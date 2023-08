[ポケトーク株式会社]

~ブラウザ版「同時通訳」を先行公開~



ポケトーク株式会社(本社:東京都港区東新橋 1-5-2 汐留シティセンター33 階 代表取締役社長:松田 憲幸)は、

2023年9月1日より開催される「IFA 2023 - 国際コンシューマ・エレクトロニクス展」で、「ポケトーク for BUSINESS」をグローバルに向けて発表することをお知らせいたします。







米国およびヨーロッパ事業においては、この度の「IFA 2023 - 国際コンシューマ・エレクトロニクス展」が「ポケトーク for BUSINESS」シリーズの初発表の場となります。





日本国内はもとより、より多民族国家である欧米市場において、あらゆるシーンやニーズにおける多言語対応は急務です。特に欧州市場においては多言語対応を必須条件とするシーンも増えており、世界中でその動きは加速しています。この度の「IFA」で「ポケトーク for BUSINESS」シリーズの「同時通訳」、「カンファレンス」そして「ムービー翻訳」を発表することで、より世界中の「言葉の壁をなくす」ことを目指します。

「同時通訳」に関しては、お客様からの声を反映し、現在販売しているソフトウェアのダウンロード版から大幅に改良いたします。ウェブブラウザ上で使える仕様に変更することでソフトウェアのダウンロードが不要になり、更に簡単に使用できるようになることに加え、法人導入の際にハードルとなりうるソフトウェアダウンロードのセキュリティ問題に対応することが可能になります。コロナ禍を経て、特に法人ニーズが加速した米国市場においては、「ポケトーク端末」に加えてビジネスシリーズを発表することで、より「ポケトーク」シリーズの普及を目指します。





ポケトーク株式会社は「言葉の壁をなくす」をミッションに掲げ、相手の言葉を話せなくても互いに自国語のまま対話でき、深くわかり合える世界の実現を目指し、「ポケトーク」シリーズの提供を世界中に広げてきました。現代において「言葉の壁」に直面するのは、一部の限定的なマーケットではありません。本発表をきっかけに、よりグローバルな展開を加速させていきます。



【 AI通訳機 「ポケトーク」とは 】

「ポケトーク(POCKETALK)」は、互いの言葉を話せない人同士が自国語のままで対話できるAI通訳機です。74言語を音声・テキストに翻訳し、11言語をテキストのみに翻訳できます。クラウド上の最新最適なエンジンとAIを使った翻訳精度の高さが特長で、長い文章も訳せます。Wi-Fiのない所でも世界130以上の国と地域(「ポケトーク S」:141の国と地域、「ポケトーク W」:139の国と地域)で、そのまま使えるモバイル通信機能を内蔵し「契約不要、通信料なし(2年間)」で、買ってすぐ使えます。

「ポケトーク」シリーズ(初代、「ポケトーク W」、「ポケトーク S」および「ポケトーク S Plus」を含む)の累計出荷台数(サンプル等除く)は、2017年12月の発売以来、2022年12月時点で100万台を突破しました。

https://pocketalk.jp/



【 「ポケトーク for BUSINESS 同時通訳」とは 】

「同時通訳」は、相手の話す10言語(英語、日本語、韓国語、中国語、スペイン語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、ポルトガル語、ロシア語)を73 言語の音声と字幕でリアルタイムに理解でき、まるで専属の同時通訳者がいるように相手の話が分かるソフトです。またオンラインだけでなく、対面でも使えることも大きな特長です。本製品は、前作のポケトーク字幕で実現していた、リモート会議で話したことを翻訳して画面に字幕を表示する機能を大幅に進化させたものです。

https://pocketalk.jp/forbusiness/livetranslation/





【 「ポケトーク for BUSINESS カンファレンス」とは 】

「カンファレンス」は、聞き手側のソフトウェアインストールが必要なく、多言語での会議を AI 技術によって簡単に通訳することができるソフトです。聞き手側は自身のスマートフォンからブラウザを開くことで、簡単に音声とテキストで通訳・翻訳結果を確認することができます。

(※一般公開は年内中を予定)



【 「ポケトーク for BUSINESS ムービー翻訳」とは 】

「ムービー翻訳」は、動画ファイルの音声および字幕による翻訳ができるサービスです。

本サービスを使用することで、動画の多言語翻訳にまつわるコストおよび制作時間を大幅に削減することができ、簡単に世界に向けて動画を発信することが可能になります。

(※一般公開は年内中を予定)







■製品の画面掲載などのコピーライト表記は、下記の通りお願いいたします。

(C)POCKETALK CORPORATION



