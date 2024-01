[株式会社コインパレス]

英国王立造幣局(以下、ロイヤルミント)の公式代理店として、資産保全に人気の希少なイギリスコインを販売する株式会社コインパレス(本社:神戸市中央区、代表取締役:安井将弘、以下コインパレス)は、2024年版「記念及び流通仕様コインセット(通称、アニュアルセット)」を2024年1月5日(金)に発売いたしました。





ロイヤルミントの記念及び流通仕様コインセット(通称、アニュアルセット)とは?



ロイヤルミントが毎年1月頃に、選りすぐりのコインを一つのパッケージにまとめて発売する「アニュアルセット」。

アニュアル(annual)とは日本語で「年間の」という意味であり、それぞれのコインにはその年を象徴するデザインが採用されております。

本年2024年は、5~14枚のコインを収めたアニュアルセットが発表されました。

それぞれのコインの特徴



2024年のアニュアルセットでは、5枚の新作記念コイン、イギリスで日常的に使用される流通貨のデザインが施された8枚のコイン、2種のプレミアムメダルの、計15枚のラインナップが発表されました。



記念コイン1:5ポンド バッキンガム宮殿







2023年に戴冠式を執り行った新イギリス国王、チャールズ3世のロンドン公邸であるバッキンガム宮殿を記念した5ポンドコインが、2024年アニュアルセットの一枚として採用されました。

ヴィクトリア女王以降、全ての歴代国王の公邸として機能し続ける一方、現在では日々の衛兵交代式や、王室イベントの開催地として多くの観光客を魅了しています。

国王の滞在時はバッキンガム宮殿の屋上に王室旗が掲げられ、不在時にはイギリス国旗が掲げられます。





記念コイン2:2ポンド ウィンストン・チャーチル







アニュアルセットの2ポンドコインには、イギリスの近代史を支えた政治家、ウィンストン・チャーチルの生誕150周年を記念し、彼の若かりし頃の肖像が描かれています。

チャーチルは生前、イギリス首相を2度務めましたが、ノーベル文学賞を受賞した1953年にはこんな言葉を残しました。「私にはこれ以上野望はないが、目の前に最後の任務が見える。それは世界の緊張を和らげ、平和と自由への道を舗装することだ。」

コインの側面には「PAVE THE WAY FOR PEACE AND FREEDOM(平和と自由への道を舗装する)」と刻印されております。





記念コイン3:2ポンド ナショナルギャラリー







もう一枚の2ポンド記念コインには、本年、設立から200年を迎えるナショナル・ギャラリーが描かれました。

エッジにはラテン語で、「MAIORVM GLORIA POSTERIS LVMEN EST(先人の栄光は後人への光、の意)」の文言が刻印されております。





記念コイン4:50ペンス RNLI







イギリスの王立救命艇協会 (RNLI)は、1824年の設立以降、国民と海の安全を守る慈善団体として、これまでに14万人以上もの人々の救命にあたりました。

設立から200年を迎える2024年、50ペンス記念コインには、RNLIの旗と浮き輪などのデザインが採用されました。





記念コイン5:50ペンス オリンピック・パラリンピック チームGB







本年は、フランスのパリにてオリンピック・パラリンピックが開催されます。

大会に携わる「チームGB(グレート・ブリテン)」を記念し、もう一枚の50ペンスコインには2人のアスリートとイギリスの国旗、そしてパリのエッフェル塔が描かれております。





プレミアムメダル















流通仕様コイン







この度のアニュアルセットの中には、流通貨のデザインが施された、BU(Brilliant Uncirculatedの略、流通貨よりも高い基準の表面加工方法)仕上げの8枚のコインがセットになっているものもございます。

チャールズ3世の即位後初の流通貨を描いたこのコインは、2023年10月に特別パッケージとして公開・発売された際、弊社でも非常に多くのご注文を頂戴しました。





ラインナップ一覧



コインパレスは下記のラインナップにて、「記念及び流通仕様コインセット(通称、アニュアルセット)」のご予約を、2024年1月5日(金)より開始いたします。

NGC社の鑑定代行も承りますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。



【記念コインのみのセット】

・2024 チャールズ3世 記念仕様 プルーフピエフォー銀貨 5枚セット



【流通貨のみのセット】

・2024 チャールズ3世 流通仕様 BUコイン 8枚セット



【記念・流通貨の両方が網羅されたセット】

・2024 チャールズ3世 記念及び流通仕様 BUコイン 13枚セット

・2024 チャールズ3世 記念及び流通仕様 プルーフコイン 14枚セット

・2024 チャールズ3世 プレミアム 記念及び流通仕様 プルーフコイン 14枚セット

・2024 チャールズ3世 記念及び流通仕様 プルーフ銀貨 13枚セット

・2024 チャールズ3世 記念及び流通仕様 プルーフ金貨 13枚セット



ロイヤルミントについて



英国王立造幣局(ロイヤルミント)は、流通コインや記念コインを含む全ての英国コインを製造しているほか、世界60か国以上の通貨を開発する世界有数の輸出造幣局でもあります。

886年、アングロサクソン王国のアルフレッド大王治世下に設立されました。

その後、約1100年の間、英国における貨幣鋳造の中心としての役割を担い続けています。

2022年のチャールズ3世の即位に伴い、マーティン・ジェニングス氏による新しいコイン肖像が発表されてからは、チャールズ3世を描いた様々な記念コインを発売しています。





英国王立造幣局(ロイヤルミント)公式HP:https://www.royalmint.com/



コインパレスについて



株式会社コインパレスは、ロイヤルミントの公式代理店として、資産保全に人気の高いコインを輸入販売しています。

第三者コイン鑑定機関であるPCGS社とNGC社による審査を通過して認証を取得した公式認定ディーラーです。

神戸芸術センターの30階に構えるショールームからは、海と山に囲まれた神戸のパノラマを堪能できます。

2012年12月に神戸の地にて創業。2013年2月には自社オンラインショップを開設し、国際化の時代を迎えて多様化しつつある英国コインを取り巻く社会に対応させていただいております。

その他、英国コイン関連の書籍の出版と翻訳、世界有数のオークションにおける入札・出品代行、委託販売のサポート、英国コインをテーマとするレクチャーやワークショップの開催等、その業務内容は多岐にわたります。

それぞれのお客様のニーズを最優先しながら、アンティーク・モダンを問わず、英国コインを媒体とする最善の資産運用法をアドバイスをさせていただきます。



企業プレスリリース詳細へ (2024/01/05-18:16)