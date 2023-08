[株式会社キタムラ]

ハマトラ時代に人気のあったバッグが復刻モデルとして登場!



株式会社キタムラ(代表取締役社長:北村宏)が展開する、横浜元町「キタムラ」のショップがある阪神梅田本店では、2023年8月30日(水)~9月5日(火)の期間、3階イベントスペースにてポップアップショップを開催いたします。

https://bit.ly/45uSpyw







「ある人には懐かしく、ある人には新しいバッグ展」をテーマに、1980年代~1990年代に販売していたバッグのアーカイブ展示をいたします。当時は珍しかったカラーコンビネーションにKマークが印象的なバッグは、ハマトラ時代をご存知の方には懐かしく、当時を知らない世代には新しく映り、世代を越えてお楽しみいただけます。今回展示されているバッグの中から、販売当時特に人気の高かったバッグ2型を復刻モデルとして販売いたします。



《 復刻モデル 》







またお客様参加型イベントとして、展示されているバッグの中からお気に入りを選んでいただくアンケートを実施いたします。思い出のバッグや、このバッグを復刻してほしいなど、お気に入りのバッグを見つけて投票してください。



その他秋冬の新作商品や人気の定番商品をご用意しておりますので、この機会にぜひご来店ください。



素敵なプレゼントがもらえるガチャガチャにチャレンジ





期間中、税込15,000円以上ご購入のお客様にはガチャガチャにご参加いただき、ノベルティをプレゼントいたします。ノベルティは4種類をご用意。何が出てくるかは回してみてのお楽しみです。

※ノベルティは無くなり次第終了とさせていただきます。



レディースのお洋服を期間限定販売





トレンドを取り入れつつもキタムラらしいかわいらしさと上品さの詰まった、お洋服の秋冬新作アイテムを販売いたします。キタムラが提案する“令和版ハマトラスタイル”をお楽しみください。

期間中、お洋服を税込20,000円以上ご購入のお客様へ、KITAMURAロゴが刻印されたオリジナルハンガーをプレゼントいたします。

※オリジナルハンガーは無くなり次第終了とさせていただきます。









「かえるのピクルス」とのコラボレーションアイテムの期間限定販売





大きな瞳に癒される笑顔がチャーミングな「かえるのピクルス(C)1994 NAKAJIMA CORPORATION」とキタムラのコラボレーションアイテム第2弾を期間限定で販売をいたします。

この機会にぜひお立ち寄りくださいませ。





詳しくはこちら:https://www.motomachi-kitamura.com/Page/2308_picklesthefrog_umedahanshin.aspx





【開催概要】

名称:阪神梅田本店 キタムラPOP UP SHOP

期間:2023年8月30日(水)~9月5日(火)※最終日は18時閉場

開催場所:阪神梅田本店3階イベントスペース『テラス3』

問い合わせ:06-6345-2448(売場直通)



【キタムラについて】

キタムラは明治15年創業の横浜元町発祥のオリジナルバッグブランドで、現在は全国に28店舗展開、Amazonや楽天、サービスエリアにも出店しています。"やさしさ、かわいらしさ、上品さ"をキーワードに、ハンドバッグや小物からお洋服まで、すべてにこだわった商品づくりを行っております。また、おもてなしの気持ちを基本とする接客や保証期間なしで承るお手入れや修理などのアフターフォローまで、すべてのお客様に喜んでいただきたいという思いでキタムラは常に進化し続けています。





【Kitamura -New Label-デビュー】

バッグからお洋服まで、キタムラだからこそできるトータルコーディネートをより楽しんでいただくため、2022年秋冬コレクションより、若年層をターゲットとしたお洋服のニューライン〈Kitamura -New Label-〉がデビューしました。キタムラのコンセプトである"やさしさ、かわいらしさ、上品さ"を残しつつ、「後ろ姿まで可愛い」さりげないデザインをプラスしたシンプルなデザインとシルエットの美しさで、長くたのしんでいただけるようこだわっています。

Kitamura -New Label-公式Instagram:https://www.instagram.com/kitamura_newlabel/



【会社概要】

会社名:株式会社キタムラ

代表者:代表取締役社長 北村宏

所在地:横浜市中区元町4-178

TEL:0120808089

事業内容:オリジナルハンドバッグおよび小物・アパレル等の企画、製造、販売

公式オンラインショップ:https://www.motomachi-kitamura.com/

LINE:https://page.line.me/nfh7125z?openQrModal=true

Instagram:https://www.instagram.com/kitamura_bag/

Facebook:https://www.facebook.com/kitamura.motomachi

Twitter:https://twitter.com/kitamura_bag/





企業プレスリリース詳細へ (2023/08/16-12:16)