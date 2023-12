[FUJI GATEWAY]

シンボルツリー点灯式・国本梨紗 取材会オフィシャルレポート



株式会社アミューズと株式会社ビームス、富士観光開発株式会社が運営する、体験型アドベンチャー施設「FUJI GATEWAY(フジ ゲートウェイ)」で、12月の16日(土)、17日(日)、23日(土)、24日(日)の4日間、「LIGHT UP MARKET ~夜空を灯すクリスマスマーケット~」が開催される。







そのオープニングとなる12月16日に施設内のシンボルツリーの点灯式が行われ、女優・タレントとして活躍する国本梨紗が参加した。







また、同施設で初となるランタンイベントも実施され、国本梨紗もランタンイベントとしては日本一標高の高い場所※でのランタンリリースを体験した。



クリスマス・シーズンに合わせて、クリスマスカラーの衣装に身を包み、サンタの帽子をかぶった国本は、人生初めてのランタンイベントに参加する気持ちを聞かれると「台湾とか、有名なイベントがあるのは知っていて憧れていました。日本一標高が高い場所でのランタンイベントという事は、日本で一番空気が澄んでいて、ランタンの光も澄んで見えると思うのでとても楽しみです」と答えた。

また、クリスマスの思い出を聞かれ「去年から一人暮らしを始めていて、めちゃくちゃホームシックだったんですけど、去年のクリスマスに家にサンタクロースからプレゼントが届いたんです。お届け人はサンタクロースなんですけど、どう見ても住所が実家なんですよ(笑)。モフモフのマフラーで「このマフラーさえあれば、冬も余裕だよ」と、完全にお母さんの字で書かれたメッセージがついていました(笑)。」と答えた。

また、サンタクロースにお願いしたいことを聞かれると「お風呂の時間が大好きなんですけど、ずっと実家に温泉をひきたいという夢があって、サンタさんにここを掘れば温泉が出るよっていうのを教えてもらって温泉を掘りたいなって思います。実家が長野なんですけど、山梨も温泉が豊富で素敵じゃないですか。温泉に入っている時間が大好きなので、いつでも味わえたらこんな幸せないだろうなって」と答えた。

記者から山梨の自然について聞かれると「私は、富士山がほとんど見えない長野県で育ったんです。なので、初めて富士山を見たときに、こんなに凛と立っている唯一無二の山があるんだと感動しました。毎年家族でキャンプに来ていますが、富士山はもちろん私の大好きなぶどうや桃だったり、みんなを笑顔にする自然がたくさんあるところなので、山梨県は大好きです。」と答えた。



ランタンイベントでは、約400個のLED製のランタンがカウントダウンに合わせて一斉に宙に浮かび、富士山のふもとに幻想的な空間が出現した。





クリスマスマーケットのエリアには、飲食ブースやキッチンカーが多数設置され、松ぼっくりや松の葉を使ってクリスマスオーナメントやクリスマスグッズを作るワークショップ体験ができる他、クリスマスにちなんだグッズや、山梨県や富士北麓エリアの地域商材、セレクトショップBEAMSのアイテムが期間限定で購入できるクリスマス・ショップブースもあり、ランタンリリースまでの時間も楽しく過ごすことが可能だ。







※当社調べ、2023年11月16日現在(日本国内における「2023年度に実施されるランタンイベント」として)





【開催概要】

イベント名称:LIGHT UP MARKET ~夜空を灯すクリスマスマーケット~

開催日程 :4日間(12月16日(土) 12月17日(日) 12月23日(土) 12月24日(日))

会場 :FUJI GATEWAY(山梨県南都留郡富士河口湖町船津字剣丸尾6663-1)

内容 :今年初開催となる、クリスマスマーケット「LIGHT UP MARKET」。12月の週末、子供から大人まで“外遊び”が好きな方に、思う存分楽しんでいただけるアウトドアイベントです。イベントでは、この冬、日本一高い*1標高1,000mで「ランタン」をリリースできる他、クリスマスマーケットならではの飲食ブースやオーナメントやファッションアイテムの販売、ワークショップも実施します。

※1:当社調べ、2023年11月16日現在(日本国内における「2023年度に実施されるランタンイベント」として)。

料金:

一般チケット:前売り 5,500円(税込)/当日6,000円(税込)

ペアチケット:前売り 8,000円(税込)/当日8,500円(税込)

入場チケット: 前売り 1,500円(税込)/当日2,000円(税込)

※一般チケットについて、入場料1名様分+ランタン1個が含まれています。

※ペアチケットについて、入場料2名様分+ランタン1個が含まれています。

公式ウェブ:https://fuji-gateway.com/lightupmarket



【FUJI GATEWAY 概要】

FUJI GATEWAYは、富士山や富士北麓エリアの玄関口に位置し、高速道路の河口湖インターチェンジから車で約5分、気軽に立ち寄れる富士山のソトアソビ複合レジャー施設。富士山麓に広がる天然芝のパーク・フィールドを中心に、大自然を舞台に遊び回るガイドツアー「FUJI GATEWAY CRUISE CLUB」の拠点や、ファミリーで楽しめるフォレスト・テーマパーク「富士すばるランド」、芝生の上で駆け回りながら手軽にキャンプ体験ができる「FUJI GATEWAY CAMP FIELD」を併設。また、BEAMSをはじめ、FUJI GATEWAY構成メンバーが厳選した山梨の地域商品を取り揃えたショップや、オリジナルフードやドリンクが楽しめるキッチンなどもオープン。旅の途中で気軽にドライブインとしても立ち寄れる、まさに大自然の”ソトアソビの駅”。



施設名称: FUJI GATEWAY (フジ ゲートウェイ)

住所: 〒401-0301 山梨県南都留郡富士河口湖町船津字剣丸尾6663-1

公式サイト: www.fuji-gateway.com

Instagram: @fuji_gateway



【国本梨紗プロフィール】

2003年長野県白馬村生まれ2020年に「第7キングダム」(NTV)にてTVデビュー。

現在、レギュラー出演中の「超無敵クラス」(NTV)では「超無敵チャリ通ジャーニー」が話題に。

「ズームイン!!サタデー」(NTV)では番組史上初の現役高校生お天気キャスターに抜擢。

また2022年10月より「プレミアの巣窟」(CX)においてもアシスタントMCに抜擢される。

ほかにも「ダウンタウン vs Z世代」(NTV)「ラヴィット!」(TBS)「踊る!さんま御殿!!」(NTV)「秘密のケンミンSHOW極」(ytv/NTV)などバラエティ、情報番組を中心に活動中のほか、「JR東日本 ふるさと納税」、A-PAB「4K8K衛星放送視聴促進動画」、シチズン時計「Made by U25 project」、地元長野の「コープながの」などのCMにも出演中。2023年4月より長野県白馬村観光大使に就任。







企業プレスリリース詳細へ (2023/12/17-11:46)