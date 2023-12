[Genesys Cloud Services, Inc.]

「グローバル・カスタマー・エクスペリエンス・パートナー」および「北米ソーシャル・インパクト・パートナー・オブ・ザ・イヤー」などを受賞



カスタマーエクスペリエンス・オーケストレーションのグローバル・クラウド・リーダーであるジェネシス(R)はこのほど、アマゾン ウェブ サービス(AWS)におけるユーザー企業のイノベーション推進と、ソリューション構築のサポートにおいて重要な役割を果たしている世界中のリーダーを表彰する「Geo and Global AWS Partner Awards 」において、2部門でアワードを受賞したことを発表します。







Geo and Global AWS Partner Awardsは、過去1年間に専門性、革新性、協力性を取り入れたビジネスモデルを持つ幅広いAWSパートナーを表彰するもので、AWS re:Invent 2023で開催されたPartner Awards Galaで発表されました。Geo and Global AWS Partner Awardsは、AWSのビジネスモデルを進化させ続け、顧客との協業を成功させているパートナーを評価しています。



加速する顧客の期待に直面する中、企業が競争力を維持するために必要なイノベーションの急速なペースに対応しながら、データプライバシー、セキュリティ、規制、信頼性の要件を確実に満たすことは、ますます複雑になっています。20のAWSリージョンを利用することで、Genesys Cloudは、100カ国以上、4,500以上の企業と組織において、市場で最も革新的なAI、自動化、デジタル技術を通じて、ビジネス成果と顧客および従業員のロイヤルティ強化を促進するために、パーソナライズされた体験を大規模に編成することを可能にします。



ジェネシスのワールドワイド・パートナー兼アライアンス担当シニア・バイス・プレジデントのBernadette Wightman(バーナデット・ワイトマン)は次のように述べています。「AWSとジェネシスのコラボレーションこそが、私たちを際立たせるものであり、世界最高のカスタマー・エクスペリエンスを提供するために必要な変革能力を、私たちの共同顧客とパートナーにもたらします。AWSのグローバル・インフラを利用することで、世界中のより多くの組織がGenesys Cloudにアクセスできるようになります。」



ジェネシスは、非営利団体との協働を通じて、2030年までに1億人以上の人々の生活に貢献するという目標を掲げています。慈善団体は予算が限られていることが多く、日々のコミュニティ支援に必要なリソースが限られていますが、ジェネシス・チャリタブル・オファーにより、ジェネシスはAIと自動化を活用することで、対象となる慈善団体の活動範囲を広げることを可能にしています。そのため、これらの団体は、限られた資金をどのように伸ばすかを考えることよりも、地域社会への支援と共感を提供することに集中することができます。



全国ドメスティック・バイオレンス・ホットラインの最高技術責任者(CTO)であるMarty Hand(マーティ・ハンド)氏は、次のように語っています。「サバイバーに対する支援サービスの必要性が高まる今、ITに費やす1ドル1ドルは貴重な投資だと痛感しています。ITコストと労力を削減するだけでなく、リソースの俊敏性、システムの回復力、近隣の市や町にサービスを拡大する能力を向上させることで、変革をもたらすことができるのです。」



2年連続で開催されたGeo and Global AWS Partner Awardsでは、いくつかの受賞カテゴリーにおいて自薦・他薦を問わず、GeoレベルとGlobalレベルの両方で表彰されました。すべてのAWSパートナーに参加と推薦の提出が求められ、受賞候補は、第三者機関であるCanalysによって審査されます。選出は、特にノミネートフォームに記載されたカスタマーサクセスのユースケースに重点を置いて評価されています。



さらに、過去1年間のAWSパートナーのパフォーマンスを測定する独自のメトリクスで構成された、データドリブンな賞のカテゴリーが多数ありました。Canalysは、すべての測定と計算が客観的で正しいものであることを確認するために、使用されたデータセットを監査しました。



AWSパートナーネットワーク(APN)は、ビジネス、技術、マーケティング、Go-to-Marketのサポートを提供することで、企業がAWSベースのビジネスやソリューションを成功させることを支援することに焦点を当てたグローバル・プログラムです。APNには、世界中の独立系ソフトウェアベンダー(ISV)やシステムインテグレーター(SI)が参加しており、AWSパートナーの参加は過去12ヶ月で大幅に増加しています。AWSの専門家パネルが、Canalysによる第三者監査と厳格な基準に基づいて受賞者を選出しました。 ジェネシスは、カスタマーエクスペリエンスにフォーカスしたビジネス領域を持つAWSのトップISVパートナーを表彰する「Customer Experience Partner of the Year - Global」に加え、人材、リソース、テクノロジーを通じて社会に貢献し、世界をより良く変えるための主導的な取り組みを行うパートナーを表彰する「Social Impact Partner of the Year - North America」にも選出されました。 さらに連邦政府向けに革新的なミッションベースの勝利を提供する強みが評価され、「Federal Government Partner of the Year - APJ」のファイナリストにも進出しました。



ジェネシスとAWSの連携について、詳しくはこちらをご覧ください。

https://www.genesys.com/partners/global-strategic-alliances/aws



ジェネシスについて

ジェネシスは世界100カ国以上において、毎年700億件以上の卓越したカスタマーエクスペリエンスを支えています。クラウド、AI、デジタル技術のパワーを通じて、企業はジェネシスのスケール可能で共感性の高いカスタマーエクスペリエンスのビジョンであるExperience as a Service(R)︎を実現できます。ジェネシスでは、マーケティング、セールス、サービスのすべてのチャネルにおけるカスタマーモーメントをつなぐとともに、従業員の体験も改善します。バックオフィス技術をモダンな収益源に変えることで、ジェネシスは真のパーソナラゼーションを大規模に、共感を持ってかかわり、信頼とロイヤリティを育むことをサポートします。詳しくは、www.genesys.com/ja-jpをご覧下さい。



