も何度でも不死鳥のように立ち上がってきたことをテーマにした新曲「Brave★Bliever」曲新曲を披露し、テンポ良く「線香花火」、本編ラストソング「明日へ」を披露し本編は終了。











その後自然と湧き上がるアンコールの手拍子に応え、ステージに現れたメンバーで「タイムリミット付きのDiary」を披露。

間のMCではアンコールの感謝とサプライズ発表として「2023年から定期公演開催」が発表され、

そしてリーダーの”上木ゆずか”からシークレットシャノワールを来年卒業する事が発表された

ファンは、もちろんのこと、メンバーも知らされていなかったようで驚きを隠せず泣き崩れるメンバーに優しく声をかける上木ゆずかが心残りはないと言わんばかりでとても印象的であった。

そして「怪盗黒猫」を再度披露し、アンコールラストソング「僕の声と君の空」を披露し盛り上がりは最高潮で銀テープが舞いファンに暖かく見守られながら終了した。











結成より2周年を迎えたこの日、彼女達の熱量がステージを重ねることに増す中、先頭に立って走り続けたリーダー上木の卒業発表、覚悟を受け止めたうえ、2023年は更なる飛躍の年になるような予感を残した見応え満載の2ndワンマンライブを終え、各メンバーのこれからの成長を十分に期待しつつ、見守り続けたい。











シ―クレットシャノワール 2ndワンマンライブ「SECRET MISSION」

[SET LIST]

SE

1 咲き誇れ

2 EndlessBitter

MC

3 I promise to you

4 FREEWAY

MC

5 inner color

企画

中間動画

6 エネ・ミー

MC

7 Kiss me!!

8 シークレット

MC

9 怪盗黒猫

MC

10 Brave★Bliever

MC

11 線香花火

12 明日へ

MC

アンコール

13 タイムリミット付きのDiary

MC

14 怪盗黒猫

15 僕の声と君の空











text by 植竹 倖聖



