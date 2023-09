[Eureka Entertainment Ltd.]

今後、MARBLEXの発行する仮想通貨MBXがコインムスメに登場予定



Eureka Entertainment Ltd.(CEO:Takuya Tsuji)が開発中のブロックチェーンゲーム「コインムスメ」は、モバイルゲームサービスをグローバルで展開する「Netmarble」のブロックチェーン子会社「MARBLEX」との提携を発表いたします。

この提携は双方のグローバルマーケティングでの協力を目的としたもので、今後、MARBLEXの発行する仮想通貨MBXがコインムスメに登場予定です(詳細は近日発表予定)。







本提携の概要





MARBLEXはモバイルゲームサービスをグローバルで展開するNetmarbleのブロックチェーン子会社で、2022年3月から仮想通貨MBXを発行しています。

今回の業務提携は、2023年9月5日(火)に行われたKorea Blockchain Weekのサイドイベント「Power Play Night」にて発表され、今後、双方のグローバルマーケティングで協力を促進してまいります。

また、MARBLEXの発行する仮想通貨MBXがコインムスメに登場予定です。詳細は近日発表予定ですので続報をお待ちください。





MARBLEXについて





MARBLEXは、Netmarbleのブロックチェーン子会社です。Netmarbleは、モバイルゲームの優れた開発者およびパブリッシャーであり、世界中から集まる6,000人以上のゲームとブロックチェーン技術の専門家で構成されています。MARBLEXは、仮想通貨ウォレット、分散型取引所、トークンステーキング、およびNFTマーケットプレイスなどのサービスを提供し、最高品質のブロックチェーンゲームをユーザーの皆さまにお届けすることを目指しています。MARBLEXが立ち上げた独自のブロックチェーンエコシステムであるMBXは、ゲームへの参加と参加に対する報酬獲得を通じて顧客体験を向上させることができます。MBXエコシステムは、「Meta World: My City」、「A3: Still Alive」、「Ni no Kuni: Cross Worlds」、および「The King of Fighters Arena」などのNetmarbleの人気タイトルで楽しむことができます。



コインムスメとは





コインムスメはEureka Entertainment Ltd.が「新しい熱狂を生む、Play to Earnの世界的ロールモデルの創出」を掲げて開発する年内公開予定のブロックチェーンゲームで、仮想通貨をモチーフにしたアイドルキャラクターたちが登場します。



CoinMusme Academyとは







CoinMusme Academyは、生徒会や部活などの組織にメンバーが所属し、「コインムスメ」を活性化する様々な活動を行うDiscordコミュニティです。学園ロールプレイを模した運営を通して『学ぶ・遊ぶ・楽しむ』体験をメンバーに提供します。

Coin Musme Academyは8月2日に一般公開され、現在生徒会のメンバーを中心に活発なコミュニティが形成されています。9月中にCoin Musme Academyに参加したユーザーには「2期生」ロールが付与され、幅広い活動に参加いただくことができます。

ぜひこの機会に、公式Discordコミュニティ「コインムスメ学園(CoinMusme Academy)」にご参加ください。



【参加方法】下記よりご参加ください。皆様の参加をお待ちしております。

https://discord.gg/rkMucBPe2Z



カントリーリーダーを募集中





コインムスメでは、公式広報キャラクター「ムスメちゃん」の各国/地域別コミュニティ展開を開始し、そのコミュニティを盛り上げるカントリーリーダーを募集しております。

カントリーリーダーは独自のSNSアカウントを使ってコインムスメの情報を発信、Discordでのコミュニティ形成、ムスメちゃんアカウントの新設などを自由に行うことができます。

一緒にコインムスメを盛り上げてくれる方のご応募をお待ちしております。



【応募条件】

・各言語のネイティブの人

・SNSが好きな人

・コインムスメのことが好きな人

・コミュニティを担うことに責任感が持てる人

【応募方法】条件に当てはまる希望者は以下Googleフォームより応募

https://docs.google.com/forms/d/1RtCDztDuGunqR4QRIg31nIE7bMH-mCLTJ06VTNZzmxU/



