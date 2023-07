[FlipNine株式会社]

日本文化継承NFTプロジェクト「狼煙」



日本文化継承NFTプロジェクト「狼煙」を運営するFlipNine株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長:大竹優策)は、「LINE Xenesis」社が提供する「LINE NFT」(URL:https://nft.line.me/)において狼煙公式クリエイターの限定NFTの販売を開始いたします。









日本文化継承NFTプロジェクト狼煙の公式クリエイターが『桜』をテーマにそれぞれの個性を活かしたアートを作成していただきました。

作品を通じて日本のクリエイターによるアートや桜の美しさが少しでも世界に広まればと思います。

LINE Xenesis社が提供する「LINE NFT」にて3種類(全30作品)が販売開始から約2日間で完売いたしました。

【 LINE NFTブランドページ 】

https://nft.line.me/store/brand/162





NOROSHI SAKURA COLLECTIONで販売しているNFT作品



狼煙 × chao! 『 chao! 』限定作品







【作品名】

『 Sakura 』

【作品コメント】

『春の匂い、夏の風を浴びて今日も桜は舞(待)っている。』

こちらのNFTはLINEのプロフィールアイコンに設定するとアイコンの右下に”NFT”と記載された特別バッジが表示されるなど、自身のコレクションとして昭和レトロな女の子を保有しておくことも可能です!

【作品詳細ページ】

https://nft.line.me/store/sale/21788

【イラストレーター】

chao!「昭和レトロな女性を描く大人気イラストレーター」

【公式Instagram】

https://www.instagram.com/chao_illustrator/

過去のコラボレーション実績





○夜の本気ダンスツアーグッズ

※ツアー初日で完売

○多数音楽フェスグッズ

○ファッションブランドOne Drop

※日本、台湾にてPOP UP開催

○atmos×似鳥沙也加(グラビアアイドル)コラボ

※38万(3日間POP UP)



■その他実績

※一部紹介

○大手コスメブランド(hoyu・雪肌粋など)SNS投稿用イラスト

○スキンケアブランド(Amino mason・8 the Thalasso)SNS投稿用ビジュアルデザイン

○映画雑誌『キネマ旬報』挿絵イラスト提供

○SPINNS cafeネオン管デザイン

○アイドルグループukkaシングルジャケットデザイン

○バンドCHAIシングルジャケットデザイン

○lopia台湾店壁紙デザイン

○自動車メーカーSUBARU、SNS投稿用ビジュアルデザイン

○東京リベンジャーズスマホケースデザイン

○初音ミクスマホケースデザイン

etc.





狼煙 × ゆうき 『 太桜 』限定作品!







作品名:『 太桜 』

こちらのNFTはLINEのプロフィールアイコンに設定するとアイコンの右下に “NFT”と記載された特別バッジが表示されます!

『 太桜 』を保有して自身のコレクションに美しい桜のイラストを追加しましょう!

【作品詳細ページ】

https://nft.line.me/store/sale/21790

【イラストレーター】

ゆうき

「ゆるふわ系男子から躍動感溢れるイラストまで幅広く、自身の感じる世界観を思うがままに描くイラストレーター」

【公式Instagram】

https://www.instagram.com/yuki_illust19/

【公式Twitter】

https://twitter.com/illust2002

過去のコラボレーション実績





kirumade様

https://kirumade.com/collections/yuki-store-by-fuku-mono

■その他実績

・テラスカイ様 tvcmキャラクターデザイン (1/20 公開予定)

・全日本トラック協会様 tvcm イラスト (来月公開予定)

・HUION塗り絵コンテスト 最優秀賞

・gensekiアニメ塗りイラコン 大賞







狼煙 × 根ノ木あさみ 『 柔らかな夢の上 』限定作品!







【作品名】

『 柔らかな夢の上(On the sweet dream) 』

作品説明:夢のような雲の上、溶けるように柔らかな世界は果てなく続きます。

こちらのNFTはLINEのプロフィールアイコンに設定するとアイコンの右下に “NFT”と記載された特別バッジが表示されます!

柔らかく壮大に広がる桜色の世界をご自身のコレクションに追加してみてはいかがでしょうか?

