[マインドアート]

hellolulu (ハロルル)、reisenthel (ライゼンタール)、Handed By (ハンデッドバイ)の新作コレクションをバイヤー様・プレス様向けに展示会でご紹介



世界中から生活雑貨やインテリア雑貨を輸入する株式会社マインドアートは、2023年11月7日(火)から 11月9日(木)まで、自社ショールーム(東京都品川区五反田)にて輸入総代理店契約を結ぶバッグの3ブランドの展示受注会を開催いたします。





株式会社マインドアート(所在地:東京都品川区西五反田、代表取締役:梶本幸伸)は、「hellolulu (ハロルル)」「reisenthel (ライゼンタール)」「Handed By (ハンデッドバイ)」の3ブランドの展示会をバイヤー様・プレス様向けに開催します。新作コレクションをはじめ、豊富なラインナップで商品をご紹介予定です。





hellolulu(ハロルル)/香港

ハロルルは、毎日の生活に幸せや楽しさをもたらすようなバッグを作りたいと考えていたJohnとRonnyによって、2005年に誕生しました。シンプルながら機能性を持たせたデザインにはオリジナリティーがあり、持つ人のライフスタイルや個性を表現できるようなバッグを作ることをモットーとしています。



hellolulu(ハロルル)は、旅行・音楽・芸術・写真・など、様々な分野を楽しむ人の日常に寄り添うべく作られたバッグです。それぞれの好きな時間、好きなモノ、好きなコト、それぞれの"Happiness"を持ち運ぶためのバッグ「CARRY HAPPINESS」をコンセプトとしています。

アイテム:ショルダーバッグ、リュックサック、エコバッグ、ほか

WEBカタログ:https://www.mindart.co.jp/catalog/hellolulu_2024/









reisenthel(ライゼンタール)/ドイツ

ライゼンタールは、品質本位でミニマムなデザイン美を誇るバッグ・収納用品を専門に取り扱うドイツ生まれのブランドです。機能的で高品質でモダンなだけでなく、再利用可能で耐久性があり持続可能であるというサステナビリティを使命の一つに掲げています。



「Full of life / 活気に満ち溢れた日々を過ごそう 」というコンセプトをもとに、革新的なアイデア、機能的なデザインを提供し、幸せな日々のサポートを続けています。創造性と情熱から生まれるライゼンタールの製品には、毎日の生活の中で使うのが楽しくなるような魅力的なデザインや機能がたくさん盛り込まれています。ライゼンタールがあれば、毎日が特別な体験になる事をお約束します。

アイテム:ボストンバッグ、トートバッグ、エコバッグ、ポーチ、トローリー、ほか

WEBカタログ:https://www.mindart.co.jp/catalog/reisenthel_2023/







Handed By(ハンデッドバイ)/オランダ

ハンデッドバイは、1996年にオランダで設立された手編みのバッグやバスケット・ホームアクセサリーのブランドです。デザイン的にも優れたアジアの伝統的なスタイルとヨーロッパのモダンテイストとの融合をお楽しみ頂けます。



手編みの伝統を持つアジアに注目し、エシカルなバッグやバスケット類を世界中に広めることをコンセプトにしています。製品は、環境にやさしいと言われる材料と、再生プラスチックをはじめとしたリサイクル素材を使用して製造し、中国やベトナムの職人によりハンドメイドで制作されています。デザインから製造、卸売まですべてを一貫して管理し、オランダのスタジオとアジアの生産地を結んでいます。また、アジアの伝統と習慣を尊重することを最優先に、すべての職人が健康的で衛生的な環境下で働き、正当な賃金を受け取ることができるという平等と信頼に基づいた取引を厳守しています。

アイテム:トートバッグ、ショッパーバッグ、収納バスケット、ほか

WEBカタログ:https://www.mindart.co.jp/catalog/handedby_2023/





―概要―

■日程:2023年11月7日(火)-11月9日(木)

■時間:10時~18時

■場所:株式会社マインドアート内ショールーム

東京都品川区西五反田7丁目13番6号 SDI五反田ビル2階(TOCビルすぐ横)

詳細PDF:https://www.mindart.co.jp/info/2023/202311_Mindart-exhibition_3brand.pdf

※バイヤー様、メディア関係者様向けの展示です。

※新規お取り扱いご希望のバイヤー様は弊社へお問い合わせください。

※より良いご商談のため、事前予約制の展示会となります。お越しの際には必ず事前にご連絡願います。

※入荷予定については弊社へお問い合わせください。





株式会社マインドアートでは、こちらの3ブランド以外にも輸入総代理店契約を結んで輸入しているブランドが多数ございます。その他のブランドについては弊社ウェブサイトへアクセス願います。



【輸入総代理店】

株式会社マインドアート

https://mindart.co.jp/



【株式会社マインドアートについて】

本社:〒141-0031 東京都品川区西五反田7丁目13番6号 SDI五反田ビル2階

代表者:代表取締役 梶本幸伸

設立:1987年4月1日

資本金:1600万円

Tel:03-6417-0731

URL:https://www.mindart.co.jp/

事業内容:生活雑貨及びインテリア雑貨の輸入卸売業



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/02-13:16)