【作品詳細ページ】

https://nft.line.me/store/sale/21789

【イラストレーター】

油絵風景画家 根ノ木 あさみ

【公式Instagram】

https://www.instagram.com/nenoki_asami/

過去のコラボレーション実績





【個展】

・1st solo exhibition (東京 阿佐ヶ谷)

・2nd solo exhibition (東京 阿佐ヶ谷)

・「移りゆく、空の彩り展」(東京 日本橋)

・TULLY'S COFFEE 西新宿駅前店 店内個展 (東京 新宿)



【グループ展】

・寺田倉庫WHAT CAFE 24molos (東京 天王洲)

・Farmacys Gallery (東京 銀座)

・HATTENBA.TOKYO#1 (東京 高円寺)

・ UPSTAIRS GALLERY (東京 代官山)

・池袋PARCO Step Gallery (東京 池袋)

・寺田倉庫WHAT CAFE “GIFT” (東京 天王洲)

・コレド室町 ENOAL(東京 日本橋)

・ARTIE‘S PARCOグループ展(東京 池袋)

・新虎小屋グループ展 (東京 虎ノ門)



【ライブペイント】

・L'OREALプロフェッショナルフューチャーフォーラム LIVE Painting show

・池袋PARCO リビングループ ライブペイント

・en-sof Tokyo Live painting show (東京 渋谷)

・WHAT CAFE “ART MARKET TENNOZ 2021winter” 2days Live painting



【NOROSHI公式ブランドページ】

https://nft.line.me/store/brand/162



クラウドファンディング開催中!





国内最大級のクラウドファンディングプラットフォーム『 CAMPFIRE 』にて、日本文化継承NFTプロジェクト狼煙がクラウドファンディングを実施中!



リターンにつきましては、クリエイターが手掛けるオーダーメイド作品やNFTなどその数58種類!

下記プロジェクトリンクからお気に入りのリターンを見つけてみてはいかがでしょうか!



【プロジェクトリンク】

https://camp-fire.jp/projects/view/654129?utm_campaign=cp_po_share_c_msg_mypage_projects_show



日本文化継承NFTプロジェクト 『狼煙』とは?









海外では高い評価を受けている日本文化ですが 昨今では日本の伝統文化などの衰退が問題となっています。

その要因は後継者不足や需要の減少、高齢化、文化に触れる機会がないなどといったことが挙げられます。

また、伝統文化の需要は年々減少傾向にあり世界に誇る日本の伝統文化が危ぶまれています。



日本の伝統文化を少しでも身近な存在にしていきたい。そこで日本の伝統、文化、習字や水墨画等を

最新トレンドのNFTを通して発信していき日本の良さや芸術を日本だけに留まらず世界に知ってもらい

そして、後世に残していく事業が『狼煙』です。

作品で生計を立てられているクリエイターはほんの一握りだというのが現状です。しかし、新人クリエイターや認知度の低いクリエイターの方でも素晴らしい作品を創り上げたとしても、知ってもらう機会がなく、志半ばで挫折してしまうクリエイターも多くいます。



世界に我々日本人が誇る文化の素晴らしさをNFTを通じて発信していく事業が

日本文化継承NFTプロジェクト 『狼煙』 です。



▼狼煙オフィシャルサイト▼

https://noroshiofficial.com/

▼狼煙公式SNS情報▼

狼煙Instagram

https://www.instagram.com/noroshi_official_nft

狼煙Twitter

https://twitter.com/NOROSHI2022

FlipNine株式会社とは?





インターネット広告のベンチャー企業としてインフルエンサー特化型ASP「FLIP」や

婚活情報メディア「マリッジーナ」、資産運用ハウツーメディア「資産運用の教科書」などを運営しています。

インフルエンサー特化型ASP「FLIP」ではインフルエンサーのエンゲージメントや直近の投稿内容からの

データ分析を行なった上でインフルエンサーを選定するなど、独自基準でプロモーションを行うことで

従来は認知重視の広告特性をもつインフルエンサーメディアをCPAに重きを置いた獲得重視訴求として

コンサルティング提案を行い、広告主の顧客満足度を上げていきます。



またTikTok広告の動画制作と運用をワンストップで行うサービスやInstagramの企業アカウントの運用、LPやサイト制作なども手掛けており、SNSを中心としたインターネット広告全般を事業軸としています。



■会社概要

社名:FlipNine株式会社(FlipNine Inc.)

本社:東京都中央区日本橋茅場町2-7-4 Aster茅場町5階

資本金:1,000万円

代表者:代表取締役社長 大竹 優策

U R L:https://flip-nine.jp/



■プレスリリースに関するお問い合わせ

FlipNine株式会社 広報担当及川

Tel:03-6876-1355

E-mail:noroshi@flip-nine.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/19-12:46)